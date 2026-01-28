9 amendes allant jusqu’à 2 000 $ à cause de la neige au Québec
Et elles peuvent toutes être facilement évitées.
Avec les importantes chutes de neige tombées sur le Québec dans les derniers jours, plusieurs automobilistes se retrouvent pressé.e.s le matin et négligent certaines règles essentielles à la sécurité routière, selon le Code de la sécurité routière du Québec. Et attention, mal déneiger ton véhicule n’est qu’une des nombreuses amendes coûteuses liées à la saison froide.
À lire également : Le pourcentage de Québécois est en baisse au Canada et ça continuera de chuter d’ici 2050
L’installation de pneus d’hiver n’est que la pointe de l’iceberg. Une fois la période hivernale enclenchée, le Code de la sécurité routière impose toute une série d’obligations aux conducteurs et conductrices.
Plusieurs de ces infractions peuvent d'ailleurs être évitées si les automobilistes font preuve de patience.
Négliger le déneigement de ton véhicule
Les « igloos mobiles » ne sont pas les bienvenus sur les routes du Québec. Si la police constate que ton bolide est trop enneigé pour rouler, tu pourrais recevoir une amende allant de 60 $ à 100 $, plus les frais.
Le Journal de Montréal rapportait ce 28 janvier que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a, a lui seul, remis quelque 1174 constats d’infraction à cet effet, un record depuis 2021.
Les blocs de neige ou de glace pourraient se détacher et tomber sur la route, ce qui peut mettre en danger les autres automobilistes.
Des phares enneigés
L'exigence concernant la visibilité s'étend également à l'éclairage du véhicule et aux fenêtres latérales. Une infraction de ce type entraîne une amende similaire, soit entre 100 $ et 200 $, conformément au Code de la sécurité routière.
Visibilité réduite causée par la neige
Conduire avec un pare-brise recouvert de neige ou de givre peut te valoir une contravention de 100 $ à 200 $.
La visibilité complète est essentielle pour la sécurité routière, particulièrement durant les mois d'hiver.
La non-conformité des pneus
Entre le 1er décembre et le 15 mars, peu importe les conditions météo, la quasi-totalité des automobiles circulant au Québec doivent être équipées de pneus homologués pour la saison froide.
Ceux et celles qui ne respectent pas cette obligation s'exposent à une contravention de 200 $ à 300 $.
Suivre une voiture de trop près
Coller au pare-chocs du véhicule qui te précède peut sembler anodin, mais cette pratique dangereuse peut te coûter entre 100 $ et 200 $ en contravention.
Durant l'hiver, même les routes déneigées peuvent présenter des risques accrus. Selon les recommandations de CAA-Québec, l’intervalle approprié entre deux automobiles devrait être d’au moins trois secondes.
Adopter une conduite dangereuse
Un comportement au volant qui compromet la sécurité d'autrui, même sans excéder les limites de vitesse ou commettre de faute spécifique, peut entraîner une contravention de 200 $ à 300 $.
Combine cela avec un véhicule insuffisamment déneigé et un pare-brise givré, et la facture peut rapidement devenir salée.
Laisser ta plaque cachée par la neige
Lors du déneigement matinal, n'oublie pas de nettoyer ta plaque d'immatriculation, car elle doit demeurer lisible en permanence.
Si les autorités constatent qu'elle est obstruée, tu pourrais écoper d'une amende variant entre 100 $ et 200 $.
Ignorer les conditions météorologiques
Certes, la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute est de 100 km/h. Toutefois, lors d'une tempête hivernale où la visibilité devient quasi inexistante, la vitesse doit être adaptée aux circonstances.
Il ne s'agit pas uniquement de respecter la signalisation, mais d'exercer son jugement pour assurer la sécurité. Une infraction de ce type entraîne une amende entre 100 $ et 200 $.
Déposer ta neige sur la voie publique
Selon le Code, « il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l'entretien de ce chemin ».
Toute personne qui enfreint cette règle commet une infraction passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici 8 lois et règlementations qui entrent en vigueur en 2026 au Québec ›
- Ton permis de conduire te coûtera deux fois plus cher en 2026 : Voici quoi savoir ›
- Voici toutes les règles à suivre en trottinette électrique pour éviter une amende au Québec ›
- Hiver 2025-2026 au Québec : Les prévisions sont sorties et pas mal de neige t'attend ›
- Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non ›
- Rouler sans pneus d’hiver? Voici les véhicules qui peuvent le faire en 2025 au Québec ›
- Voici comment la Sûreté du Québec sait à combien tu roules, même si elle est en mouvement ›
- Mal déneiger ta voiture peut te coûter jusqu'à 360 $ d'amendes au Québec ›