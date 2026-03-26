Marie-Ève revient sur 2 choses qu'on n'a pas vues et qui la déçoivent de Big Brother
« C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, et j'ai trouvé ça dur en sortant, cette vision-là de moi. »
L’aventure de Marie-Ève Beauregard s’est finalement terminée à Big Brother Célébrités, et on peut dire qu’elle a été riche en émotions. Bien qu’elle ait eu le privilège de passer une bonne partie de son parcours avec le titre de patronne de la maison, soit quatre patronats en dix semaines, et d'avoir le collier (et la responsabilité) du véto à trois reprises, ce rôle vient aussi avec son lot de responsabilités, ainsi que des discussions et des stratégies parfois confrontantes. C’est d’ailleurs ce qui jette une ombre sur une partie de son parcours.
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Lors de leur éviction, plusieurs célébrités ont reproché à Marie-Ève son manque d’ouverture à discuter stratégie lorsqu’elle était en position de pouvoir.
Mona de Grenoble a affirmé qu'elle « était très inflexible », ce qui rendait le jeu un peu frustrant : « il y a des conversations de PM qu'elle ne voulait pas avoir du tout ». La drag queen comprend que Marie-Ève était fidèle à ses alliances, mais explique qu'il faut être ouverte à jouer avec tout le monde, par moments, pour traverser des obstacles et faire avancer le jeu.
« Tu as toujours ton noyau, que ce soit composé de deux, trois ou quatre personnes. Tout le monde a son noyau, mais c'est comment tu décides de travailler avec les autres noyaux qui importe. Est-ce que tu en fais une alliance sincère, puis on s'en va loin? Est-ce qu'on fait juste une petite coalition d'alliances en ce moment, puis on fait un plan ensemble parce qu'il y a un danger ailleurs? Moi, ça a toujours été ça. J'ai toujours été ouverte à jouer avec tout le monde dans la maison. [...] Il y a une inflexibilité qui fait que c'est peut-être moins intéressant de voter pour elle à la fin de la partie. »
Mona de Grenoble et Marie-Ève ont une conversation tendue après la trahison liée à la barricade. Big Brother Célébrités | Noovo
Même son de cloche du côté de William Cloutier, qui a confié que « beaucoup de dialogues ont été freinés par sa gestion des critiques et des commentaires » : « À chaque fois qu'on est en train de défaire un nœud, un conflit ou un non-dit ou une cause à effet, puis qu'on essayait de mettre de l'ordre là-dedans, comme je le faisais avec Mona très facilement, souvent, elle se braquait et elle tombait dans le reproche de la façon que je m'adressais à elle, plutôt que ce que j'avais à lui dire. Ça, ça nous a vraiment ralentis dans les échanges, de me faire répéter à maintes reprises que j'étais trop frontal, que j'étais trop joueur. Mais je ne suis pas en train de t'intimider, je suis en train de mettre la lumière sur des incompréhensions pour qu'on avance ensemble, puis qu'on arrête de se craindre, puis qu'on s'allie. »
De retour à la réalité, la comédienne s’est confiée sur le sujet, ainsi que sur ce qu’il faut comprendre de ces critiques à son égard. Elle est également revenue sur une situation précise qui a fait couler beaucoup d’encre et qui l’a particulièrement déçue, puisque, selon elle, le public manquait de contexte.
Marie-Ève Beauregard confrontée par Mona de Grenoble après la trahison de la barricade. Big Brother Célébrités | Noovo
Marie-Ève affirme avoir reparlé de tout ça avec Mona, et que la poussière est retombée, mais elle trouve que plusieurs personnes oublient qu'accorder une heure à chaque personne, lors d'une semaine où il y a quinze personnes, c'est quinze heures à parler de la même chose, et qu'à un moment donné, oui, c'est épuisant.
« Quatre patronats, c'est fâcher bien du monde. Quatre patronats, c'est aussi être en position différente par rapport aux autres joueurs. Je pense que les joueurs te prêtent beaucoup d'intentions quand tu es patronne. [...] Je n'ai pas peur de tenir mes arguments, d'être comme "je comprends, mais là, c'est moi qui suis patronne, il faut que je prenne des décisions". Il faut aussi prendre en compte que tu es brûlée. Je pense qu'à un moment donné, les gens voyaient la joueuse, mais ils voyaient moins que j'étais une personne dans le jeu. C'est comme : "elle était intransigeante". Je pense que je suis devenue un bon bouc émissaire pour plein d'affaires que le monde vivait.
« Quand tu es patronne, tu parles avec 15 personnes, tu te couches à 3 h du matin. J'en ai eu des conversations, puis à un moment donné, quand les conversations sont toujours les mêmes, il faut que tu fasses comme : je pense que je vais aller me coucher la gang. J'ai besoin de deux minutes. Moi aussi, j'avais besoin de me protéger, je crois, dans le jeu, à un certain moment. J'en gagnais des challenges, et il y a du monde que ça peut blesser, aussi. Tu pensais que tu allais être bon dans les challenges. Finalement, il y a une petite vite qui te clenche dans les challenges. À un moment donné, c'est tough aussi à vivre. J'évinçais bien du monde.
« J'en ai eu des conversations, puis je pense qu'on me voit très stratégique dans le jeu. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché et j'ai trouvé ça dur, en sortant, cette vision-là de moi. Comme si je n'étais pas à l'écoute des gens. Je me considère quand même comme quelqu'un qui est capable d'avoir des conversations, qui n'a jamais dit non à une conversation, qui était là pour les autres. [...] Quand tu es en position de pouvoir, les gens prêtent beaucoup d'intentions à ce que tu dis, et dire que j'étais fermée à la discussion... je suis comme : ça fait huit heures qu'on a des convos, que je parle avec tout le monde. »
La situation avec Émily Bégin, qui est dans le même ordre d'idée, l'a aussi mise mal à l'aise. On se rappelle qu'après avoir mis la chanteuse en danger d'éviction, Marie-Ève a partagé son repas privilège avec elle, ce qui a créé un moment télévisuel assez dérangeant, où Émily confronte Marie-Ève quant à son éviction imminente.
Un souper malaisant entre Émily Bégin et Marie-Ève Beauregard a beaucoup fait jaser. Big Brother Célébrités | Noovo
Émily a affirmé qu'il s'agissait d'un de ses pires moments dans l'aventure : « Écoute, ça a été interminable, cette heure et demie-là de souper. Je voulais mourir. C’est un moment dans la semaine que je me suis dit, pendant qu’elle me parlait, je me disais : ''Mais qu’est-ce que je suis en train de me faire vivre là? Pourquoi je vis ça à 44 ans? Je n’ai pas besoin de…'' Écoute, j’étais là, c’est comme si je me faisais chicaner par ma fille. »
Par contre, ce que le public ne sait pas, c’est que deux jours se sont écoulés entre l’invitation et le repas : elle a invité la chanteuse à souper bien avant la mise en danger.
« Directement après le challenge, je viens d'avoir la clef du patronat, je n'ai pas encore accès à ma chambre, et ils me disent : "Marie-Ève, tu as un souper La Belle et La Bœuf, avec qui veux-tu le partager?" Donc j'ai proposé Émily, puisqu'elle était arrivée deuxième au challenge. Je pensais que le souper était le soir même, je me disais c'est cool, girl power on a été le top 2. [...] Moi, j'ai zéro pensé à mon bloc, je viens juste de remporter le patronat, c'est mon premier confessionnal.
« Et là, finalement, le souper est dans deux jours. Et deux jours plus tard, le bloc était joué. Là, je l'ai déjà invitée, c'est malaisant de la désinviter. Donc c'était zéro dans mon intention de faire vivre un moment super malaisant à Émily. Ce n'était pas un : je t'ai mise sur le bloc et j'essaie de réparer les pots cassés.
« Elle disait : "Je suis ta cible, je suis ta cible". Je suis comme, ce n'est pas une affaire d'être la cible. Mais à un moment donné, c'était rendu tellement gros qu'elle jouait contre moi, Gab, puis Pascale, que j'étais comme : il n'y a pas beaucoup d'ouverture, non plus, de ta part. Si tu dis à tout le monde: "c'est un gros trio, il faut les sortir", et c'est ça ta campagne, mais je suis patronne...Mais jamais, jamais de ma vie, je voulais vivre ça.
« Là, j'ai l'air de me manquer de tact avec la situation, puis de vouloir la mettre dans une situation de merde, mais pas du tout. »
Marie-Ève s'est également confiée sur le reste de son aventure, et sur la fameuse relation avec Félix Dolci qui fait couler beaucoup d'encre. Tu peux découvrir l'entrevue ici.
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Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
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