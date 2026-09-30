Une série docu dévoilera tout du fameux « party d'influenceurs du vol Sunwing » (VIDÉO)

Les « ostrogoths » sont de retour dans ton écran!

Vanessa Sicotte (connue sous le nom de Vanessa Cosi), la « vapoteuse » de Sunwing. Droite : Justin Trudeau, ancien premier ministre québécois.

Parmi les personnalités les plus controversées du « Vol d'influenceurs de Sunwing », on retrouve Vanessa Sicotte.

Crave
Éditrice Junior

Si la pandémie de COVID-19 a fait couler beaucoup d'encre pour de nombreuses raisons, l'un des événements qui en ont découlé fait maintenant partie de l'imaginaire collectif de la population québécoise. La fameuse saga du vol Sunwing, qui avait complètement enflammé les réseaux sociaux au début de 2022, s'apprête à faire l'objet d'une série documentaire sur Crave.

À lire également : Sunwing annule le vol de retour du groupe de Québécois qui ont fait le party dans l'avion

Intitulée Le vol des influenceurs, cette nouveauté prévue pour décembre 2026 replongera dans ce voyage qui avait commencé comme un party privé en direction de Cancún avant de se transformer en véritable phénomène médiatique. Et Crave compte prendre son temps pour décortiquer le tout : la série documentaire sera composée de trois épisodes de 60 minutes offerts en versions francophone et anglophone.

Pour te rafraîchir la mémoire, tout avait commencé avec un vol nolisé organisé par 111 Private Club en direction du Mexique le 30 décembre 2021. À bord se trouvaient notamment des personnalités du Web, des gens d'affaires et leur entourage, réunis pour un voyage festif. Sauf que des images de ce qui se passait dans l'avion ont rapidement commencé à circuler sur les réseaux sociaux, alors que le Québec traversait toujours une période particulièrement intense de la pandémie.

Sur les vidéos, on pouvait notamment voir des passager.ère.s faire la fête sans respecter certaines règles de l'aviation ni les mesures sanitaires alors en vigueur. L'histoire avait rapidement dépassé les frontières du Québec et attiré l'attention des médias à l'international.

Certaines scènes sont même devenues pratiquement indissociables de cette histoire. Difficile, par exemple, d'oublier Vanessa Sicotte, celle qui a été surnommée « la vapoteuse du vol Sunwing », devenue l'un des visages les plus reconnaissables de la controverse.

L'affaire avait pris une telle ampleur que même le premier ministre du Canada de l'époque, Justin Trudeau, avait commenté la situation. Il avait notamment parlé de « sans-dessein » et d'« ostrogoths en vacances » pour désigner le groupe ayant contrevenu aux règles.

Et les conséquences ne s'étaient pas arrêtées aux réactions sur les réseaux sociaux. Le retour au pays s'était compliqué pour plusieurs personnes impliquées et Transports Canada avait éventuellement imposé des amendes.

C'est donc toute cette histoire que Crave remettra sous la loupe près de cinq ans plus tard. Alors qu'à l'époque, le public avait surtout découvert l'affaire à travers des vidéos virales, des manchettes et les réactions qui s'enchaînaient, Le vol des influenceurs promet de revenir plus largement sur les événements entourant ce voyage qui devait initialement rester privé.

Avec trois heures consacrées à cette saga, de nouveaux témoignages exclusifs et des images inédites, il risque d'y avoir pas mal plus à raconter que les quelques secondes de vidéos qui avaient fait le tour du Web. Reste donc à l'affut pour connaitre la date de sortie exacte de cette série documentaire.


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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