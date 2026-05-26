11 activités complètement GRATUITES à Montréal pour plonger dans l'été en juin
Que l'été commence!
Avec l’arrivée du beau temps, Montréal entre officiellement en mode été et le mois de juin déborde déjà d’activités gratuites pour profiter de la ville au maximum. Entre les festivals, les soirées dansantes en plein air, les événements culturels, les expériences immersives, les plages urbaines et les sorties familiales, la métropole n'attend que toi.
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Que tu aies envie de danser au bord de l’eau, d’assister à des spectacles, de découvrir des installations artistiques ou simplement de profiter du beau temps sans trop dépenser, voici onze activités à mettre à ton agenda pour vivre pleinement le début de l’été à Montréal.
Profiter d'un festival pour les fans de café
Prix : Accès gratuit
Quand : Le 6 juin 2026 de 9 h à 16 h
Adresse : Café Barista - 111A, rue de Louvain O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les fans de cafés peuvent se réjouir alors que le Barista Fest est de retour pour une cinquième édition à Montréal. Cette année, attends-toi à une ambiance de fête foraine et à une programmation complètement gratuite incluant une distribution de cafés (latte et espresso), des dégustations de bières, de scones et d'autres petits délices, ainsi qu'à des jeux et des maquillages pour les enfants, le tout porté par la musique. Il y aura même des sacs cadeaux en quantités limitées, alors si tu es dans le coin, ne manque pas l'occasion d'y faire un tour!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller au Festival Mural
Prix : Accès gratuit - Certains spectacles payants
Quand : Du 4 au 14 juin 2026
Adresse : Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : En juin, le festival d'art urbain MURAL prendra d’assaut Montréal avec une programmation gratuite remplie d’activités. Au menu : des block parties et DJ sets avec Konpa on the Beach, Mike Shabb & Friends, Homegrown Harvest, Queen & Queer et plusieurs autres artistes. Des murales signées par des artistes de renom et des oeuvres gonflables feront aussi partie de la programmation. Pendant une dizaine de jours, tu pourras profiter de l’ambiance festive et découvrir des œuvres un peu partout en ville, sans te ruiner.
Accessibilité : Toutes les zones du festival sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite
Profiter des spectacles gratuits des Francos
Prix : Gratuit - Certains spectacles payants
Quand : Du 12 au 20 juin 2026
Adresse : Quartier des spectacles - Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Encore une fois, les Francos s'installent dans le cœur du Quartier des spectacles lors d'un événement rassembleur qui célèbre la musique « en français, svp ». Avec un line up gratuit qui inclut des noms comme Marie-Mai, Loud, Kassav', Koriasse, Ariane Moffat et bien d'autres, c'est l'un des festivals les plus incontournables de l'été dans la métropole.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Célébrer la Fête nationale en grand
Prix : Gratuit
Quand : Le 24 juin 2026
Adresse :
- Départ du Défilé (14 h) - Rue Rachel E. à l’angle de la rue Molson, Montréal, QC
- Le Grand spectacle (19 h 30) - Parc Maisonneuve, 4601, rue, Sherbrooke E., Montréal, QC
- Fêtes de quartiers - Plusieurs lieux à Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que tu veuilles assister au traditionnel Défilé de la Fête nationale, chanter au Grand spectacle ou profiter des fêtes de quartier, les occasions de célébrer ne manqueront pas à Montréal. Pour l’occasion, Pierre Lapointe, Bruno Pelletier, Les Héritières, Souldia, Émile Bourgault, Rebecca Jean, Mathieu McKenzie, Éléonore Lagacé et Vincent-Guy Aubry, le DJ officiel des Canadiens de Montréal, feront partie des artistes qui monteront sur scène au parc Maisonneuve sous la thématique De génération en génération. Et si tu préfères une ambiance plus locale, tu peux aussi jeter un œil aux festivités organisées près de chez toi.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Apprendre la salsa aux Jardins Gamelin
Prix : Gratuit
Quand : Du 28 mai au 13 septembre 2026
Adresse : Place Émilie-Gamelin - 1500, rue Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : L'été, les Jardins Gamelin offrent un hot spot où profiter de toutes sortes d'activités, allant des soirées karaoké aux concerts en passant par des ateliers, des jeux et plus encore. Histoire de profiter de cette programmation gratuite, pourquoi ne pas inscrire les sessions de danse latine du samedi à ton agenda pour le mois de juin? Non seulement tu t'assures de profiter de la saison estivale et des festivités de la ville, mais en plus, tu auras appris la salsa en solo, avec ta douce moitié ou tes BFFs!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Faire le party au bord de l'eau avec les pieds dans le sable
Prix : Accès gratuit avant 19 h, 7 $ par la suite
Quand : Du jeudi au samedi de 17 h à 23 h, dès le 5 juin 2026 (ouvert les dimanches du mois d'août à l'occasion)
Adresse : Village au Pied-du-Courant - 2100, rue Notre-Dame E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Dès le 5 juin, le Village au Pied-du-Courant ouvre ses portes et ça sent déjà les soirées d’été réussies. Entre les DJ sets, les cocktails, les couchers de soleil au bord de l’eau et les pistes de danse improvisées dans le sable, l’endroit a tout pour occuper tes soirées.
Pour lancer la saison, plusieurs collectifs et artistes de la scène montréalaise débarqueront avec des soirées comme Discoño, Queen & Queer, Soirée Funk, Hidden Garden, Playback et Qualité de Luxe. Ajoute à ça des parties de pétanque, du ping-pong, de la bouffe et une ambiance vacances en pleine ville, puis tu as la recette parfaite pour profiter de Montréal tout l’été avec tes ami.e.s.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants, il y a une promenade de bois pour circuler sur l'étendue de sable. Les chiens en laisse sont admis.
Aller à la plage en métro
Prix : Gratuit
Quand : Ouverture prévue vers le 13 juin 2026
Adresse : Plage de Verdun - 4110, boul. LaSalle, Verdun, QC
Pourquoi tu dois y aller : La plage de Verdun rouvrira officiellement vers la mi-juin et honnêtement, c’est pas mal l'endroit parfait pour décrocher sans quitter Montréal. À moins de dix minutes à pied du métro De l’Église et à environ quinze minutes du centre-ville en voiture, tu peux facilement aller te poser au bord de l’eau le temps d’un après-midi ensoleillé. Amène ton lunch, un livre, ta personne préférée ou toute ta gang, puis profite du vibe estival.
Petit conseil avant d’enfiler ton maillot : garde un œil sur la page Facebook de l’arrondissement pour vérifier si les conditions de baignade sont bonnes avant de partir.
Accessibilité : Accessible aux poussettes, rampes et sentiers d'accès
Danser swing
Prix : Gratuit
Quand : Le 27 juin 2026, de 13 h à 17 h
Adresse : Serres de Verdun - 7000, boul. LaSalle, Verdun, QC
Pourquoi tu dois y aller : Swing l’été débarque en ville avec des après-midis de danse extérieure gratuits où jazz, performances et ambiance festive se rencontrent au bord du fleuve. L’événement invite autant les personnes qui veulent apprendre quelques pas que les adeptes de swing qui souhaitent danser pendant des heures. Au programme : cours d’introduction, danse sociale, jams et musique entraînante dans une atmosphère conviviale où tout le monde est bienvenu, même avec un pique-nique.
Accessibilité : L’activité est ouverte à tous les niveaux et se déroule entièrement à l’extérieur aux Serres de Verdun.
Assister à une soirée gratuite de cinédanse sous les étoiles
Prix : Gratuit
Quand : Le 1er juin 2026 à 19 h
Adresse : Quartier général (QG) - 175, av. du Président-Kennedy, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d’une sortie qui sort de l’ordinaire, cette soirée de cinédanse en plein air risque de te plaire. À la tombée du jour, des courts métrages réalisés par des artistes du Canada et des Caraïbes seront projetés dans une ambiance immersive où les corps, les écrans et la ville de nuit se rencontreront. C’est le genre d’activité parfaite pour décrocher du quotidien et découvrir des œuvres visuelles différentes gratuitement.
Accessibilité : L’événement est ouvert au public et accessible gratuitement
Explorer un festival scientifique gratuit au parc Jean-Drapeau
Prix : Gratuit
Quand : Du 5 au 7 juin 2026
Adresse :
- Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
- Biosphère - 160, chem. du Tour de l'isle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Lors du premier week-end de juin, une activité gratuite qui mélange découvertes, expériences interactives et sorties familiales t'attend à Montréal. Le Festival Eurêka! accueillera des centaines d’activités et d’ateliers où tu pourras tester du matériel scientifique, assister à des démonstrations étonnantes et participer à des conférences interactives. Cette édition 2026 mettra aussi en vedette le thème « L’élan scientifique », qui explore les liens entre le sport et la science à travers des expériences immersives, des animations et des rencontres avec des expert.e.s.
Accessibilité : Le site du festival est accessible aux familles et l’entrée est gratuite
Assister à un festival baroque
Prix : Certaines activités sont gratuites
Quand : Du 18 au 21 juin 2026
Adresse : Différents lieux du Vieux-Montréal, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Oublie l’image sérieuse et ultra classique que tu peux avoir de la musique baroque, parce que ce festival veut carrément te faire vivre une expérience sensorielle complète. Pendant quatre jours, le Vieux-Montréal va se transformer en immense terrain de jeu artistique avec des concerts, des parades musicales, des soirées festives dans des cafés et des performances immersives qui mélangent musique, danse et découvertes gourmandes.
Que tu sois déjà fan de musique classique ou juste curieux.se de vivre quelque chose de différent, l’ambiance promet d’être beaucoup plus vivante, éclatée et accessible que tu pourrais le penser.
Accessibilité : Plusieurs activités du festival sont offertes gratuitement au public