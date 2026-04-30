Ce cinéma sur l’eau débarque à Montréal pour l'été et c’est aussi excitant que tu penses
Regarder un film dans une bouée sous les étoiles > regarder un film n'importe où ailleurs.
Si tu cherches une sortie qui sort vraiment de l'ordinaire cet été à Montréal, on a exactement ce qu'il te faut. Oublie les salles de cinéma ou les ciné-parcs (OK, tu peux quand même y aller, c'est une tradition assez cool) : c'est sur l'eau que tu vas écouter ton film. Oh que oui! Sors ton maillot, parce que tu pourras regarder une projection sur écran géant à la belle étoile en flottant dans une bouée au parc Jean-Drapeau.
À lire également : 11 activités GRATUITES à Montréal pour un mois de mai vraiment excitant
Le concept est simple, mais juste parfait : tu te laisses tranquillement bercer par l'eau dans une bouée pendant qu’un film est diffusé, lors des chaudes soirées d’été. Et tu n’as même pas besoin de te casser la tête avec l’équipement, puisque tout est fourni sur place pour que tu profites pleinement du moment. C'est clairement un vibe.
Néanmoins, sache que tu ne pourras pas amener ton flamant rose ou ta licorne gonflable pour rendre l’expérience plus instagrammable. Les accessoires gonflables personnels ne sont pas acceptés « pour des raisons de sécurité et de logistique », explique l’organisation.
Les soirées de cinéma flottant au Parc Jean-Drapeau.Myriam Baril-Tessier pour Parc Jean-Drapeau
Bien que la programmation détaillée de 2026 ne soit pas encore dévoilée, l’équipe du Complexe aquatique promet quelque chose d’assez intéressant : à l’occasion du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976, la programmation mettra de l’avant des films à thématique sportive. Un clin d’œil bien pensé pour cet endroit emblématique qui a lui-même accueilli des épreuves olympiques.
Côté calendrier, le Complexe aquatique ouvre dès le 25 mai les week-ends, avec des plages horaires de nage en longueur en semaine. La saison estivale complète débute quant à elle le 19 juin, avec un accès quotidien.
L’horaire des soirées de cinéma flottant sera dévoilé sous peu, alors garde l’œil ouvert pour ne rien manquer, puisque les billets risquent de s'envoler très rapidement.
Cinéma Flottant pour l'été 2026
Coût : Tarifs 2025 : 2 ans et moins : Gratuit | 3 à 13 ans : 5 $ | 14 ans et plus : 10 $ - Les tarifs 2026 pourraient être différents et seront annoncés bientôt.
Quand : Été 2026 - Ouverture des portes : 19 h | Début des projections : entre 19 h 30 et 20 h
Adresse : Complexe aquatique - Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
Accessibilité : Un stationnement à proximité, incluant des places réservées pour la clientèle à mobilité réduite, permet un accès simple et sécuritaire à l’entrée du Complexe aquatique. Un ascenseur est également disponible pour rejoindre les autres étages, où se trouvent les vestiaires, les toilettes adaptées et les piscines.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.