Le Zoo de Granby dévoile sa toute nouvelle zone aquatique à 5 M$ et c'est immense (PHOTOS)

Ce seront les plus grands jeux aquatiques du genre au Québec! 💦

La nouvelle zone Booshikë dans le parc aquatique Amazoo du Zoo de Granby.

Le parc aquatique Amazoo du Zoo de Granby dévoile la zone Booshikë, les plus grands jeux aquatiques du genre au Québec.

Zoo de Granby | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Cet été, le Zoo de Granby s'offre un coup de fraîcheur majeur dans son parc aquatique Amazoo. Au total, cinq millions de dollars ont été investis pour créer la zone Booshikë : les plus grands jeux aquatiques du genre au Québec. Et si l'on se fie aux premières images dévoilées ce 8 mai, les options pour s'amuser dans l'eau ne manqueront vraiment pas.

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Conçues par la compagnie québécoise Vortex Aquatic Structures International Inc., ces installations seront accessibles dès le 20 juin 2026, soit quelques semaines après l'ouverture du parc aquatique prévue le 8 juin prochain.

Le bassin Booshikë, qui remplace la zone famille, a été entièrement repensé pour offrir une expérience immersive, moderne et inclusive. Il se décline en trois sections distinctes pour trois niveaux de sensations. D'abord, un espace dédié aux plus téméraires avec glissades et jeux en hauteur. Ensuite, une aire de type splash pad, adaptée aux personnes à mobilité réduite. Enfin, une lagune pour les tout-petits en mode découverte, avec une belle ambiance douce et sécuritaire.

En plus de cette nouveauté au parc aquatique Amazoo, tu pourras également plonger dans l'une des piscines à vagues, te la couler douce dans la Rivière Aventure ou encore te lancer dans les Descentes de l'Amazonie.

Avec tout ça, ça donne envie d'ajouter le Zoo de Granby à ta bucket list estivale.

Zoo de Granby - Parc aquatique Amazoo

Quand : 8 juin 2026 et le 20 juin 2026 pour la zone Booshikë

Adresse : 1050, boul. David-Bouchard N., Granby, QC

Site Web du Zoo de Granby

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glissades d'eauzoo au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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