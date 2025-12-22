18 Tim Hortons au Québec qui ont eu 500 $ à 6 000 $ d’amendes de salubrité du MAPAQ en 2025
Le Grand Montréal est en tête de liste.
Le Québec compte une multitude de cafés Tim Hortons, présents un peu partout sur le territoire, et chacun.e entretient une relation différente avec l’enseigne. Pourtant, qu’on les apprécie ou non, la réalité est que plusieurs établissements ont récemment été pointés du doigt pour avoir enfreint les règles en matière de salubrité alimentaire établies par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
Tout au long de l’année, Narcity Québec recense chaque mois les amendes les plus importantes émises par le MAPAQ. Force est de constater que plusieurs succursales Tim Hortons ont été sanctionnées par des amendes allant de 500 $ à 6 000 $. Les infractions relevées touchent divers aspects, notamment l’hygiène des locaux, l’entretien des équipements, la manipulation des aliments ainsi que la présence possible de signes d’infestation.
Il est toutefois important de préciser que certaines infractions remontent à des inspections effectuées au cours des années précédentes. Un délai peut en effet s’écouler entre la visite des inspecteurs et inspectrices et le jugement rendu par la Cour municipale. Pour chaque établissement, nous indiquons donc la date de l’infraction, celle du jugement ainsi que le montant de l’amende imposée.
Retrouve ci-dessous la liste complète des établissements concernés, accompagnée des détails précis sur les infractions constatées.
Tim Hortons | Montréal, boul. Henri-Bourassa Est
Le restaurant Tim Hortons situé au 7950, boul. Henri-Bourassa Est à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 7950, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, QC
Total des amendes : 6 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même raison.
Amende de 4 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-01-12 ; date du jugement : 2025-03-24
Amende de 2 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-02-13 ; date du jugement : 2025-10-10
Tim Hortons | Montréal, boul. Monk
Le restaurant Tim Hortons situé au 6125, boul. Monk à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 6125, boul. Monk, Montréal, QC
Total des amendes : 4 200 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-09-06
Date du jugement : 2025-10-17
Tim Hortons | Montréal, boul. de Maisonneuve Est
Le restaurant Tim Hortons situé au 2155, boul. de Maisonneuve Est à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 2155, boul. de Maisonneuve Est, Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-02-29
Date du jugement : 2025-02-26
Tim Hortons | Saint-Félicien, boul. Saint-Félicien
Le restaurant Tim Hortons situé au 1180, boul. Saint-Félicien à Saint-Félicien, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Google Maps
Adresse : 1180, boul. Saint-Félicien, Saint-Félicien, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur (récidive). »
Date de l’infraction : 2025-05-15
Date du jugement : 2025-08-01
Tim Hortons | Montréal, boul. Henri-Bourassa Est
Le restaurant Tim Hortons situé au 10725, boul. Henri-Bourassa Est à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 10 725, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour des causes distinctes.
Amende de 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-06-04 ; date du jugement : 2025-09-25
Amende de 1 000 $ : « Le produit altérable à la chaleur à l’exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l’application d’un procédé de fabrication ou d’un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2024-06-04 ; date du jugement : 2025-03-24
Tim Hortons | Mont-Saint-Hilaire, rue Brunet
Le restaurant Tim Hortons situé au 10, rue Brunet au Mont-Saint-Hilaire, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 10, rue Brunet, Mont-Saint-Hilaire, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-07-18
Date du jugement : 2025-10-15
Tim Hortons | Longueuil, rue Saint-Laurent
Le restaurant Tim Hortons situé au 895, rue Saint-Laurent, Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 895, rue Saint-Laurent, Longueuil, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l’article 2.1.1, qui n’était pas exempt de toute espèce d’animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-01-09
Date du jugement : 2025-10-28
Tim Hortons | Varennes, boul. de la Marine
Le restaurant Tim Hortons situé au 320, boul. de la Marine à Varennes, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 320, boul. de la Marine, Varennes, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : Trois infractions à différentes dates, pour la même cause.
« A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. »
Amende de 500 $ — date de l'infraction : 2024-01-16 ; date du jugement : 2025-01-24
Amende de 500 $ — date de l'infraction : 2024-11-21 ; date du jugement : 2025-12-11
Amende de 500 $ — date de l'infraction : 2025-01-10 ; date du jugement : 2025-09-15
Tim Hortons | Rivière-du-Loup, rue de l'Hôtel-de-Ville
Le restaurant Tim Hortons à Rivière-du-Loup, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Google Maps
Adresse : 235, rue de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2025-08-19
Date du jugement : 2025-11-05
Tim Hortons | Longueuil, place Charles-Le Moyne
Adresse : 120, place Charles-Le Moyne, Longueuil, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (récidive) »
Date de l’infraction : 2025-01-16
Date du jugement : 2025-09-09
Tim Hortons | Rouyn-Noranda, av. Larivière
Le restaurant Tim Hortons situé au 1086, av. Larivière à Rouyn-Noranda, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 1086, av. Larivière, Rouyn-Noranda, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (récidive) »
Date de l’infraction : 2024-09-05
Date du jugement : 2025-07-03
Tim Hortons | Saint-Lin, rue Saint-Isidore
Le restaurant Tim Hortons à Saint-Lin, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 1025, rue Saint-Isidore, Saint-Lin - Laurentides, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-11-01
Date du jugement : 2025-06-03
Tim Hortons | Québec, boul. Louis-XIV
Le restaurant Tim Hortons situé au 2960, boul. Louis-XIV à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 2960, boul. Louis-XIV, Québec, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-04-18
Date du jugement : 2025-03-31
Tim Hortons | Québec, boul. de L'Ormière
Le restaurant Tim Hortons situé au 5025, boul. de l’Ormière à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 5025, boul. de l’Ormière, Québec, QC
Total des amendes : 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-07-22
Date du jugement : 2025-10-27
Tim Hortons | Longueuil, boul. Grande-Allée
Le restaurant Tim Hortons situé au 5710, Grande-Allée à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 5710, boul. Grande-Allée, Longueuil, QC
Total des amendes : 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu, ou une personne affectée à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du matériel et de l’équipement ne portait pas un couvre-barbe la recouvrant entièrement. »
Date de l’infraction : 2025-02-25
Date du jugement : 2025-03-17
Tim Hortons | Brossard, boul. Taschereau
Le restaurant Tim Hortons situé au 8270, boul. Taschereau à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 8270, boul. Taschereau, Brossard, QC
Total des amendes : 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-06-02
Date du jugement : 2025-08-08
Tim Hortons | Québec, boul. Sainte-Anne
Le restaurant Tim Hortons situé au 3375, boul. Sainte-Anne à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 3375, boul. Sainte-Anne, Québec, QC
Total des amendes : 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-02-03
Date du jugement : 2025-05-13
Tim Hortons | Rouyn-Noranda, av. Principale
Le restaurant Tim Hortons situé au 4, av. Principale, à Rouyn-Noranda, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 4, av. Principale, Rouyn-Noranda, QC
Total des amendes : 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2024-09-03
Date du jugement : 2025-07-03
Doit-on s’inquiéter lorsqu’une succursale de Tim Hortons reçoit une sanction du MAPAQ?
Il est important de prendre du recul avant de tirer des conclusions. Chaque établissement de cette chaîne est exploité par des franchisés autonomes, avec une équipe et des pratiques de gestion qui lui sont propres. Ainsi, un constat d’infraction visant une adresse précise ne reflète pas nécessairement la situation des autres succursales, même si elles portent la même enseigne.
Lorsqu’une sanction est émise, cela ne veut pas dire que l’établissement en question présente un risque immédiat pour la santé de la clientèle. La majorité des équipes apportent rapidement les correctifs demandés par les inspecteurs et inspectrices du MAPAQ, ce qui leur permet de demeurer ouvertes en respectant les règles d’hygiène en vigueur.
Dans les cas plus préoccupants, où les conditions pourraient réellement compromettre la salubrité, le ministère possède le pouvoir d’ordonner une fermeture temporaire. La réouverture n’est ensuite autorisée qu’une fois l’ensemble des correctifs appliqués et validés, afin d’assurer un environnement sécuritaire pour tout le monde.