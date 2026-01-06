Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

133 M$ d’amendes via radars photo : Voici l’endroit le plus payant au Québec en 2025

Il cumule à lui seul plus de 10 millions $ en constats d’infraction! 🤯

Un radar photo. Droite : le tunnel Louis-H.-La Fontaine.

Les radars photo placés à travers le Québec ont rapporté près de 133 millions de dollars en 2025.

Réfection majeure du tunnel Louis-H.-La Fontaine | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Machines détestées par les automobilistes qui ont tendance à peser un peu trop fort sur l’accélérateur, les radars photo disséminés sur le réseau routier ont renfloué les coffres du gouvernement du Québec en 2025. À eux seuls, ils ont généré près de 133 millions de dollars en amendes. Et certains sites sont beaucoup plus payants que d’autres.

À lire également : Voici les tarifs pour ton permis de conduire et tes immatriculations en 2026 au Québec

Rouler à 90 km/h dans une zone de 50 km/h sous l’œil d’un radar photo, puis voir un flash illuminer l’habitacle, c’est un scénario qui se produit régulièrement sur les routes du Québec. Personne n’est à l’abri, peu importe le véhicule ou la destination.

Selon les plus récentes données publiques du ministère de la Justice consultées par Narcity Québec, les radars mobiles ont été les plus lucratifs en 2025. À eux seuls, ils ont rapporté 96,8 millions de dollars, soit plus de 30 millions de dollars de plus qu’en 2024.

À ce montant s’ajoutent les sommes générées par les 30 radars fixes, qui totalisent 32 millions de dollars en 2025, ainsi que 4,05 millions de dollars provenant des caméras aux feux rouges.

Où se trouve le radar le plus payant au Québec? Dans les faits, il y en a deux et ils sont situés directement sur le chantier à l’entrée et à la sortie du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sur l’autoroute 25 à Montréal.

Ils ont cumulé, selon les données publiques, quelque 13,57 millions de dollars en 2025 à la suite de 40 499 infractions, ce qui représente une moyenne d’environ 335 $ par amende.

Pourquoi est-ce si élevé? La limite de vitesse étant fixée à 50 km/h, les amendes sont doublées, puisque l’excès se fait à même un chantier.

