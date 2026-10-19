Tragédie à la base militaire de Wainwright en Alberta : Voici les derniers développements

4 soldats sont morts et 39 autres ont été blessés.

Des militaire. Droite : une entrée de base militaire.

On te résume la tragédie survenue ce week-end à la base militaire de Wainwright en Alberta.

Forces armées canadiennes | Facebook, Google Maps
Éditeur Junior, Nouvelles

Un entraînement militaire a viré au drame le week-end dernier dans l’Ouest canadien, alors qu'un feu de broussaille s’est propagé à une vitesse fulgurante sur la base militaire de Wainwright, en Alberta. Quatre membres des Forces armées canadiennes (FAC) ont perdu la vie et près d'une quarantaine d'autres ont été blessé.e.s. On te résume l'affaire.

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Le feu a éclaté le samedi 17 octobre vers 16 h, heure locale, dans la zone d’entraînement de la Base des Forces canadiennes (BFC) Wainwright, située à environ 200 km au sud-est d’Edmonton. Il s'agit d'un lieu où les militaires s'entraînent en vue de futurs déploiements.


Au total, quatre militaires ont perdu la vie et 39 autres membres des FAC ont été blessé.e.s. Le bilan des décès pourrait toutefois s'alourdir, alors que 19 personnes se trouvent toujours dans un état critique.

Les quatre personnes décédées étaient toutes rattachées au 3e Bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI), une unité d’infanterie basée à Edmonton. Voici leur identité, telle que confirmée par les FAC :

  • Le sergent Morgan Wong
    • Originaire d'Edmonton, en Alberta. Il a été promu au titre de sergent le 15 avril dernier.
  • Le soldat Shaun Farrell
    • Originaire de Prince Albert, en Saskatchewan.
  • Le soldat Aidan Goulding
    • Originaire de North Vancouver, en Colombie-Britannique. Il s'est engagé dans l'armée en début d'année.
  • Le soldat Hayden Lykkemark
    • Originaire de Langley, en Colombie-Britannique

Des soldats. Le sergent Morgan Wong (en haut, à gauche) et les soldats Shaun Farrell (en haut, à droite), Aidan Goulding (en bas, à gauche) et Hayden Lykkemark sont les quatre personnes décédées lors de l'icnendie sur la base militaire de Wainwright, en Alberta. The Loyal Edmonton Regiment | LinkedIn et photos tirées de Facebook

Comment l’incendie s’est-il propagé aussi vite?

Au moment des faits, des membres du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada, issus du 3e Bataillon du PPCLI, participaient à un exercice de tir réel avec des munitions et des grenades, a confirmé le major-général Wade Rutland, commandant de la 1re Division du Canada, lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche.

C’est pendant cette activité qu’un incendie s’est déclaré. Il a expliqué que, sous l'effet de vents violents, les flammes se sont propagées à une vitesse fulgurante, parcourant jusqu'à un kilomètre en une minute. Le feu a rapidement atteint la zone administrative de l’unité, avant de déborder du périmètre de la zone d’entraînement.

Des équipes d’urgence militaires et civiles ont été dépêchées sur place pour combattre les flammes et porter secours aux personnes touchées.

Les causes exactes du sinistre n’ont pas encore été précisées. Le major-général Rutland a toutefois indiqué qu’une enquête approfondie sera menée afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cet incident mortel.

Le Canada est en deuil

À Ottawa, le premier ministre Mark Carney a souligné que le pays « est en deuil », alors que « nous pleurons la perte de ces courageux membres de nos forces armées ».

« C'est l'une des pires tragédies qu'ont connues les Forces armées canadiennes en temps de paix », a-t-il déclaré.

Il a d'ailleurs demandé que les drapeaux de tous les édifices fédéraux à travers le Canada soient mis en berne pour rendre hommage aux victimes.

La nouvelle s'est également rendue jusqu'au roi Charles III, qui s'est dit « choqué et attristé » en soirée, dans une story Instagram.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ceux qui ont perdu la vie, ainsi qu’à tous ceux qui ont été blessés ou touchés d’une manière ou d’une autre en cette période extrêmement difficile », a déclaré dans un communiqué écrit celui qui, en sa qualité de souverain du Canada, est le commandant en chef des FAC sur le plan constitutionnel.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Officials say catastrophic base fire was known ahead of time, allowed to burn

Officials say deadly fire had been allowed to burn

The latest developments on the deadly fire at CFB Wainwright in Alberta

Latest on deadly fire at CFB Wainwright in Alberta

The 4 soldiers killed in fast-moving fire at CFB Wainwright in Alberta

The 4 soldiers killed in fire at CFB Wainwright

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