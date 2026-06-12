Panne de Facebook, Messenger et Instagram : Voici ce qu'il se passe

Non, ce ne sont pas juste tes applications Meta qui sont en panne! 🫣👀

​Les applications de Meta : Facebook et Instagram.

Plusieurs applications de Meta sont en panne actuellement.

Bigtunaonline | Dreamstime
Rédaction et édition

Mise à jour, 10 h 34 : Le service commence tranquillement à être rétabli pour certaines personnes.

Les réseaux sociaux de Meta, notamment Facebook, Facebook Messenger et Instagram, sont en panne présentement pour des milliers de personnes à travers le monde. Les requêtes pour signaler cette dernière ont commencé à monter en flèche autour de 9 h 50 ce vendredi matin, 12 juin. Les personnes tentant d'accéder aux services ont été automatiquement déconnectées de leur compte, et se retrouvent dans l'impossibilité de se reconnecter.

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Celles qui essaient tout de même d'accéder à ces plateformes de Meta sont accueillies par des messages d'erreur du genre : « Une erreur inattendue s'est produite » ou « Une erreur s'est produite. »

Autour de 10 h, c'était près de 12 400 personnes qui avaient signalé des problèmes sur le site DownDetector.ca, incontournable pour signaler ce type de panne en temps réel. Le site a finalement lui aussi planté, sans doute en raison du trop grand nombre de personnes tentant de l'utiliser au même moment.

Il est toujours intéressant de voir les gens se tourner vers X, anciennement Twitter, lors d'un problème avec Meta. Le mot-clic #facebookdown est actuellement au sommet du palmarès des tendances de la plateforme. Si Meta elle-même a souvent utilisé X pour communiquer avec ses utilisateurs et utilisatrices par le passé lors de pannes, ce ne fut pas le cas ce matin sur le compte officiel.

Par contre, Andy Stone, vice-président des communications chez Meta, a adressé la situation sur son compte vers 10 h 11.

« Nous sommes conscients que certaines personnes éprouvent actuellement des difficultés à accéder à nos services. Nous travaillons là-dessus. » (traduction libre)

Plus de détails à venir.

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