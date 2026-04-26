Ce resto italien à Montréal cache une magnifique terrasse faite pour tomber en amour
Une « date » en Italie, sans voyager! 😍
Quand les journées s’allongent et que l’air devient plus doux, Montréal prend un tout autre rythme. Les soupers au restaurant s’étirent, les conversations durent plus longtemps et chaque sortie a un petit quelque chose de plus intime. C’est ce moment de l’année où les terrasses deviennent le décor parfait pour un rendez-vous, une soirée entre ami.e.s ou simplement pour profiter de l’instant.
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Le Café Il Cortile s’inscrit parfaitement dans cette ambiance. Caché en plein centre-ville, le restaurant dévoile une cour intérieure qui évoque les soirées d’été en Europe, avec ses murs de brique, sa verdure abondante et son éclairage feutré une fois le soleil couché.
Une fois installé.e à l'une des table, difficile de ne pas s’attarder au menu. On y retrouve une sélection de plats italiens qui misent sur des ingrédients simples, mais délicieux.
Parmi les options, il y a notamment le vitello tonnato (composé de fines tranches de veau servi froid, nappées d’une sauce crémeuse à base de thon, de câpres et de mayonnaise), le risotto aux crevettes et épinards relevé au safran, ou encore les spaghettinis aux palourdes et à l’huile de truffe. Côté entrées, les légumes grillés à l’huile d’olive ou le prosciutto servi avec des copeaux de parmesan valent aussi le coup d’œil.
Tu peux accompagner le tout d’un cocktail, comme un Aperol spritz bien frais ou encore d’une bonne bouteille de vin, histoire de prolonger le moment et profiter pleinement de l’atmosphère.
Que tu sois là pour un souper romantique ou une soirée plus animée, l’endroit combine bien bouffe réconfortante et ambiance dépaysante, sans avoir besoin de quitter la ville.
La terrasse du restaurant Café Il Cortile
Prix : Entre 30 $ et 75 $ par plat principal
Adresse : Il Cortile - 1442, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants