133 M$ d’amendes via radars photo : Voici l’endroit le plus payant au Québec en 2025
Il cumule à lui seul plus de 10 millions $ en constats d’infraction! 🤯
Machines détestées par les automobilistes qui ont tendance à peser un peu trop fort sur l’accélérateur, les radars photo disséminés sur le réseau routier ont renfloué les coffres du gouvernement du Québec en 2025. À eux seuls, ils ont généré près de 133 millions de dollars en amendes. Et certains sites sont beaucoup plus payants que d’autres.
Rouler à 90 km/h dans une zone de 50 km/h sous l’œil d’un radar photo, puis voir un flash illuminer l’habitacle, c’est un scénario qui se produit régulièrement sur les routes du Québec. Personne n’est à l’abri, peu importe le véhicule ou la destination.
Selon les plus récentes données publiques du ministère de la Justice consultées par Narcity Québec, les radars mobiles ont été les plus lucratifs en 2025. À eux seuls, ils ont rapporté 96,8 millions de dollars, soit plus de 30 millions de dollars de plus qu’en 2024.
À ce montant s’ajoutent les sommes générées par les 30 radars fixes, qui totalisent 32 millions de dollars en 2025, ainsi que 4,05 millions de dollars provenant des caméras aux feux rouges.
Où se trouve le radar le plus payant au Québec? Dans les faits, il y en a deux et ils sont situés directement sur le chantier à l’entrée et à la sortie du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sur l’autoroute 25 à Montréal.
Ils ont cumulé, selon les données publiques, quelque 13,57 millions de dollars en 2025 à la suite de 40 499 infractions, ce qui représente une moyenne d’environ 335 $ par amende.
Pourquoi est-ce si élevé? La limite de vitesse étant fixée à 50 km/h, les amendes sont doublées, puisque l’excès se fait à même un chantier.