Bye Bye 2025 : 17 moments qui ont marqué le Québec qui vont assurément s'y retrouver
Il y a beaucoup trop de choix cette année, pour le meilleur et... pour le pire. 😬
Que ce soit en matière de guerres, de nouveaux couples, de grèves ou de politique québécoise, canadienne et américaine, force est d’admettre que les douze derniers mois ont été riches en événements marquants. Il y a donc amplement de matière pour la grande messe du réveillon du 31 décembre, le Bye Bye 2025.
La très attendue revue humoristique de fin d’année réunira une toute nouvelle équipe formée notamment d’Anne Dorval, Stéphane Rousseau, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Katherine Levac, Virginie Fortin et Patrick Emmanuel Abellard.
Le tout sera dirigé par la main de maitre du producteur Guillaume Lespérance, qui est également derrière de nombreuses émissions connues du grand public, dont Tout le monde en parle.
Comme chaque année, on ne sait jamais à quoi s’attendre côté contenus du Bye Bye. On voudrait bien tout voir être parodié, mais il faut faire des choix, comme on dit.
Pour te donner une idée à te faire une tête de ce qui pourrait être diffusé ce 31 décembre (et pour te rafraichir la mémoire sur divers évènements survenus cette année), voici une petite liste des moments qui ont marqué 2025.
Mike chez Rona
Qui n’a pas chantonné le ver d'oreille Mike chez Rona de la publicité de Rona diffusée en début d'année, mettant en vedette le comédien Alexandre Pronovost dans la peau e Mike, un commis d'entrepôt du quincailler québécois, mais surtout un homme de confiance.
Le jingle reprend l’air de la chanson My Sharona du groupe The Knack et t'est probablement resté dans la tête.
Pour l'Halloween, un costume à l'effigie de Mike chez Rona a vu leur jour, en plus d'une figurine partie comme des petits pains chauds pour offrir en cadeau durant le temps des Fêtes.
Une collaboration entre Mike chez Rona et le gardien des Canadiens de Montréal, Samuel Montembault, a même vu le jour, pour le lancement d'une poutine chez McDonald's.
La démission de Justin Trudeau
Le 6 janvier 2025, Justin Trudeau a annoncé qu'il quittait ses fonctions de premier ministre du Canada et de chef du Parti libéral du Canada (PLC). Il a alterné pendant neuf ans avec la majorité et la majorité au Parlement depuis son élection à la tête du pays en octobre 2015.
Une course à la chefferie du PLC a vite été lancée. Le 10 mars 2025 aura été sa dernière journée comme premier ministre du Canada.
Son premier lundi comme ex-premier ministre canadien a été passé dans les allées d'un Canadian Tire, si on se fie à une photo qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux, le 18 mars dernier.
L'arrivée de Mark Carney comme premier ministre du Canada
À la suite d’une brève course à la chefferie du Parti libéral du Canada, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a été élu pour succéder à Justin Trudeau le 9 mars dernier.
Il est ainsi devenu premier ministre du Canada de facto, sans toutefois siéger à la Chambre des communes, n’ayant pas encore été élu par la population.
L'homme originaire des Territoires du Nord-Ouest a finalement déclenché des élections générales et a été élu à la tête d’un gouvernement minoritaire le 28 avril 2025.
Donald Trump, ses tarifs et le Canada comme 51e État
Depuis son entrée en poste comme 47e président des États-Unis, Donald Trump n’a cessé de mettre de la pression sur plusieurs pays en imposant différents tarifs douaniers... et le Canada n’a pas été épargné.
À cela s’ajoutent ses nombreuses remarques visant le royaume de l’érable, évoqué à répétition comme un éventuel candidat pour devenir le 51e État du pays de l’Oncle Sam. Il est même allé jusqu’à qualifier l’ex-premier ministre Justin Trudeau de « gouverneur ».
Le couple Perry-Trudeau
Les nombreuses rumeurs entourant un possible couple formé par la chanteuse pop américaine Katy Perry et l’ancien premier ministre du Canada Justin Trudeau se sont intensifiées au cours de l’été, lorsque le duo a été aperçu en tête-à-tête dans un restaurant du Plateau-Mont-Royal.
Avant d’être photographiées main dans la main par un tabloïd français lors d’une sortie à Paris, les deux personnalités n’avaient jamais commenté publiquement leur relation.
Ce n’est que le 6 décembre dernier, dans une longue publication récapitulative de son passage à Tokyo, au Japon, que Perry a confirmé sa relation avec l'ex-député de Papineau, avec la diffusion d’une photo « officielle » du couple.
Un clin d'œil à « Antigang »
Chaque année, une série québécoise populaire est parodiée lors du Bye Bye, tantôt District 31, tantôt STAT ou Indéfendable.
Pour l'édition 2025, il y a fort à parier que la nouvelle quotidienne radio-canadienne Antigang passera dans le tordeur humoristique.
Pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi on parle, la série suit le quotidien des enquêteuses et enquêteurs de l’escouade Antigang, plongé.e.s au cœur des affrontements entre organisations criminelles tout en jonglant avec des enjeux personnels, familiaux et amoureux.
La finale d'OD Chypre
Le 23 novembre dernier se tenait la grande finale d’Occupation Double Chypre. Contrairement aux années précédentes, où le choix du couple gagnant faisait souvent jaser, c’est plutôt la mise en scène de la finale elle-même qui a vivement fait réagir sur les réseaux sociaux.
Pour remettre les choses en contexte, le duo à l’animation formé par Alicia Moffet et Frédérick Robichaud s’est contenté d’annoncer le couple gagnant de l’édition 2025 en sortant simplement la photo de Lauriane et Arnaud de la célèbre enveloppe rouge, avant d’enchaîner avec un montage de leurs meilleurs moments durant l'aventure.
Les guerrières de la K-pop
Un clin d'œil au populaire film d'animation Netflix Les guerrières de la K-pop (K-Pop Demon Hunters en anglais) et ses nombreuses chansons qui te restent dans la tête risquent de faire son apparition dans le Bye Bye 2025.
On n’a qu’à penser à un sketch mettant en scène le gouvernement de François Legault, qui tente de chasser les nouvelles qui font mauvaise presse, ou encore une personne qui essaie tant bien que mal de garder la tête hors de l’eau en luttant contre la hausse du coût de la vie.
Les nombreuses grèves
Les Québécois et Québécoises ont été lourdement impacté.e.s par de nombreuses grèves. Voici un aperçu des débrayages qui sont survenus au cours des douze derniers mois :
- Grève des facteurs et factrices de Postes Canada;
- Grève des agents et agentes de bord d'Air Canada;
- Grève des pilotes d'Air Transat;
- Grève des employé.e.s d'entretien de la Société de transport de Montréal (STM);
- Grève des chauffeurs et chauffeuses d’autobus, ainsi que les opérateurs et opératrices de métro.
D'autres évènements marquants en rafale
- Les mauvaises (mais drôles) pubs de sous-vêtements montréalais Manmade;
- Les incalculables pannes du Réseau express métropolitain (REM);
- Les revirements de situation dans le cadre de la Commission d’enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), aussi appelée « Commission Gallant »;
- Marie-May d’OD Chypre, qui demande à un candidat masculin qu’est-ce qu’un électricien;
- Le PDG américain surpris avec sa secrétaire à un show de Coldplay à Boston;
- Le nouveau (mais vite devenu ex) chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, et la crise au sein de ses troupes;
- Le débat entourant le nouveau mode de rémunération des médecins du Québec;
- Le départ de la vie politique municipale de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
Le Bye Bye 2025 sera diffusé ce mercredi 31 décembre dès 23 h sur les ondes d'ICI Radio-Canada TÉLÉ.
