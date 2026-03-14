9 des meilleurs restaurants « à volonté » à Québec et environs qui ne sont pas des buffets
Tu ne resteras pas sur ta faim en tout cas!
Si tu as envie d’un repas à volonté qui te permet de manger à ta faim sans faire exploser ton budget, cette sélection de restaurants à volonté à Québec pourrait bien t’intéresser. Sushis frais, moules et frites à volonté, tartares bien goûteux, tacos ou poutines décadentes : plusieurs adresses de la capitale nationale savent comment satisfaire les gros appétits.
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On le sait, sortir au restaurant peut rapidement coûter aussi cher qu'une semaine d'épicerie. L’une des meilleures façons d’en avoir davantage pour ton argent reste le fameux menu à prix fixe qui te permet de commander à répétition. Prends donc un moment pour planifier ta sortie, arrive avec l’estomac bien vide et prépare-toi à repartir complètement rassasié.e. Ces restos prouvent qu’il est possible de bien manger, se faire plaisir et rentabiliser sa sortie… sans avoir peur de l’addition.
Küto Bar à tartares
Prix : 39,95 $ pour le menu à volonté les mercredis
Type de bouffe : Tartares
Adresse : 9065, boul. de l'Ormière, suite 101, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les fans de tartares devraient garder leurs mercredis soir libres ; dès 16 h, Kuto Tartares propose une formule à volonté qui te permet de goûter à plusieurs créations pour 39,95 $. Le menu change chaque semaine, ce qui signifie qu’il y a toujours de nouvelles combinaisons à découvrir, comme le bœuf classique, le saumon érable et bacon, le thon teriyaki ou encore les crevettes Tex-Mex pour n'en nommer que quelques-uns. Une belle façon de varier les saveurs et de profiter d’une sélection généreuse.
Bistro St-Malo
Prix : 35 $ pour les moules à volonté les mercredis
Type de bouffe : Fruits de mer et cuisine française
Adresse : 75, rue Saint-Paul, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Situé au cœur du Vieux-Québec, ce restaurant met à l’honneur la cuisine française avec des plats qui célèbrent les saveurs de la mer. En plus de sa carte bien garnie, l’endroit propose une promotion particulièrement intéressante les mercredis : des moules et frites à volonté pour 35 $. Une belle occasion de transformer un simple souper de semaine en un vrai petit festin. Après tout, tant qu’à sortir un mercredi, aussi bien en avoir plus pour ton argent!
Sushi Sakura
Prix : 36,99 $ en semaine et 40,99 $ en fin de semaine pour le menu de sushis à volonté
Type de bouffe : Sushis
Adresse : 3400, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de te régaler avec un bon festin de sushis, Sushi Sakura pourrait bien faire ton bonheur. Le restaurant offre un menu à volonté à 36,99 $ en semaine et à 40,99 $ la fin de semaine, ce qui te donne accès à une grande variété de rouleaux et de spécialités. Tu peux y déguster des sushis décadents comme les dragon eyes bien croustillants, des pizzas sushis généreusement garnies et une belle sélection d’hosomakis. En plus des sushis, le menu inclut aussi des plats chauds : soupes, sautés, riz frits et autres, ce qui permet de varier les saveurs tout au long du repas.
Jalisco Tacos & Drinks
Prix : 35 $ pour des tacos à volonté les mardis
Type de bouffe : Tacos
Adresses : 635, rue Saint-Jean, Québec, QC | 1209, 1re Avenue, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : L'idée de te régaler de tacos en plein milieu de la semaine te fait saliver? Jalisco Tacos & Drinks propose tous les mardis une formule tacos à volonté pour 35 $. Au menu, des options bien savoureuses, comme les carnitas (porc confit), les bistek (bœuf mariné avec oignons et coriandre) ou encore les classiques al pastor, préparés avec porc mariné, ananas, oignons et coriandre.
Pour que tout roule en cuisine, les commandes se font quatre tacos à la fois, alors prend le temps de déguster et permet-toi de goûter à plusieurs saveurs avant de recommander.
Crevettes Plus
Prix : 50,95 $ pour les crevettes à volonté les mardis et mercredis
Type de bouffe : Fruits de mer
Adresse : 848, av. Taniata, #101, Lévis, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour pouvoir déguster des fruits de mer sans quitter la région, direction le restaurant Crevettes Plus à Lévis. Tous les mardis et mercredis, tu peux te régaler avec un plat de crevettes à volonté. Ce plat est servi avec riz, salade césar, frites et une crème à l'ail, tu auras donc plusieurs choses dans ton assiette pour te régaler. Miam!
Sakura BBQ Coréen
Prix : 40 $ du lundi au jeudi, 47 $ du vendredi au dimanche
Type de bouffe : BBQ coréen
Adresse : 3121, boul. Hochelaga, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Sakura BBQ coréen offre une expérience gourmande, conviviale et 100% rassasiante. La formule permet de choisir parmi une sélection de viandes marinées et de légumes que tu fais griller directement sur le grill installé au centre de ta table. C’est une façon agréable de ralentir le rythme du repas, de prendre le temps de jaser avec tes ami.e.s et de cuisiner chaque bouchée à ton goût. Résultat : tu manges toujours chaud… et tu peux te resservir à ta guise.
Ô Nicky
Prix : 46 $ pour le menu à volonté
Type de bouffe : Asiatique
Adresse : 311, ch. de la Canardière, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au Ô Nicky, la formule à volonté se distingue par son système de commande avec une petite carte. Tu peux choisir parmi une foule de petits plats, allant des soupes et salades aux entrées croustillantes, en passant par le tartare, les sushi pizzas et plusieurs autres bouchées.
L’idée est de te permettre de goûter à une belle variété tout en mangeant à ton rythme. Le resto invite toutefois la clientèle à éviter le gaspillage : chaque morceau laissé dans l’assiette peut être facturé 2,50 $. On t'invite donc à te régaler… mais aussi à respecter les capacités de ton estomac.
Delice resto lounge
Prix : 29,50 $ pour les moules à volonté les mercredis
Type de bouffe : Cuisine européenne
Adresse : 146, route du Président-Kennedy, Lévis, QC
Pourquoi tu dois y aller : Attentions au fans de mollusques, faute d'aller à la mer, tu peux te régaler à Lévis. Le restaurant Délice Resto Lounge offre une promotion spéciale « moules à volonté » tous les mercredis. Sauce au cari, poulette, carbonara, marinière ou aux deux moutardes, tu peux goûter à une panoplie de versions différentes et te faire plaisir avec des moules délicieuses pour moins de 30 $.
Le Snack Branché
Prix : 15 $ pour les poutines à volonté régulières, 25 $ pour les poutines à volonté avec deux garnitures
Type de bouffe : Burgers et poutines
Adresse : 1284, boul. Bastien, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chez Le Snack Branché, les burgers sont les vedettes du menu, mais les poutines n’ont certainement pas dit leur dernier mot. Avec neuf sauces différentes et une foule d’options de garnitures, il y a de quoi satisfaire tous les goûts.
Le resto propose même une dégustation de poutine à volonté, offerte à 15 $ pour les versions régulières ou 25 $ avec deux garnitures. Une formule parfaite pour tester plusieurs combinaisons et découvrir celle qui deviendra ta préférée.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.