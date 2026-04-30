Ce cinéma sur l’eau débarque à Montréal pour l'été et c’est aussi excitant que tu penses

Regarder un film dans une bouée sous les étoiles > regarder un film n'importe où ailleurs.

Des personnes flottent dans leur bouée au parc Jean-Drapeau. Droite : le cinéma flottant du parc Jean-Drapeau.

Le parc Jean-Drapeau ramène ses soirées cinéma flottant pour l'été 2026.

Myriam Baril-Tessier | Groupe CNW/Société du parc Jean-Drapeau, Parc Jean-Drapeau
Rédactrice en chef

Si tu cherches une sortie qui sort vraiment de l'ordinaire cet été à Montréal, on a exactement ce qu'il te faut. Oublie les salles de cinéma ou les ciné-parcs (OK, tu peux quand même y aller, c'est une tradition assez cool) : c'est sur l'eau que tu vas écouter ton film. Oh que oui! Sors ton maillot, parce que tu pourras regarder une projection sur écran géant à la belle étoile en flottant dans une bouée au parc Jean-Drapeau.

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Le concept est simple, mais juste parfait : tu te laisses tranquillement bercer par l'eau dans une bouée pendant qu’un film est diffusé, lors des chaudes soirées d’été. Et tu n’as même pas besoin de te casser la tête avec l’équipement, puisque tout est fourni sur place pour que tu profites pleinement du moment. C'est clairement un vibe.

Néanmoins, sache que tu ne pourras pas amener ton flamant rose ou ta licorne gonflable pour rendre l’expérience plus instagrammable. Les accessoires gonflables personnels ne sont pas acceptés « pour des raisons de sécurité et de logistique », explique l’organisation.

Des personnes regardent un film sur l'eau.

Les soirées de cinéma flottant au Parc Jean-Drapeau.
Myriam Baril-Tessier pour Parc Jean-Drapeau


Bien que la programmation détaillée de 2026 ne soit pas encore dévoilée, l’équipe du Complexe aquatique promet quelque chose d’assez intéressant : à l’occasion du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976, la programmation mettra de l’avant des films à thématique sportive. Un clin d’œil bien pensé pour cet endroit emblématique qui a lui-même accueilli des épreuves olympiques.

Côté calendrier, le Complexe aquatique ouvre dès le 25 mai les week-ends, avec des plages horaires de nage en longueur en semaine. La saison estivale complète débute quant à elle le 19 juin, avec un accès quotidien.

L’horaire des soirées de cinéma flottant sera dévoilé sous peu, alors garde l’œil ouvert pour ne rien manquer, puisque les billets risquent de s'envoler très rapidement.

Cinéma Flottant pour l'été 2026

Coût : Tarifs 2025 : 2 ans et moins : Gratuit | 3 à 13 ans : 5 $ | 14 ans et plus : 10 $ - Les tarifs 2026 pourraient être différents et seront annoncés bientôt.

Quand : Été 2026 - Ouverture des portes : 19 h | Début des projections : entre 19 h 30 et 20 h

Adresse : Complexe aquatique - Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC

Accessibilité : Un stationnement à proximité, incluant des places réservées pour la clientèle à mobilité réduite, permet un accès simple et sécuritaire à l’entrée du Complexe aquatique. Un ascenseur est également disponible pour rejoindre les autres étages, où se trouvent les vestiaires, les toilettes adaptées et les piscines.

Site Internet du parc Jean-Drapeau


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    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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