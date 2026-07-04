Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ seront versés ce mois-ci et voici quand
Le montant a même augmenté! 🤑
Au grand plaisir de ton portefeuille, la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) a été revu à la hausse pour le trimestre de juillet à septembre. Le prochain versement de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sera prévu ce mois-ci sera donc plus généreux pour les personnes admissibles, qui pourront recevoit jusqu'à 827 $.
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La majorité des personnes admissibles n'ont rien à faire, puisque l'inscription se fait automatiquement grâce aux données transmises dans la déclaration de revenus. Si tu approches de tes 65 ans et que tu n'as reçu aucune lettre de confirmation, il est préférable de vérifier ton admissibilité ou de présenter une demande toi-même, question de ne pas perdre de versements.
Pour toucher la SV, il faut, bien sûr, avoir au moins 65 ans. Si tu vis au Canada, tu dois aussi être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e et avoir résidé au pays pendant au moins 10 ans depuis l'âge de 18 ans.
Les règles sont plus strictes pour les personnes établies à l'étranger, qui doivent avoir cumulé au moins 20 ans de résidence au Canada après leurs 18 ans, en plus d'avoir détenu la citoyenneté ou la résidence permanente avant leur départ.
Le montant versé peut varier — et même être coupé complètement — si ton revenu net annuel de toutes provenances dépasse les seuils fixés par le fédéral pour ton groupe d'âge.
Combien peux-tu recevoir en juillet?
Pour le trimestre allant de juillet à septembre 2026, voici les nouveaux montants maximaux de la pension :
- De 65 à 74 ans : jusqu'à 751,97 $ par mois, si ton revenu annuel net est inférieur à 152 062 $;
- 75 ans et plus : jusqu'à 827,17 $ par mois, si ton revenu annuel net est inférieur à 157 923 $.
Ces montants ne sont pas garantis pour tout le monde : le paiement réel dépend de ton âge, de tes revenus et du nombre d'années vécues au Canada. En général, ton premier versement arrive le mois suivant ton 65e anniversaire.
C'est quand, le prochain versement de la SV?
Le prochain paiement de la SV sera déposé dans ton compte le 29 juillet. Le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant suivent le même calendrier de versement.
Les paiements de la SV sont révisés quatre fois par année, soit en janvier, avril, juillet et octobre, pour suivre les variations de l'indice des prix à la consommation.
Bonne nouvelle : ils ne peuvent jamais diminuer, même si le coût de la vie recule. Pour consulter tous les détails officiels, c'est par ici.
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