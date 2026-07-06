Le plus GROS parc aquatique au Canada est à 2h de Montréal et il vaut vraiment le road trip

Il y a aussi des soirées 19 ans et + qui donnent pas mal le goût! 😍👙

Une femme devant la piscine au parc aquatique Calypso en Ontario.

Des glissades, une piscine à vagues et même des soirées nocturnes à découvrir au parc aquatique Calypso en Ontario.

@mariatintins | Instagram
Rédactrice pigiste

S'il y a un classique de l'été qui ne déçoit jamais, c'est bien une journée dans un parc aquatique. Que ce soit pour une sortie avec tes personnes préférées, une activité en famille ou simplement pour décrocher du quotidien, difficile de dire non à des glissades, du soleil et une bonne dose de fraîcheur. Et ça tombe bien : l'un des plus grands parcs aquatiques au Canada se trouve à seulement quelques heures de Montréal, ce qui en fait une destination parfaite pour un road trip estival.

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Situé à une vingtaine de minutes d'Ottawa et à environ 1 h 15 de Montréal, le parc aquatique Calypso, en Ontario, est un véritable paradis pour les personnes qui aiment les sensations fortes autant que les journées à se faire griller la couenne. Avec plus de 35 glissades, plus de 100 jeux d'eau, deux rivières chauffées et une immense piscine à vagues, les options ne manquent pas pour passer la journée dans l'eau.

Que tu sois du genre à foncer dans les descentes les plus rapides, ou à flotter tranquillement sur une rivière dans une bouée, il y en a pour tous les styles. Entre deux attractions, tu peux aussi relaxer dans les aires de repos ou simplement t'imprégner de l'ambiance estivale qui règne partout sur le site.

Tu n'as même pas besoin de te casser la tête à préparer un lunch avant de partir. Sur place, plusieurs restaurants, casse-croûtes et bars permettent de manger entre deux glissades, que tu aies envie d'un repas rapide, d'une collation sucrée ou d'un breuvage bien froid. Si tu préfères apporter ton propre repas, plusieurs aires de pique-nique sont aussi aménagées un peu partout sur le site.

Pendant le moment le plus occupé de la saison, le parc ajoute également quelques activités spéciales à sa programmation. Du 1er juillet au 23 août, un foam party est organisé du jeudi au dimanche à 14 h 30 au Zoo Lagoon. Une façon originale de transformer une simple baignade en moment encore plus mémorable.

Si tu cherches une expérience un peu différente, le parc organise aussi les soirées Night Waves, réservées aux personnes de 19 ans et plus. Au programme : des glissades nocturnes, des DJ, de la musique en direct, un foam party et, à certaines dates, un spectacle de drones. Ces événements auront lieu les 10 et 24 juillet ainsi que les 7 et 21 août 2026, la dernière édition étant présentée sous une thématique cinéma.

Pour en profiter, tu peux te procurer un billet journalier ou une passe de saison, en ligne ou directement à l'entrée. Les billets d'une journée commencent à 58,99 $ par personne, tandis que les passes saisonnières sont offertes à différents prix selon l'option choisie. Le parc recommande toutefois de réserver à l'avance afin de réduire le temps d'attente à l'arrivée et de profiter des attractions le plus rapidement possible.

Calypso a également mis en place plusieurs mesures pour rendre le site plus accessible. Des espaces communs sont adaptés aux personnes qui utilisent un fauteuil roulant, des cases de stationnement réservées sont offertes et l'équipe peut accompagner les visiteurs et visiteuses qui souhaitent planifier leur sortie selon leurs besoins. Les chiens d'assistance sont aussi admis dans les aires publiques du parc, conformément aux consignes en vigueur.

Cela dit, certaines attractions sont soumises à des exigences de sécurité, notamment en ce qui concerne la taille, le poids ou les capacités physiques requises. Il vaut donc la peine de consulter ces critères avant ta visite.

Ouvert jusqu'au 7 septembre 2026, avec des horaires qui varient selon les journées, le parc aquatique Calypso mérite une place à ton horaire. Entre les glissades, les piscines, les jeux d'eau et l'ambiance estivale, tous les ingrédients sont réunis pour une escapade rafraîchissante à quelques heures de Montréal.

Le parc aquatique Calypso

Coût : À partir de 58,99 $ par personne

Quand : Tous les jours jusqu'au 7 septembre 2026

Adresse : 2015, rue Calypso, Limoges, Ontario

Site Internet du parc aquatique Calypso

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  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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