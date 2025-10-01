8 activités d’automne à Montréal pour un premier week-end d’octobre inoubliable
Le mois de l'Halloween est arrivé!
Octobre est arrivé, et histoire de savoir quoi faire à Montréal durant le premier week-end du mois, tu peux jeter un œil sur les activités pas trop chères qu'on a dénichées pour toi. Entre les sorties gratuites, les marchés où faire des trouvailles d'automne, les événements thématiques et même une foire, le plaisir sera assurément au rendez-vous durant la fin de semaine du 3 au 5.
Profite de cette saison aimée de plusieurs pour découvrir des événements divertissant, mais aussi pour passer du temps dehors tandis que les arbres se parent de leurs couleurs cuivrées.
Te perdre dans un labyrinthe d'Halloween
Prix : 19,75 $ à 22,75 $ par enfant, 23,75 $ par adulte, forfaits familiaux à partir de 58,75 $ pour trois
Quand : Tous les week-ends du mois et jours fériés du 4 octobre au 2 novembre 2025, de 11 h à 17 h 30
Adresse : Hangar 16 à l'entrée quai de l’Horloge - 360, rue de la Commune E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : SOS Labyrinthe, dans le Vieux-Port de Montréal, te propose un parcours qui s'étend sur deux kilomètres pour accomplir une mission, en plus de devoir trouver la sortie. Durant le mois de l'Halloween, le décor se transforme avec une thématique qui donne des frissons, et tu peux même y aller en déguisement. Que ce soit en famille ou pour mettre des ami.e.s au défi, c'est une sortie à mettre sur ta bucket list.
Accessibilité : L’attraction se situe au 2e étage et n’est accessible que par un escalier.
Participer au Monktoberfest
Prix : Accès gratuit
Quand : Le samedi 4 octobre à partir de 12 h 30
Adresse : Théâtre Paradoxe - 5959, boul. Monk, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Monktoberfest promet une journée festive en plein air devant le Théâtre Paradoxe. Au programme : des spectacles, des animations pour tous les âges et une belle sélection de commerçants et commerçantes des environs. Tu pourras aussi déguster bières, cidres, options sans alcool et autres gourmandises (à tes frais). La fête se terminera en musique avec le groupe Clay and Friends, attendu sur scène dès 18 h. Bref, une belle façon de profiter de l’automne en gang!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Aller à une foire d'automne
Prix : Entré gratuite - Bracelet journalier à 37 $, 24 coupons pour 34 $, 14 coupons pour 26 $ pour les manèges
Quand : Du 1er au 26 octobre 2025, du mercredi au dimanche
Adresse : Quai Jacques Cartier - Rue de la Commune E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant près d'un mois, une vingtaine de manèges de foires de Fun Show Amusement s'installent sur le quai Jacques Cartier dans le Vieux-Montréal pour célébrer l'automne. En plus. des attractions, l'endroit sera aussi paré de jeux d’adresse ainsi que d'une multitude de kiosques gourmands et ludiques.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Observer la lune avec un télescope
Soirée d'observation de la lune au Planétarium de Montréal.
Mélanie Dusseault pour Espace pour la vie
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 4 octobre 2025, de 21 h à minuit
Adresse : Planétarium - 4801, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le ciel d’automne sera à l’honneur ce week-end au Planétarium de Montréal, où la lune brillera de mille feux. Sur place, des télescopes seront mis à ta disposition pour l’admirer, et des bénévoles de la Société d’astronomie t’accompagneront toute la soirée pour répondre à tes questions. Une activité gratuite qui promet une nuit étoilée magique, parfaite pour célébrer la saison.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller au Jardin des Lumières
Prix : 23,75 $ pour les adultes résidants au Québec et 17,50 $ pour les étudiant.e.s (avec carte). Le coût inclut aussi l’accès aux jardins extérieurs et aux serres, valable pour la même journée.
Quand : Du 29 août au 2 novembre 2025 - Plusieurs plages horaires en soirée, généralement après 19 h
Adresse : Jardin botanique - 4101, rue Sherbrooke E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Alors que les Jardins de lumière sont de retour avec des lanternes lumineuses géantes en soirée, ne manque pas de visiter cet événement incontournable de la ville. Tu pourras découvrir la nouvelle création du Jardin de Chine inspirée du Shan Hai Jing, un grand classique de la mythologie chinoise, en plus de plonger dans la culture japonaise et autochtone à travers différentes sections plus féériques les unes que les autres.
Découvrir le Festival Noctura Montréal
Prix : 10 $ par entrée le samedi 4 octobre, ateliers payants
Quand : Du 1er au 4 octobre 2025
Adresse : Notre-Dame-du-Vintage - 3731, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Attention aux fans de l'Halloween et de tout ce qui est spooky : un festival de célébrations nocturnes débarque à Montréal avec des ateliers, un mini marché, une braderie gothique et beaucoup plus. Du 1er au 4 octobre, des activités de fabrication de chandelles, de tarot, de chiromancie et autres sont organisées. Puis, pour la soirée de clôture du samedi, le programme inclut un concours de costumes mystique et fantaisiste, un marché « witchy », une station de charmes et la fameuse braderie. Si tu as un côté un peu sorcier et de l'intérêt pour tout ce qui est gothique, c'est l'endroit pour toi!
Accessibilité : Une marche mène à l'entrée du magasin
Faire des trouvailles à un marché d'automne
Prix : Entrée gratuite, articles en vente sur place
Quand : Le samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025
Adresse : Locoshop Angus - 2754, rue William-Tremblay, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La deuxième fin de semaine du Marché d'automne au Locoshop Angus t'invite à magasiner auprès d'une centaine d'artisanes et d'artisans afin de découvrir des articles de toutes sortes à ramener chez toi. De plus, le samedi, la Fête de quartier Angus & Cie aura lieu au Technopôle Angus, à un coin de rue du marché, tu pourras donc également profiter de prestations musicales et de jeux géants offerts dans une ambiance familiale. Deux sorties automnales en une? Oui s'il vous plaît!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Faire une randonnée
Prix : Gratuit, stationnement à 8,40 $ pour deux heures et 10,70 $ pour la journée
Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h
Adresse : Parc-nature du Bois-de-Liesse - 9432, boul. Gouin O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le parc-nature du Bois-de-Liesse, qui s’étend sur le territoire de trois arrondissements et d’une ville, soit Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent et Dollard-des-Ormeaux, est l'endroit idéal pour une randonnée tranquille en nature. Avec des arbres centenaires, des passerelles, des ponts, et des belvédères donnant sur la rivière des Prairies, tu pourras vraiment profiter des couleurs de l'automne qui se pointent le bout du nez.
Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse. Un fauteuil tout-terrain peut être réservé gratuitement avec un minimum de 24 heures à l’avance pour se rendre sur les sentiers avec des dénivelés.
