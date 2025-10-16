Un Tim Hortons à Montréal écope de 6 000 $ d’amendes du MAPAQ pour insalubrité
Depuis le début de l’année, plus de 400 établissements alimentaires, des restos aux producteurs, ont écopé d’amendes émises par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Le montant de ces sanctions varie en fonction de la gravité des infractions constatées, ainsi que de la récurrence des manquements observés. À ce titre, un établissement de Montréal a été condamné à verser un total de 26 300 $ en amendes cette année seulement.
Par ailleurs, une succursale des cafés Tim Hortons à Montréal a de nouveau été sanctionnée en octobre 2025 par la Cour municipale pour des problèmes liés à la salubrité. Cette fois, l’amende s’élève à 4 000 $, soit le double de la sanction imposée à la même adresse en mars 2025.
Ces deux jugements ont été rendus récemment, même si les infractions remontent à 2024 en raison du temps nécessaire à la conclusion des démarches judiciaires.
Le 13 février 2024, une inspection a révélé que la franchise située au 7950, boulevard Henri-Bourassa Est, dans le secteur de Rivière-des-Prairies, ne respectait toujours pas les normes d'hygiène exigées, malgré la première sanction, suite à une visite le 12 janvier 2024.
La condamnation, prononcée le 10 octobre 2025, porte donc sur la même infraction qui avait déjà valu une amende de 2 000 $ à l'établissement plus tôt dans l'année : la présence de contaminants ou d'animaux nuisibles dans les lieux.
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments », précise le jugement rendu par la Cour municipale.
Cette nouvelle sanction soulève des questions sur le suivi des correctifs qui auraient dû être apportés après la première condamnation. Rappelons que, selon les règles du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), dès qu'une infraction est constatée, l'exploitant doit immédiatement corriger la situation.
Les inspections peuvent être effectuées de manière aléatoire ou à la suite d'une plainte, et les inspecteurs et inspectrices vérifient notamment la salubrité des aliments, l'hygiène du personnel et l'état général de l'établissement.
Selon les informations du MAPAQ disponibles sur sa plateforme en ligne, tout établissement qui commet une infraction aux normes sanitaires a l'obligation de rectifier la problématique sans délai. Si la situation présente un danger direct pour la population, les autorités peuvent imposer la cessation des opérations de façon provisoire. Toutefois, cette mesure drastique n'a pas été nécessaire dans la présente situation. L'établissement Tim Hortons concerné a donc maintenu ses portes ouvertes au public.
Conformément au protocole standard, la direction a donc procédé aux ajustements requis pour respecter les normes d'hygiène avant de reprendre le cours normal de ses opérations. Les lieux répondent maintenant aux critères de salubrité établis et sont considérés sécuritaires.
Tim Hortons
Adresse : 7950, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, QC
Total des amendes : 6 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Amende de 2 000 $ — date de l'infraction : 2024-01-12 ; date du jugement : 2025-03-24
Amende de 4 000 $ — date de l'infraction : 2024-02-13 ; date du jugement : 2025-10-10
Tous les jugements sont publics et consultables en ligne sur le site Web du MAPAQ.
