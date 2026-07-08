Bell, Rogers, Vidéotron : Un fournisseur internet écrase carrément les autres au Canada

As-tu VRAIMENT l'internet le plus rapide au pays? 👀

La façade d'une Rogers. Droite : la façade d'un Vidéotron.

Un palmarès classe les meilleurs et pires fournisseurs internet au Canada, dont Vidéotron, Bell et Rodgers.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu tentes de regarder tes séries préférées sur TOU.TV, Netflix ou Disney+, mais la vitesse de ton réseau laisse à désirer? Peut-être ne fais-tu pas affaire avec le meilleur fournisseur internet au Canada. Un récent palamarès a classé les entreprises canadiennes, dont Bell, Rodgers et Vidéotron et il y a clairement un gagnant.

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La firme Ookla, qui est notamment derrière l'outil Speedtest que plusieurs utilisent pour tester leur connexion, vient de publier son plus récent rapport sur la connectivité au Canada, basé sur des millions de tests réalisés par de véritables utilisateurs et utilisatrices entre juillet et décembre 2025.

Le rapport distingue deux catégories : l'Internet résidentiel, soit celui de la maison, et l'Internet mobile.

Du côté des réseaux mobiles 5G, Bell décroche les grands honneurs en étant désignée comme le fournisseur le plus rapide et le mieux coté au pays, avec une vitesse médiane de téléchargement de 171,17 Mb/s et une vitesse médiane de téléversement de 13,61 Mb/s.

L'entreprise remporte également les titres de réseau mobile le plus rapide, toutes catégories confondues, ainsi que de meilleure expérience de jeu sur téléphone mobile.

Rogers n'est pas en reste. Le fournisseur obtient la meilleure note pour l'expérience de visionnement vidéo, un atout qui pourrait plaire aux adeptes de YouTube, TikTok et des autres plateformes de diffusion. De son côté, Telus se démarque par la fiabilité de son réseau, avec un indice de constance de 85,6 %.

Vidéotron a des croûtes à manger

C'est toutefois du côté de l'Internet résidentiel que Bell se démarque le plus. Son service de fibre optique affiche une vitesse médiane de téléchargement de 372,04 Mb/s, une vitesse de téléversement de 321,44 Mb/s et une latence de seulement 8 millisecondes, ce qui en fait le service le plus rapide au pays, tous fournisseurs confondus.

Rogers arrive au deuxième rang pour la vitesse de téléchargement, avec une médiane de 325,42 Mb/s.

Au classement général de la connectivité d'Ookla, Bell conserve également la première place avec un score de 85,27, devant Telus PureFibre (84,51) et Rogers (81,99). Vidéotron occupe quant à elle le cinquième rang, avec un score de 78,17, derrière Cogeco.

Bell décroche aussi les distinctions de meilleure expérience de jeu en ligne et de fournisseur Internet le mieux coté au pays.

Parmi les grandes villes canadiennes, Montréal affiche la vitesse médiane de téléchargement résidentiel la plus faible, à 204,57 Mb/s, derrière Vancouver et Mississauga. À l'inverse, Edmonton domine le classement avec 298 Mb/s, devant Ottawa et Toronto.

Le portrait est un peu plus encourageant du côté de l'Internet mobile, où Montréal se situe dans la moyenne avec une vitesse médiane de 116,2 Mb/s, tandis que Vancouver occupe la première place avec 136,92 Mb/s. Dans les deux catégories, Bell est le fournisseur qui offre les meilleures performances dans la métropole.

Cet article est une adaptation de l’article « Bell vs. Rogers vs. Telus: Canada's internet providers were ranked and one ran away with it », qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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