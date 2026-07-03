Un parcours lumineux de 1,5 km avec des dinosaures et un labyrinthe ouvre à Montréal cet été

Ta « bucket list » de l'été vient de s'allonger!

Un dinosaure dans un parcours illuminé.

Un parcours lumineux populaire rouvre ses portes à Montréal cet été.

Festilumi
Éditrice Junior

Les soirées d'été passent toujours trop vite, alors aussi bien en profiter pour vivre quelque chose qui sort de l'ordinaire. Bonne nouvelle : Festilumi est de retour à Montréal avec une toute nouvelle édition remplie de nouveautés, où des kilomètres de sentiers illuminés, des mondes fantastiques et des créatures géantes t'attendent dès le mois d'août.

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À compter du 7 août, le Marché Central se transformera en immense parcours immersif de 1,5 km où tu pourras explorer plus de 13 univers thématiques. Entre les décors féériques, les jeux de lumière, la musique et les installations interactives, chaque section propose une ambiance complètement différente, ce qui en fait une sortie aussi agréable entre amis qu'en famille.

Un squelette tenant une guitare dans le nouvel univers Fiesta de la Luz \u00e0 Festilumi. Le nouvel univers Fiesta de la Luz à Festilumi. Festilumi

Cette année, plusieurs nouveautés s'ajoutent au parcours. Tu pourras notamment traverser un royaume peuplé de dinosaures animatroniques, te promener dans un univers coloré inspiré de l'Amérique latine, te perdre dans un tout nouveau labyrinthe et découvrir un parcours interactif où les plus jeunes devront accomplir une mission en donnant vie à différentes créatures.

Et ce n'est pas tout. Une zone d'activités permettra aussi de prolonger la soirée grâce à des jeux interactifs, un carrousel, des animations ainsi que plusieurs installations pensées pour prendre des photos qui feront assurément leur effet sur tes réseaux sociaux.

Si une petite fringale se fait sentir après ta promenade, tu pourras acheter des boissons, des collations et quelques gourmandises directement sur le site avant de poursuivre ton exploration.

Le parcours dure généralement entre 60 et 90 minutes, mais rien ne t'empêche de prendre ton temps pour admirer les installations. L'événement est accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux poussettes, et il est ouvert aux visiteurs et visiteuses de tous les âges.

En prime, les billets sont actuellement offerts avec 20 % de rabais pour une durée limitée. Une bonne excuse pour planifier une sortie estivale qui risque de mettre un peu de magie dans tes soirées.

Festilumi à Montréal 

Prix : À partir de 34,95 $ + taxes par adulte

Quand : Dès le 7 août 2026

Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché Central, Montréal, QC

Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes. Cet événement inclut des lumières stroboscopiques.

Site Internet de Festilumi

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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