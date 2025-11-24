La pire finale de l'histoire d'OD? La production répond à la question qu'on se pose tous
Il y a bel et bien eu un grand dévoilement devant les exclu.e.s...On n'était juste pas invités. 🤯🫠
Ce dimanche avait lieu la grande finale d'Occupation Double Chypre. Aux quatre coins du Québec, des watch partys étaient organisés, autant dans les salons des fans de téléréalité que dans les restos et les bars. Tout le monde était prêt à vivre un moment télévisuel qui s’annonçait épique, surtout en sachant que le couple pressenti pour gagner, Lauriane et Arnaud, ne faisait pas l’unanimité. Mais au final, ce n’est même pas le choix des vainqueurs qui a fait le plus réagir : la soirée s’est terminée en queue de poisson, avec un dévoilement expéditif qui donnait l’impression d’avoir été filmé d’avance.
D'ailleurs, on se doute que ça pourrait être le cas, puisque Alicia et Frédérick apparaissaient avec leur look de dévoilement dans une vidéo publiée sur Instagram environ huit heures plus tôt. Ont-ils filmé trois dévoilements, et mis en ondes celui qui fittait avec le résultat au moment de l'annoncer? Tout porte à croire que c'est le cas.
Alicia Moffet et Frédérick Robichaud ont donc simplement ouvert la fameuse enveloppe — celle dont la photo représente plus d’un demi-million de dollars en prix — et OK, bye : on file à OD Extra, qui porte sur les coulisses de l'émission. On nous invite à être devant nos téléviseurs dimanche prochain à 18 h 30 pour découvrir le dévoilement. Comme plusieurs l'ont mentionné sur Instagram : ça aurait pu être un email, tout ça.
Pas de moment en direct un peu malaisant comme par le passé où Fred « accouille » les finalistes, pas de segment cocasse avec Julie Snyder qui se bat avec une enveloppe et des gants immenses (mais ils étaient sublimes, ses gants), pas de commanditaire qui vient jaser trop longtemps alors qu’on veut juste connaître l’issue de la saison. En fait, le mot du commanditaire, on l’a bien eu… mais devant un green screen. Pourquoi?
Mystère. Une chose est certaine : sur les réseaux sociaux, des milliers de fans affirment qu’on vient d’assister à la pire finale d’OD à ce jour. On s'est senti comme si on s'était fait « spoiler ». Et ça semble unanime, comme Yorick.
La production commente la finale d'OD Chypre
Contactée par Narcity Québec, la production explique qu’il s’agit d’un choix assumé, tout comme celui d’enlever le célèbre tapis rouge en début de saison. Une décision qui avait déjà beaucoup fait réagir. Changer une tradition, ça ne passe jamais tout à fait auprès des Québécois et Québécoises.
Ce moment de télévision un peu décevant servirait à une chose : offrir une Heure de vérité plus spicy que jamais. Et si certain.e.s pensent à une coupe budgétaire, Narcity n’a eu droit qu’à un bref « on n’a rien d’autre à ajouter » lorsque la question a été posée.
« Cette année, et ce depuis le début de la saison, nous avons souhaité faire les choses différemment. », commence l'équipe. « En débutant l'Heure de vérité avec le dévoilement du couple gagnant devant tous les candidats de la saison, nous sommes persuadés que cela insufflera une nouvelle énergie à cette émission qui marquera la fin d'une saison mémorable », termine-t-on.
On nous confirme que les exclu.e.s d'OD Chypre étaient tous et toutes sur place pendant le dévoilement express aperçu sur les réseaux sociaux, environ une heure après la fin de la grande finale.
Et il faut le dire : lors des saisons précédentes, l’Heure de vérité était filmée au lendemain des festivités. Les candidat.e.s avaient donc le temps de se parler off cam et de régler leurs bobos. Résultat : ce n’était plus vraiment un règlement de comptes. Le public le sentait, et ça le refroidissait.
Cette année, on peut s’attendre à tout autre chose. Les réactions seront vraiment « à chaud », à peine quelques minutes après l’annonce de la victoire d'un couple assez controversé d'Occupation Double Chypre, devant la cohorte.
Est-ce que ça valait la peine de gâcher le dévoilement pour une Heure de vérité plus intense ? On aura la réponse dimanche prochain.
Un « flop » télévisuel, selon pas mal tout le monde
Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.Occupation Double | Facebook
« Une clap pour la pire finale ever. »
Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.Occupation Double | Facebook
« Pire finale. L'épisode de dimanche prochain est mieux d'être une bombe! »
Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.Occupation Double | Facebook
« C’était quoi ce dévoilement-là? Pire finale de l’histoire d’OD, sérieux. »
Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.@od_officiel | Instagram
« C’était la meilleure saison d’OD, jusqu’à y'a 2 semaines environ. Sûrement un des pires flops télévisuels de ne pas montrer le dévoilement ce soir. Vous l’avez échappé, ce sera une leçon pour le 20e anniversaire, j’espère 🤞🏻 »
Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.@od_officiel | Instagram
« Je pense qu'on (le public) mérite une explication... Pourquoi cette finale aussi décevante et je ne parle même pas des gagnants, mais de la façon dont la finale s'est déroulée. »
La pire finale de l'histoire d'Occupation Double?
En fait, un seul moment me revient quand on pense à une grande finale d’OD qui n’a pas d’allure : celle d'Occupation Double Portugal, en 2011, avec Nancy et Georges-Olivier. Pour ceux et celles qui n’ont pas ce souvenir encore ancré dans leur mémoire, rappelons qu’à l’époque, les candidat.e.s étaient séparé.e.s entre l’aventure et le grand dévoilement. Pas de « chalet des exclu.e.s » en mode couple.
Un peu avant le jour J, Nancy doutait des sentiments de son partenaire, qu’elle n’avait pas vu depuis deux semaines, et a demandé la chance de clarifier certaines choses. Les réponses reçues ne l’ont pas rassurée du tout. La finaliste a donc choisi de se retirer :
« Pour ma part, pour être en paix, je ne suis pas tout à fait certaine au niveau de la réciprocité des sentiments. Donc, étant donné la grosseur du prix que ça comporte, je préfère me retirer totalement, car je ne me crois pas à la hauteur de recevoir ce prix. »
Pierre-Yves Lord, l’animateur de l'époque, a bien pris le temps de confirmer que la décision était finale, puisque ce retrait donnait automatiquement la victoire à l’autre couple, Odile et Dave, sans même aller voir le résultat du vote. Pendant que Georges-Olivier restait figé, regardant le grand prix lui filer entre les mains, les deux familles suppliaient Nancy de reconsidérer son choix et que la foule lançait des encouragements, elle a donc finalement cédé :
« Ok, on va aller voir. »
C’est comme ça que le duo a appris qu’il remportait Occupation Double Portugal, dans le plus grand malaise.
Laquelle de ces finales est la pire : celle qui n'existe juste pas, ou celle où la gagnante ne voulait pas gagner?
Dans tous les cas, c'est le dimanche 30 novembre qu'on va finalement la découvrir, cette grande finale. On pourra ensuite assister à L’Heure de vérité qui s'annonce assez intéressante. Du moins, on l'espère, si elle nous a « coûté » le traditionnel live de dévoilement!
