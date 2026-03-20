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La collection de Pâques de Lindt est arrivée et tu pourrais gagner du chocolat pour un an

Le célèbre lapin GOLD BUNNY est de retour et ce n’est que le début.

Lapins LINDT Pâques

Célèbre Pâques avec Lindt.

Gracieuseté de Lindt Canada
Brand Highlight Creator

Si tu cherches une activité de Pâques un peu le fun cette année, il y a une chasse aux lapins virtuelle que tu peux faire directement sur ton cell — et ça pourrait te permettre de gagner du chocolat pendant un an.

Lindt a relancé son jeu numérique Les lapins GOLD BUNNY jouent à cache-cache, une expérience en réalité mixte où tu dois retrouver des lapins cachés dans un univers interactif sur ton téléphone. Si tu réussis à tous les trouver, tu peux participer pour courir la chance de gagner du chocolat Lindt pour un an.

Gracieuseté de Lindt Canada

Cette expérience est dans l’initiative de la marque pour faire briller Pâques avec le GOLD BUNNY, en plus de proposer une nouvelle gamme de chocolats inspirés de la saison.

Le lapin de Pâques en chocolat au lait GOLD BUNNY, 100g est toujours un classique. Fait avec du chocolat au lait onctueux par les Maîtres Chocolatiers Lindt, il est emballé dans du papier doré, puis entouré d’un ruban rouge orné d’une clochette dorée.

C’est le genre de chocolat qu’on retrouve souvent dans les paniers de Pâques, pendant les chasses aux œufs ou en décoration sur la table.

En plus du classique, Lindt propose aussi quelques nouveautés pour la saison. Il y a aussi le lapin de Pâques en chocolat blanc GOLD BUNNY de Lindt, 50g, ainsi que les sachets de minis lapins au chocolat au lait GOLD BUNNY à la noisette et double lait.

La collection comprend aussi les truffes au chocolat blanc Gâteau aux carottes LINDOR, une édition limitée avec un enrobage de chocolat blanc et d'un centre crémeux au goût de gâteau aux carottes

Des classiques comme les mini œufs LINDOR assortis au chocolat sont aussi de retour cette année.

Véritable tradition de Pâques depuis des générations, le GOLD BUNNY, conçu par les Maîtres Chocolatiers Lindt et reconnaissable à son emballage doré brillant, son ruban rouge et sa clochette autour du cou, continue de faire partie des célébrations partout au Canada. La collection de Pâques Lindt est offerte dans les boutiques Lindt, chez plusieurs détaillants à travers le pays et en ligne.

Tu peux aussi essayer le jeu les lapins GOLD BUNNY jouent à cache-cache de Lindt sur ton téléphone pour courir la chance de gagner du chocolat pour un an.

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Lindt's Easter collection has landed and you could win a year's worth of chocolate

The iconic GOLD BUNNY is back, and that's just the start.

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