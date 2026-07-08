Bell, Rogers, Vidéotron : Un fournisseur internet écrase carrément les autres au Canada
As-tu VRAIMENT l'internet le plus rapide au pays? 👀
Tu tentes de regarder tes séries préférées sur TOU.TV, Netflix ou Disney+, mais la vitesse de ton réseau laisse à désirer? Peut-être ne fais-tu pas affaire avec le meilleur fournisseur internet au Canada. Un récent palamarès a classé les entreprises canadiennes, dont Bell, Rodgers et Vidéotron et il y a clairement un gagnant.
À lire également : Fini les frais pour changer de compagnie de cell ou d'Internet au Canada dès cette semaine
La firme Ookla, qui est notamment derrière l'outil Speedtest que plusieurs utilisent pour tester leur connexion, vient de publier son plus récent rapport sur la connectivité au Canada, basé sur des millions de tests réalisés par de véritables utilisateurs et utilisatrices entre juillet et décembre 2025.
Le rapport distingue deux catégories : l'Internet résidentiel, soit celui de la maison, et l'Internet mobile.
Du côté des réseaux mobiles 5G, Bell décroche les grands honneurs en étant désignée comme le fournisseur le plus rapide et le mieux coté au pays, avec une vitesse médiane de téléchargement de 171,17 Mb/s et une vitesse médiane de téléversement de 13,61 Mb/s.
L'entreprise remporte également les titres de réseau mobile le plus rapide, toutes catégories confondues, ainsi que de meilleure expérience de jeu sur téléphone mobile.
Rogers n'est pas en reste. Le fournisseur obtient la meilleure note pour l'expérience de visionnement vidéo, un atout qui pourrait plaire aux adeptes de YouTube, TikTok et des autres plateformes de diffusion. De son côté, Telus se démarque par la fiabilité de son réseau, avec un indice de constance de 85,6 %.
Vidéotron a des croûtes à manger
C'est toutefois du côté de l'Internet résidentiel que Bell se démarque le plus. Son service de fibre optique affiche une vitesse médiane de téléchargement de 372,04 Mb/s, une vitesse de téléversement de 321,44 Mb/s et une latence de seulement 8 millisecondes, ce qui en fait le service le plus rapide au pays, tous fournisseurs confondus.
Rogers arrive au deuxième rang pour la vitesse de téléchargement, avec une médiane de 325,42 Mb/s.
Au classement général de la connectivité d'Ookla, Bell conserve également la première place avec un score de 85,27, devant Telus PureFibre (84,51) et Rogers (81,99). Vidéotron occupe quant à elle le cinquième rang, avec un score de 78,17, derrière Cogeco.
Bell décroche aussi les distinctions de meilleure expérience de jeu en ligne et de fournisseur Internet le mieux coté au pays.
Parmi les grandes villes canadiennes, Montréal affiche la vitesse médiane de téléchargement résidentiel la plus faible, à 204,57 Mb/s, derrière Vancouver et Mississauga. À l'inverse, Edmonton domine le classement avec 298 Mb/s, devant Ottawa et Toronto.
Le portrait est un peu plus encourageant du côté de l'Internet mobile, où Montréal se situe dans la moyenne avec une vitesse médiane de 116,2 Mb/s, tandis que Vancouver occupe la première place avec 136,92 Mb/s. Dans les deux catégories, Bell est le fournisseur qui offre les meilleures performances dans la métropole.
Cet article est une adaptation de l’article « Bell vs. Rogers vs. Telus: Canada's internet providers were ranked and one ran away with it », qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.