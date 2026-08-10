Propos misogynes au StreamerFest : Le bijoutier Medusa sème la controverse et il se défend
Plusieurs « streamers » québécois ont décidé de se dissocier de l'homme.
Le bijoutier et créateur de contenu Julien Duguay aux 80 000 abonné.e.s, mieux connu comme Medusa, navigue en eaux troubles et crée la controverse après avoir tenu, lors d'une diffusion en direct sur les réseaux sociaux le week-end dernier, des propos tranchés à l'endroit d'employées d'un bateau loué pour un événement en Floride.
À lire également : Cette ville canadienne vend des terrains à 10 $ pour te convaincre d'y déménager
Pour te mettre en contexte, le Saguenéen a invité plusieurs créateurs et créatrices de contenu populaires du Québec pour le Medusa StreamerFest | Miami Takeover, qu'il organisait dans la ville floridienne du 7 au 11 août. Un week-end où ils et elles sont ensemble pour créer des vidéos.
Pour l'occasion, Julien Duguay a notamment loué un luxueux yacht pour faire la fête. Tous les jours du StreamerFest, la troupe est filmée et le tout est relayé en direct sur différentes plateformes, dont Twitch.
Parmi les personnes présentes, on retrouve plusieurs gros noms de l'industrie, qui cumulent ensemble plusieurs millions d'abonné.e.s, comme Cocottee, streameuse de l'année au Gala Influence Création en 2023, 2025 et 2026, Lewislefou, streameur nommé aux côtés de celle-ci en 2026, AchilleFps un streameur et finaliste d'Occupation Double Chypre, Lauriane Siegwald, gagnante de la même édition d'OD, Mathieu Pellerin, streameur de l'année au Gala Influence Création en 2024 et finaliste d'Occupation Double Afrique du Sud et les créateurs de contenu les BuckBoys.
C'est lors de la toute première soirée que les propos qui lui sont reprochés ont été dits. M. Duguay a demandé à avoir un verre et s'est demandé où était alors le staff, qui offrait, dit-il, un « service à chier ».
L'un des membres du groupe de créateurs BuckBoys, également présent sur place, mentionnait au millionnaire que les employées sur le bateau « chillaient » plutôt que de travailler, étant « tout le temps en train d'ouvrir des bières ».
« Pourquoi elles ne sont pas en bikini, au prix qu'on paie tabar***, s'est alors insurgé le bijoutier. À 180 000 $, ça devrait être toute nue. Ça devrait coucher avec toi, faire des pipes dans les toilettes. Cris**, tabar***, là. À ce prix-là, tu te mets à quatre pattes pour tous les clients. »
« Là, il va avoir un clip de Medusa "Misogyne, regardez comment il parle des femmes". M'en cali**! Rien à foutre, allez chi** », a-t-il conclu.
« Pas une mauvaise personne »
Les propos tenus par Julien Duguay ont créé un tollé sur les réseaux sociaux et ont vraisemblablement affecté des créateurs et créatrices de contenu qui étaient sur le bateau lors des évènements.
« Tous les propos dégueulasses, les propos misogynes qui se disent durant la fin de semaine, je m'en dissocie complètement. Je me tiens avec les gens qui, eux, je sais qu'ils sont chills et qui ne parleront [pas de la sorte] », a tenu à se défendre dans une vidéo la créatrice de contenu à plus de 1M d'abonné.e.s, Arianne Vallières, connue internationalement sous le nom de Cocottee.
Louis-Charles Lavoie, mieux connu comme Lewislefou, a lui aussi tenu à rappeler à M. Duguay, dans les instants qui ont suivi les propos, que c'était inacceptable, tout en lui précisant ne pas lui en vouloir.
Le lendemain de cette diffusion en direct, Medusa a soutenu que « des scandales sur des choses qu'on dit sur la boisson, ça arrive ».
« Je ne suis pas une mauvaise personne pour autant [...] Je traite bien les femmes en général. Vous pouvez demander à mon ex [...] et pas mal toutes les filles que j'ai datées dans les dernières années [...] »
« Limite une maladie »
Lors de l'un des streams qui ont suivi les événements, Julien Duguay explique que son « plus gros défaut, c'est que quand je bois beaucoup et que je suis sur le party, je tombe sur des hypes et, genre, mon cerveau dit littéralement tout ce qu'il pense », dit-il, avant d'ajouter que c'était « limite une maladie ».
Joint au téléphone, Julien Duguay a tenu à réitérer ses excuses aux personnes qu'il a pu blesser par les propos tenus et filmés et à rappeler que son abus d'alcool et son trouble bipolaire diagnostiqué n'excusaient rien, tout en prenant le blâme pour sa « joke conne » faite parce que « le service était mauvais ».
« Tout le monde me l'a dit, que ça n'avait pas de bon sens, ce que j'ai dit, dit-il au téléphone, en direct de Miami. J'étais en boisson, donc je ne l'ai pas tout de suite réalisé, mais on me l'a dit. »
Contrairement à ce que plusieurs internautes lui reprochent, soit d'avoir incité au viol, il nie catégoriquement toutes allégations du genre.
« Je viens du Saguenay, je suis un gars cave, un gars vulgaire. J'ai une gueule sale. Il me manque peut-être un peu ce côté-là, d'être politiquement correct », affirme-t-il, reconnaissant qu'il a gagné en notoriété au cours des dernières années et qu'aujourd'hui, « tout le monde écoute attentivement » ce qu'il dit.
Malgré tout, Julien Duguay confie ne pas avoir peur d'être cancellé, soit de voir sa réputation ternie au point de perdre des partenariats, des commandites ou une partie de sa communauté en ligne.
« Je m'autofinance et ça va continuer de bien aller, lance-t-il. J'ai une communauté très forte et des affaires comme ça, ça la renforce », tout en concédant que les événements du week-end dernier sont à prendre très au sérieux.
Les streamers se dissocient
Sans nommer de noms, Medusa a confirmé à Narcity Québec que, sur la dizaine de streamers du Québec invitée et présente pour le StreamerFest, la moitié a décidé de quitter le bateau et de revenir dans la Belle Province ce lundi 10 août. Des discussions sont en cours pour savoir si le restant de l'événement se poursuivra ou s'il sera annulé.
Narcity Québec a tenté de joindre plusieurs créateurs et créatrices de contenu qui étaient à la fête. Le streameur Mathieu Pellerin a confirmé à Narcity Québec avoir quitté les lieux ce lundi en plus d'avoir prié ses collègues de faire de même, précisant se dissocier totalement des propos et des comportements du Saguenéen.
@pogoclipstv Mathieu Pellerin a OUBLIÉ de se muter sur le drama Medusa... 😳 #medusa #mathieupellerin #dramaqc #tiktokqc #qc ♬ son original - PogoClips
« J'ai fortement conseillé à tous les créateurs qu'on sacre notre camp, en bon français, souligne-t-il par message. J'ai tout fait pour ne pas être en sa présence lors de mes propres diffusions et uniquement avoir du positif le plus possible avec mes amis », précise-t-il.
Ce dernier martèle que la grande majorité des personnes invitées au SteamerFest vivaient leurs « propres vies au cours du voyage » et n'ont pas participé aux actes de Julien Duguay.