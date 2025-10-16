Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Un Tim Hortons à Montréal écope de 6 000 $ d’amendes du MAPAQ pour insalubrité

Il a reçu deux amendes salées en 2025. 👀

Panneau du Tim Hortons à Montréal.

Le Tim Hortons à Montréal, sanctionné par le MAPAQ deux fois en 2025.

Google Maps
Rédaction et édition

Depuis le début de l’année, plus de 400 établissements alimentaires, des restos aux producteurs, ont écopé d’amendes émises par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Le montant de ces sanctions varie en fonction de la gravité des infractions constatées, ainsi que de la récurrence des manquements observés. À ce titre, un établissement de Montréal a été condamné à verser un total de 26 300 $ en amendes cette année seulement.

À lire également : Amendes de salubrité allant de 9 000 $ à 26 300 $ pour 5 restaurants au Québec en 2025

Par ailleurs, une succursale des cafés Tim Hortons à Montréal a de nouveau été sanctionnée en octobre 2025 par la Cour municipale pour des problèmes liés à la salubrité. Cette fois, l’amende s’élève à 4 000 $, soit le double de la sanction imposée à la même adresse en mars 2025.

Ces deux jugements ont été rendus récemment, même si les infractions remontent à 2024 en raison du temps nécessaire à la conclusion des démarches judiciaires.

Le 13 février 2024, une inspection a révélé que la franchise située au 7950, boulevard Henri-Bourassa Est, dans le secteur de Rivière-des-Prairies, ne respectait toujours pas les normes d'hygiène exigées, malgré la première sanction, suite à une visite le 12 janvier 2024.

La condamnation, prononcée le 10 octobre 2025, porte donc sur la même infraction qui avait déjà valu une amende de 2 000 $ à l'établissement plus tôt dans l'année : la présence de contaminants ou d'animaux nuisibles dans les lieux.

« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments », précise le jugement rendu par la Cour municipale.

Cette nouvelle sanction soulève des questions sur le suivi des correctifs qui auraient dû être apportés après la première condamnation. Rappelons que, selon les règles du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), dès qu'une infraction est constatée, l'exploitant doit immédiatement corriger la situation.

Les inspections peuvent être effectuées de manière aléatoire ou à la suite d'une plainte, et les inspecteurs et inspectrices vérifient notamment la salubrité des aliments, l'hygiène du personnel et l'état général de l'établissement.

Selon les informations du MAPAQ disponibles sur sa plateforme en ligne, tout établissement qui commet une infraction aux normes sanitaires a l'obligation de rectifier la problématique sans délai. Si la situation présente un danger direct pour la population, les autorités peuvent imposer la cessation des opérations de façon provisoire. Toutefois, cette mesure drastique n'a pas été nécessaire dans la présente situation. L'établissement Tim Hortons concerné a donc maintenu ses portes ouvertes au public.

Conformément au protocole standard, la direction a donc procédé aux ajustements requis pour respecter les normes d'hygiène avant de reprendre le cours normal de ses opérations. Les lieux répondent maintenant aux critères de salubrité établis et sont considérés sécuritaires.

Tim Hortons 

Adresse : 7950, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, QC

Total des amendes : 6 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Amende de 2 000 $ — date de l'infraction : 2024-01-12 ; date du jugement : 2025-03-24
Amende de 4 000 $ — date de l'infraction : 2024-02-13 ; date du jugement : 2025-10-10

Tous les jugements sont publics et consultables en ligne sur le site Web du MAPAQ.

From Your Site Articles
restaurants à montréalmapaq condamnationamende salubritéministère agriculture pêcheries alimentationtim hortonsmapaq
MontréalManger et SortirCanadaAvis et communiquésManger et SortirQuébec

Explore cette liste   👀

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Un resto St-Hubert à Montréal écope de 1 500 $ d'amende du MAPAQ pour insalubrité

Ta salade de chou, tu la veux crémeuse, traditionnelle ou sanctionnée?

7 Tim Hortons du Québec qui ont eu jusqu'à 3 000 $ d’amendes du MAPAQ en 2025

Ça vaut toujours la peine de jeter un coup d'oeil. 👀

Ces 10 restaurants à Montréal ont reçu 1 000 à 4 300 $ d'amendes de salubrité en juin

Certains n'en sont pas à leur première offense cette année. 👀

24 épiceries et marchés à Montréal  qui ont eu 1 300 à 6 800 $ d'amende du MAPAQ en 2025

Plusieurs d’entre elles n’en sont pas à leur première infraction en matière de salubrité.

Vol de données chez Desjardins : Plus que quelques jours pour réclamer MAX 1 000 $

Ne manque pas ta chance d'avoir de l'argent! 😬

19 de nos meilleures trouvailles à bon prix chez Costco ce mois-ci

Les produits et deals qui volent la vedette ce mois-ci. 🍂

Cuba et 5 autres destinations dans le sud visées par un avertissement de voyage du Canada

Vaut mieux t'informer avant de planifier un séjour au soleil. ✈️

La grève tournante de Postes Canada a commencé et voici les régions touchées

Ton coin de pays pourrait être le prochain!

Amendes de salubrité allant de 9 000 $ à 26 300 $ pour 5 restaurants au Québec en 2025

L'un d'eux a écopé de 24 500 $ d'amendes en 2024.

Hélène Boudreau, « La Fille de l'UQAM », coupable de voies de fait sur son ex

L'homme est également un acteur porno connu.

Allocation pour enfants: Jusqu'à 666$ versés aux parents du Québec dans les prochains jours

Un coup de pouce qui tombe à pic 💰

Aéroport de Montréal: Le stationnement étagé est fermé à jamais et voici tes autres options

Des heures de plaisir, se stationner à YUL. 🥴

Certains Canadiens qui voyagent aux États-Unis doivent payer des nouveaux frais de 350 $

Ton road trip en famille est soudainement très cher. 🥴

6 emplois à combler dans le Grand Montréal qui paient plus de 75 900 $ par année

Tu mérites un salaire à la hauteur de tes compétences.