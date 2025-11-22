9 vraiment bons restaurants où manger à Québec pour éviter les « trappes à touristes »
Bien manger, sans te faire avoir!
On va se le dire : la capitale nationale, c’est une ville qui charme dès qu’on y pose les pieds. Entre ses petites rues pavées, sa basse-ville pittoresque, ses petits commerces locaux et ses monuments historiques à couper le souffle, les restaurants à Québec méritent aussi d’être découverts.
Eh oui, il existe plein d’adresses accessibles où tu peux super bien manger sans tomber dans les fameux « attrapes-touristes » ; il suffit de savoir où regarder.
Pour t’éviter les déceptions (et les menus trop chers pour rien), on a fait du repérage et rassemblé neuf restaurants locaux qui valent vraiment le détour. Prépare-toi à te régaler lors de ton prochain passage à Québec.
Louise Taverne & Bar à Vin
Prix moyen d'un repas : 36 $ | Prix moyen d'un cocktail : 17 $
Adresse : 48, rue Saint-Paul, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour savourer un repas réconfortant sans te ruiner, opte pour une visite au Louise Taverne & Bar à Vin. On y sert des assiettes généreuses, comme des burgers de bœuf parfaitement juteux, des tartares ultra frais et des fish & chips croustillants à souhait. L’ambiance animée, et parfaite pour un lunch ou un souper sans prétention. Un vrai bon spot pour bien manger au cœur du Vieux-Québec.
Restaurant Tonino
Prix moyen d'un repas : 53 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $
Adresse : 1274, av. du Chanoine-Morel, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tonino, c’est une adresse où tu pourras goûter une cuisine italienne d'exception loin de l’agitation touristique. On y prépare des pâtes maison qui goûtent le vrai savoir-faire, des plats simples, mais parfaitement exécutés, et des saveurs authentiques. L’endroit est charmant, intime et accueillant, idéal pour une soirée relaxe à deux. Tu pourrais même avoir la chance de te faire servir au son de chants d'opéra performé par la personne qui te remet ton assiette.
Nos coups de cœur? Le carpaccio de boeuf, duxelle et glace au vin rouge en entrée ainsi que les fusilloni aux champignons, noisettes et burrata pour le plat principal.
Buvette Scott
Prix moyen d'un repas : 36 $
Adresse : 821, rue Scott, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Buvette Scott, c’est le genre de petite adresse de quartier où tu mets les pieds et te sens tout de suite à ta place. On y sert une cuisine créative, pleine de fraîcheur, qui change au gré des saisons et de l’inspiration en cuisine. Pour la saison froide, par exemple, tu retrouveras des huîtres, des raviolis à l'agneau et à la sauge et de la longe de porc fumée.
Les plats sont surprenants, les portions justes, et l’ambiance chaleureuse sans prétention. Sans contredis une expérience gustative délicieuse et locale.
Melba
Prix moyen d'un repas : 52 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : 398, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec une ambiance décontractée, un brin scandinave et un peu funky, Melba te donne l’impression d’avoir trouvé un secret bien gardé. L’équipe y prépare une cuisine inventive, avec de beaux produits locaux mis en valeur dans des assiettes colorées et hyper savoureuses. Des plats comme la morue d'Islande confite et poireaux fondants à la grenobloise ou les linguine à la ratatouille, amandes rôties, ricotta et basilic ne te laisseront pas indifférent.e.
Tu peux aussi profiter de l'occasion pour aller te promener sur la rue Saint-Vallier, qui regorge de mignons petits commerces.
Bistro Le Sam
Prix moyen d'un repas : 58 $ | Prix moyen d'un cocktail : 27 $
Adresse : 1, rue des Carrières, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Niché au cœur du Fairmont Le Château Frontenac, le Bistro Le Sam est l’adresse idéale si tu veux te payer la traite. Tu y trouveras une cuisine raffinée (mais quand même accessible), servie dans un décor élégant qui donnera un effet « wow » à ton repas. Des recettes délicieuses et raffinées, comme le risotto aux pleurotes, beurre de cajou et gremolata citronnée ou les arancinis homard-crabe, sauront te mettre l'eau à la bouche.
C’est l'endroit parfait pour célébrer une occasion spéciale ou simplement pour t’offrir un moment qui sort de l’ordinaire. Et on va se le dire, difficile de détrôner Le Château Frontenac lorsqu'on est de passage à Québec!
Chez Boulay
Prix moyen d'un repas : 30 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $
Adresse : 1110, rue Saint-Jean, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chez Boulay, c’est l’endroit parfait pour savourer une cuisine boréale sans tomber dans les pièges touristiques du Vieux-Québec. Le menu met en valeur les ingrédients d’ici (pense gibier, champignons nordiques ou poissons frais), le tout cuisiné avec une finesse vraiment remarquable. L’ambiance est chaleureuse et élégante, sans être prétentieuse, ce qui rend l’expérience encore plus agréable. Si tu veux goûter au Québec dans toute sa richesse, c’est définitivement une adresse à mettre sur ta liste.
Graffiti
Prix moyen d'un repas : 36 $
Adresse : 1191, av. Cartier, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec sa cuisine d'inspiration bistro, le restaurant Graffiti est une bonne adresse pour bien manger à Québec. On y découvre entre autres d’excellentes pâtes, cuisinées avec soin et servies en portions bien généreuses. De plus, le resto est situé tout près des plaines d'Abraham, c'est donc idéal si tu souhaites aller t'y balader pour prolonger ta soirée.
L'affaire est ketchup
Prix moyen d'un repas : 39 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $
Adresse : 46, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une adresse où bien manger et avoir du plaisir, L’affaire est ketchup à Québec est un incontournable. Cette petite salle chaleureuse te propose une cuisine inventive, servie dans une ambiance décontractée où l’on se sent tout de suite chez soi. Le menu change régulièrement selon les saisons et l’inspiration du chef, ce qui crée toujours de belles surprises. Des plats comme un tataki de bison, du canard et du foie gras font partie du menu du mois de novembre. Un endroit parfait pour passer du bon temps entre ami.e.s.
Le Clocher Penché
Prix moyen d'un repas : 35 $ | Prix moyen d'un cocktail : 15 $
Adresse : 203, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d’une bonne bouffe québécoise et authentique, arrête-toi au Clocher Penché. Le décor est invitant et soigné et on y sert des mets bien ancrés dans le terroir du Québec. Bien gourmands et originaux, les plats comme les casarecce à la joue de boeuf et l'onglet avec sa sauce au vin rouge sauront te rassasier. Fun fact : le resto occupe l’ancien bâtiment d’une banque, et tu peux encore apercevoir des coffres-forts et moulures d’époque dans le décor!
