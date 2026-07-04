Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ seront versés ce mois-ci et voici quand

Le montant a même augmenté! 🤑

De l'argent canadien.

Le versement de juillet de la pension de la sécurité de la vieillesse peut atteindre jusqu'à 827 $.

PiggyBank | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Au grand plaisir de ton portefeuille, la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) a été revu à la hausse pour le trimestre de juillet à septembre. Le prochain versement de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sera prévu ce mois-ci sera donc plus généreux pour les personnes admissibles, qui pourront recevoit jusqu'à 827 $.

À lire également : Voici tout ce qui change pour ton portefeuille au Québec en juillet 2026

La majorité des personnes admissibles n'ont rien à faire, puisque l'inscription se fait automatiquement grâce aux données transmises dans la déclaration de revenus. Si tu approches de tes 65 ans et que tu n'as reçu aucune lettre de confirmation, il est préférable de vérifier ton admissibilité ou de présenter une demande toi-même, question de ne pas perdre de versements.

Pour toucher la SV, il faut, bien sûr, avoir au moins 65 ans. Si tu vis au Canada, tu dois aussi être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e et avoir résidé au pays pendant au moins 10 ans depuis l'âge de 18 ans.

Les règles sont plus strictes pour les personnes établies à l'étranger, qui doivent avoir cumulé au moins 20 ans de résidence au Canada après leurs 18 ans, en plus d'avoir détenu la citoyenneté ou la résidence permanente avant leur départ.

Le montant versé peut varier — et même être coupé complètement — si ton revenu net annuel de toutes provenances dépasse les seuils fixés par le fédéral pour ton groupe d'âge.

Combien peux-tu recevoir en juillet?

Pour le trimestre allant de juillet à septembre 2026, voici les nouveaux montants maximaux de la pension :

  • De 65 à 74 ans : jusqu'à 751,97 $ par mois, si ton revenu annuel net est inférieur à 152 062 $;
  • 75 ans et plus : jusqu'à 827,17 $ par mois, si ton revenu annuel net est inférieur à 157 923 $.

Ces montants ne sont pas garantis pour tout le monde : le paiement réel dépend de ton âge, de tes revenus et du nombre d'années vécues au Canada. En général, ton premier versement arrive le mois suivant ton 65e anniversaire.

C'est quand, le prochain versement de la SV?

Le prochain paiement de la SV sera déposé dans ton compte le 29 juillet. Le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant suivent le même calendrier de versement.

Les paiements de la SV sont révisés quatre fois par année, soit en janvier, avril, juillet et octobre, pour suivre les variations de l'indice des prix à la consommation.

Bonne nouvelle : ils ne peuvent jamais diminuer, même si le coût de la vie recule. Pour consulter tous les détails officiels, c'est par ici.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
agence du revenu du canada allocation au survivant gouvernement du canada pension de la sécurité de la vieillesse prestations canadiennes prestations et crédits sécurité de la vieillesse
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Des images de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, publiées

Il avait entrepris de faire retirer ses tatouages pour compliquer son identification. 😮

Recours collectif contre Keurig : Il ne reste que 5 jours pour réclamer ton argent au Québec

Tu pourrais recevoir jusqu'à 75 $ en remplissant le formulaire à temps. 👀

Voici où ces 8 joueurs du Canadien de Montréal passent leurs vacances cet été 2026

De Miami à Paris, leur été est loin d'être plate! 👀

Voici tout ce qui change pour ton portefeuille au Québec en juillet 2026

Plusieurs prestations augmentent! 🤑

Un parcours lumineux de 1,5 km avec des dinosaures et un labyrinthe ouvre à Montréal cet été

Ta « bucket list » de l'été vient de s'allonger!

7 crédits d'impôt et prestations que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci

Ton porte-monnaie se portera mieux après tous ces versements!💰

12 des meilleures trouvailles à bon prix au Costco qui valent la visite en juillet 2026

Prépare ta liste d'achat!

Cette maison à vendre dans les Laurentides est à 29 995 $ et est aussi kitch que cute

Et c’est une des moins chères sur le marché immobilier au Québec!

Hydro-Québec veut t'imposer de plus gros tarifs si tu consommes trop et voici quoi savoir

Salut, la facture salée si tu as une piscine ou un spa! 💦

Jusqu'à 204 $ attendent des Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale

Un petit montant qui peut faire du bien! 💰