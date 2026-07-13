Concours Maison Perrier x Narcity Media – Règlement Officiel
AUCUN ACHAT N'EST NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT N'AUGMENTE PAS LES CHANCES DE GAGNER.
1. Admissibilité: Cette Campagne n'est ouverte qu'aux utilisateurs d'Instagram qui sont âgés de 18 ans ou plus à la date de leur inscription. La Campagne est ouverte uniquement aux résidents légaux du Québec et est nulle là où la loi l'interdit. Les employés de Narcity Media et de Maison Perrier (le « Commanditaire »), de leurs sociétés affiliées, filiales, agences de publicité et de promotion, ainsi que de leurs fournisseurs (collectivement les « employés »), de même que les membres de leur famille immédiate et/ou les personnes vivant sous le même toit qu’eux, ne sont pas autorisés à participer à la Campagne. La Campagne est soumise à toutes les lois et réglementations fédérales, provinciales et locales applicables. Nul là où la loi l'interdit.
2. Accord sur le règlement: En participant, le concurrent (« Vous ») accepte d'être entièrement et inconditionnellement lié par ces règles, et Vous déclarez et garantissez que Vous remplissez les conditions d'admissibilité. En outre, vous acceptez les décisions de Narcity Media comme définitives et contraignantes en ce qui concerne le contenu de cette Campagne.
3. Période de la Campagne: Les participants peuvent s'inscrire en ligne à partir du 17 juillet 2026 à 9 h 00 HE et jusqu'au 28 juillet 2026 à 23 h 59 HE. Toutes les inscriptions en ligne doivent être reçues avant le 28 juillet 2026 à 23 h 59 HE.
4. Comment participer: Pour participer au concours et afin d'être averti si vous êtes sélectionné pour un prix, vous devez vous assurer que la fonction de messagerie privée de votre compte Instagram vous permet de recevoir des messages de tiers, y compris les organisateurs du concours. Visitez la page Instagram de Narcity Québec (c.-à-d. @narcityquébec), aimez la Publication du concours, commentez et identifiez un ami sous la Publication du concours pendant la Période du concours, puis suivez @maisonperrierca et @narcityquébec sur Instagram. En procédant comme précédemment mentionné, vous déclarez avoir lu et accepté les règles du concours, et vous déchargez la plateforme Instagram de toute responsabilité concernant ce concours. Limite d’une (1) participation par personne pendant la Période du concours.
Pour être valide, les commentaires ne doivent pas :
- Être explicitement ou implicitement sexuels, vulgaires, pornographiques, ou contenir de la nudité ;
- Être violents ou insultants ;
- Promouvoir le racisme, la violence, la haine, des préjudices ou des dommages envers un groupe ou un individu, ou promouvoir la discrimination ;
- Faire la promotion de l'alcool, des drogues, du tabac, des armes à feu (ou de l'utilisation de l'un de ces éléments), de toute activité qui pourrait sembler dangereuse ou risquée, ou de tout agenda politique particulier ou message ;
- Être inappropriés, indécents, obscènes, offensants, haineux, diffamatoires, ou soutenir une forme de haine ou de groupe haineux ;
- Diffamer, déformer ou contenir des remarques désobligeantes ;
- Contenir du matériel qui viole les droits de tiers sans permission ;
- Contenir des informations personnelles, telles que des noms personnels ou des adresses de rue ;
- Enfreindre les conditions d'utilisation, les directives communautaires, la politique de confidentialité ou d'autres conditions d'utilisation d'Instagram.
Tous les champs doivent être dûment remplis pour pouvoir gagner un prix. Les participations incomplètes ou qui ne respectent pas les règles ou les spécifications peuvent être disqualifiées à la discrétion de Narcity Media. Vous ne pouvez participer qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas participer plus de fois qu'indiqué en utilisant plusieurs adresses électroniques, identités ou appareils dans le but de contourner les règles. Si vous utilisez des méthodes frauduleuses ou tentez autrement de contourner les règles, votre soumission peut être retirée de l'admissibilité à la seule discrétion de Narcity Media.
5. Prix : Le gagnant du concours (le « Gagnant ») remportera une (1) paire de billets donnant accès à l'événement exclusif Maison Perrier Chic, qui se tiendra à Montréal le 6 août, dans un lieu tenu secret. Le prix n'est pas offert à la vente, l'accès à l'événement se fait sur invitation seulement et le prix n'a aucune valeur marchande. Il y aura un (1) gagnant et un (1) prix. Les détails du prix seront déterminés exclusivement par le Commanditaire. La substitution d'un prix en espèces ou d'un autre prix sera autorisée à la discrétion du Commanditaire. Le prix n'est pas transférable. Toutes les dépenses liées au prix, y compris, sans s'y limiter, toutes les taxes fédérales, provinciales et/ou locales, seront la seule responsabilité du gagnant. L'acceptation du prix constitue une permission pour le Commanditaire d'utiliser le nom, la ressemblance et l'inscription du gagnant à des fins de publicité et de commerce sans autre compensation, sauf si la loi l'interdit. Le prix sera expédié au gagnant par courriel.
6. Chances : Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues.
7. Sélection et notification du gagnant : Le gagnant sera sélectionné au hasard à Montréal, Québec, par Narcity Media, le 29 juillet 2026 vers 10 h (HE), et sera contacté par courriel dans un délai de vingt-quatre (24) heures. Narcity Media n'est pas responsable de l'incapacité du gagnant à recevoir des avis en raison de pourriels, de courriels indésirables ou d'autres paramètres de sécurité ou de la fourniture par le gagnant d'informations de contact incorrectes ou autrement non fonctionnelles. Si le gagnant ne peut être contacté, s'il n'est pas éligible, s’il ne réclame pas son prix dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’envoi de l’avis ou s'il ne renvoie pas en temps voulu une déclaration et une décharge remplies et signées si requis, le prix peut être annulé et un autre gagnant peut être sélectionné. Le gagnant potentiel pourrait être tenu de fournir une preuve d’admissibilité comme condition préalable à l’attribution du prix. La réception par le gagnant du prix offert dans le cadre de cette Campagne est conditionnée par le respect de toutes les lois et réglementations fédérales, provinciales et locales. TOUTE VIOLATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL PAR LE GAGNANT (À LA SEULE DISCRÉTION DE NARCITY MEDIA) ENTRAÎNERA SA DISQUALIFICATION EN TANT QUE GAGNANT DE LA CAMPAGNE, ET TOUS SES PRIVILÈGES EN TANT QUE GAGNANT SERONT IMMÉDIATEMENT ANNULÉS.
8. Droits accordés par vous : En saisissant le contenu, vous comprenez et acceptez que le Commanditaire, Narcity Media, toute personne agissant en leur nom, ainsi que leurs licenciés, successeurs et ayants droit respectifs, auront le droit, là où la loi le permet, d’imprimer, de publier, de diffuser, de distribuer et d’utiliser dans tout média maintenant connu ou développé par la suite, à perpétuité et dans le monde entier, sans limitation, votre participation, votre nom, votre portrait, votre photo, votre voix, votre ressemblance, votre image, vos commentaires sur la Campagne et vos informations biographiques à des fins d’information, de publicité, de commerce, de relations publiques et de promotion, et ce, sans autre rémunération, avis, examen ou consentement. En participant au concours, vous déclarez et garantissez que votre entrée est une œuvre originale d'auteur et qu'elle ne viole pas les droits d'auteurs, et ne viole aucun droit de propriété ou de propriété intellectuelle d'un tiers. Si votre participation enfreint le droit de propriété intellectuelle d'un autre, vous serez disqualifié à la seule discrétion de Narcity Media. Si l'on prétend que le contenu de votre participation constitue une violation des droits de propriété ou de propriété intellectuelle d'un tiers, vous devrez, à vos frais, vous défendre ou régler ces réclamations. Vous indemniserez, défendrez et dégagerez Narcity Media et le Commanditaire de toute poursuite, procédure, réclamation, responsabilité, perte, dommage, coûts ou dépenses, que Narcity Media pourrait encourir, subir ou devoir payer en raison d'une telle violation ou d'une violation présumée du droit d'un tiers.
9. Modalités et conditions : Narcity Media et le Commanditaire se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre la Campagne si un virus, un bogue, une intervention humaine non autorisée, une fraude ou toute autre cause indépendante de leur volonté corrompt ou affecte l’administration, la sécurité, l’équité ou le bon déroulement de la Campagne. Dans un tel cas, Narcity Media peut sélectionner le gagnant parmi toutes les inscriptions admissibles reçues avant et/ou après (si approprié) l'action prise par Narcity Media. Narcity Media se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier tout individu qui altère ou tente d'altérer le processus de participation ou le fonctionnement de la Campagne ou du site web ou qui viole ces Termes & Conditions. Narcity Media a le droit, à sa seule discrétion, pour maintenir l'intégrité de la Campagne, d'annuler des votes pour n'importe quelle raison, y compris, mais sans s'y limiter : des entrées multiples du même utilisateur à partir de différentes adresses IP ; des entrées multiples du même ordinateur en excès de ce qui est autorisé par les règles de la Campagne ; ou l'utilisation de bots, macros, scripts, ou d'autres moyens techniques pour entrer. Toute tentative par un participant d'endommager délibérément un site Web ou de nuire au fonctionnement légitime de la Campagne peut constituer une violation du droit pénal et civil. Si une telle tentative est faite, Narcity Media se réserve le droit de demander des dommages et intérêts dans toute la mesure permise par la loi.
10. Limitation de responsabilité : En participant, vous acceptez de libérer et d’exonérer Narcity Media, le Commanditaire, ainsi que leurs filiales, sociétés affiliées, agences de publicité et de promotion, partenaires, représentants, agents, successeurs, ayants droit, employés, dirigeants et administrateurs respectifs, de toute responsabilité maladie, blessure, décès, perte, litige, réclamation ou dommage qui pourrait survenir, directement ou indirectement, qu'il soit causé par une négligence ou non, à partir de : (i) la participation du participant à la Campagne et/ou l'acceptation, la possession, l'utilisation ou la mauvaise utilisation d'un prix ou d'une partie de celui-ci ; (ii) les défaillances techniques de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, le dysfonctionnement d'un ordinateur, d'un câble, d'un réseau, d'un matériel ou d'un logiciel, ou de tout autre équipement mécanique ; (iii)(iii) l'indisponibilité ou l'inaccessibilité de tout service de transmission, de téléphone ou d'Internet ; (iv) une intervention humaine non autorisée dans toute partie du processus de participation ou de la Campagne ; (v) une erreur électronique ou humaine dans l'administration de la Campagne ou le traitement des participations.
11. Litiges : Sauf disposition impérative applicable aux résidents du Québec, cette Campagne est régie par les lois de l’Ontario et par les lois fédérales du Canada, sans respect des doctrines de conflit de lois. Comme condition de participation, les participants acceptent que tous les litiges, réclamations et causes d’action découlant de ou liés à cette Campagne soient résolus individuellement, sans recours collectif, exclusivement devant les tribunaux compétents situés à Toronto, en Ontario. Dans le cadre de tout litige, le participant ne pourra en aucun cas obtenir des dommages-intérêts punitifs, accessoires ou consécutifs, ou tout autre dommage dépassant ses dépenses réelles engagées pour participer à cette Campagne. Le participant renonce également à tout droit à la multiplication ou à l’augmentation de ces dommages.
12. Force Majeure : Narcity Media et le Commanditaire ne seront pas tenus responsables de leur incapacité à fournir les prix en raison d’un incendie, de catastrophes naturelles, de perturbations du travail, de grèves, de lockouts ou d’autres troubles industriels, de défaillances technologiques, d’incidents de cybersécurité, de pénuries d’approvisionnement, de guerre, d’émeutes, d’insurrections civiles, de pandémies, d’épidémies, d’endémies, de conditions météorologiques extrêmes ou de toute autre cause échappant au contrôle de Narcity Media ou du Commanditaire.
13. Politique de confidentialité : Les renseignements soumis avec une participation sont assujettis à la politique de confidentialité énoncée sur le site Web de Narcity Media. Pour lire la politique de confidentialité, veuillez visiter https://www.narcity.com/politique-confidentialite
14. Commanditaire : Le Commanditaire de la Campagne est Maison Perrier.
15. Ce concours n'est en aucun cas commandité, approuvé ou administré par les plateformes de médias sociaux sur lesquelles la Campagne a pu être promue et/ou publicisée.