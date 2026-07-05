Le nouveau « Lagon Tropical » a ouvert près de Laval et voici à quoi ça ressemble (PHOTOS)

Digne d'un resort dans le Sud, sans le prix du billet d'avion! 😍

Piscine du Lagon Tropical au Super Aqua Club.

Le nouveau Lagon Tropical au Super Aqua Club est maintenant ouvert.

Super Aqua Club
Éditrice sénior, Nouvelles

C'est l'été, il fait chaud et tu rêves d'un coin au bord de l'eau digne d'un tout-inclus, mais sans les six heures de vol ni le prix d'un billet d'avion. Eh bien, tu n'as même pas besoin de sortir de la province pour ça. Le Super Aqua Club de Pointe-Calumet vient tout juste d'ouvrir les portes de son nouveau Lagon Tropical, et disons que l'attente en valait la peine.

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Palmiers géants, chute d'eau sur un mur de faux rocher, piscine turquoise chauffée : le décor livre vraiment la marchandise promise. L'espace peut accueillir un maximum de 400 personnes à la fois, ce qui devrait garder l'ambiance plutôt tranquille comparativement au reste du parc.

Piscine du Lagon Tropical au Super Aqua Club. Droite : \u00celot gourmand au Super Aqua Club. La piscine du Lagon Tropical peut accueillir 400 personnes. Super Aqua Club

« On voulait vraiment donner l'impression d'un resort dans le Sud », confiait Nadine St-Amant, présidente et propriétaire du Super Aqua Club, lors de l'annonce du projet ce printemps. « On avait la piscine à vagues ou la plage, mais on voulait que les gens puissent en profiter au bord de l'eau et que ce soit accessible à tous. »

Tu y trouveras aussi l'Îlot Gourmand, le nouveau comptoir de bouffe du secteur, entouré de chaises longues, de lits de détente et de petites cabanas en bois pour ceux qui veulent pousser l'expérience tout-inclus encore plus loin.

Lit d\u00e9tente tropical. Droite : Cabana tropical. Des espaces privés peuvent être loués pour profiter d'une expérience VIP. Super Aqua Club

Voici les tarifs des espaces privés au Lagon Tropical :

  • Duo de chaises longues tropical (max 2 personnes) : à partir de 50 $
  • Lit détente tropical (max 2 personnes) : à partir de 85 $
  • Cabana tropical (max 8 personnes) : à partir de 215 $

Le cabana inclut entre autres un mini-réfrigérateur, une table avec six chaises, un divan sectionnel et un stationnement VIP garanti jusqu'à 11 h.

Les duos de chaises longues. Droite : La chute de la piscine. Le Lagon Tropical sera aussi ouvert durant quelques soirées cet été 2026. Super Aqua Club

Si tu préfères ne pas réserver d'espace privé, pas de souci : l'accès au Lagon Tropical est inclus avec le billet journalier régulier.

Le parc lance d'ailleurs six soirées thématiques les samedis jusqu'au 8 août, avec le Lagon Tropical et certaines attractions ouverts jusqu'à 21 h. Une belle façon de profiter des glissades d'eau en fin de journée, loin de la cohue des grosses journées de fin de semaine.

Lagon Tropical au Super Aqua Club

Prix : Tarifs variables selon la date et le moment choisis

Quand : Du 24 juin au 16 août, de 10 h à 18 h 30; du 17 au 30 août et du 5 au 7 septembre, de 10 h à 17 h

Adresse : 322, montée de la Baie, Pointe-Calumet, QC

Site Internet du Super Aqua Club

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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