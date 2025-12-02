9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026
Des hausses qui ne peuvent que faire du bien au porte-monnaie!
Si la hausse du coût de la vie fait grimacer bien des portefeuilles, certaines prestations offertes par l’Agence du revenu du Canada (ARC), Revenu Québec ou Retraite Québec peuvent vraiment aider à souffler un peu. Plusieurs ont été bonifiées en 2026, ce qui rend ces coups de pouce financiers encore plus intéressants pour les personnes célibataires, les travailleur.euse.s que les familles.
Que ce soit une allocation pour enfant, des rentes pour retraité.e.s ou une prestation pour les personnes ayant un revenu modeste, plusieurs versements ont été ajustés.
Dans le cas du gouvernement du Canada, les changements, basés notamment sur l’inflation et l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada, ont prévu une indexation de 2 %, soit un brin moins important que l’an passé (2,7 %).
Du côté de Québec, le gouvernement du Québec a annoncé lors de sa mise à jour économique faite le 25 novembre dernier le taux est de 2,05 %.
Avance de l’allocation canadienne pour les travailleurs (AACT)
Destinée aux contribuables à revenu modeste, qu’ils ou qu’elles soient célibataires ou en couple, cette prestation fédérale offre un soutien financier qui peut vraiment faire une différence. L’ARC vérifie automatiquement ton admissibilité quand tu envoies ta déclaration de revenus. Aucune démarche n’est donc nécessaire, sauf produire tes impôts à temps!
Le montant auquel tu peux avoir droit varie selon ton revenu annuel net ajusté et ta situation familiale. Au Québec, voici les maximums prévus pour 2026 :
- Personnes seules : Jusqu’à 1 665 $ par an si ton revenu ne dépasse pas 27 392 $;
- Couple avec enfant : Jusqu’à 2 869 $ par an si le revenu familial est inférieur à 31 251 $.
À noter que les montants du crédit commencent à diminuer après un certain seuil. Les plafonds peuvent aussi varier pour les contribuables admissibles au supplément pour personnes handicapées.
Voici les dates de versements en 2026 :
- 12 janvier 2026
- 10 juillet 2026
- 9 octobre 2026
Crédit d’impôt pour la TPS/TVH
Le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) sera lui aussi augmenté l’an prochain. C’est un versement trimestriel non imposable versé aux personnes à faible ou moyen revenus.
Le montant est calculé en fonction du revenu net de ta famille et du nombre d’enfants à charge.
Voici à quoi ressembleront les versements maximums du crédit pour la TPS/TVH en 2026 :
- 356 $ par adulte;
- 187 $ par enfant de moins de 19 ans;
- 187 $ pour le supplément pour célibataire.
Du moment que le revenu de ton ménage dépasse 46 432 $, le montant diminuera de 5 % pour chaque dollar gagné au-delà de cette limite.
Une famille qui gagne plus de 68 152 $ n’aura plus droit au crédit.
Voici les dates de versements du crédit d’impôt pour la TPS/TVH en 2026 :
- 5 janvier 2026
- 2 avril 2026
- 3 juillet 2026 (selon les nouveaux montants)
- 5 octobre 2026 (selon les nouveaux montants)
- 5 janvier 2027 (selon les nouveaux montants)
Allocation canadienne pour enfants (ACE)
Ce programme fédéral vise à soutenir toutes les familles en donnant un coup de main pour l’éducation et le développement des jeunes. Les parents ou tuteurs et tutrices admissibles sont ceux et celles qui ont fourni une preuve de naissance et qui assument la principale responsabilité des soins et de l’éducation d’un enfant de moins de 18 ans.
Cette allocation annuelle peut dépasser les 8 000 $ selon l’âge des enfants et les revenus des parents ou des tuteurs et tutrices. Dès juillet 2026, l’ARC ajustera automatiquement les versements en fonction des revenus déclarés pour 2025.
Voici les montants prévus dès juillet 2026 :
- 8 157 $ par année pour chaque enfant de moins de six ans, soit 679,75 $ par mois
- 6 748 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans, soit 562,33 $ par mois
Dans un contexte de garde partagée à 60 % et 40 %, le paiement est tout simplement séparé entre les deux parents. Chacun reçoit la moitié du montant total, calculé selon sa propre situation financière.
Voici les dates de versements ajustés prévus en 2026 :
- 20 juillet 2026
- 20 août 2026
- 18 septembre 2026
- 20 octobre 2026
- 20 novembre 2026
- 11 décembre 2026
Sécurité de la vieillesse (SV)
La pension de la Sécurité de la vieillesse fait partie des bases du système de retraite canadien. Elle est versée chaque mois aux personnes de 65 ans et plus et ne demande aucune cotisation préalable. Elle reste accessible tant que tu as résidé suffisamment longtemps au Canada.
Il faut avoir au moins 65 ans et avoir vécu au Canada pendant un minimum de dix ans depuis ta majorité pour y avoir accès. Pour recevoir le montant maximal, il faut généralement avoir cumulé environ 40 ans de résidence au pays.
À noter toutefois que le montant versé est révisé quatre fois par année, en fonction de l’inflation, soit en janvier, avril, juillet et octobre.
Le seuil de revenu pour le remboursement a été relevé à 95 323 $ en 2026, contre 93 454 $ auparavant. Cela signifie que davantage de retraité.e.s pourront conserver la totalité de leur pension.
Voici les dates des versements en 2026 :
- 28 janvier 2026
- 25 février 2026
- 27 mars 2026
- 28 avril 2026
- 27 mai 2026
- 26 juin 2026
- 29 juillet 2026
- 27 août 2026
- 25 septembre 2026
- 28 octobre 2026
- 26 novembre 2026
- 22 décembre 2026
Allocation famille
L’Allocation famille est versée quatre fois par année. En 2026, le montant maximal de l’Allocation famille passera de 3 006 $ par enfant à 3 068 $, soit une hausse de 62 $. Le montant minimal par enfant a aussi été relevé, passant de 1 196 $ en 2025 à 1 221 $, soit une différence de 25 $.
Cette aide est calculée en fonction du revenu familial déclaré au gouvernement et le montant reçu est non imposable. L’inscription se fait automatiquement quand l’enfant né.e est déclaré.e auprès du Directeur de l’état civil.
Une demande doit toutefois être soumise si tu adoptes un.e petit.e, ou encore si tu as immigré ou obtenu ta citoyenneté au Québec.
Les versements sont faits au début de chaque mois. Les personnes qui reçoivent leurs paiements chaque trimestre obtiennent quant à elles cette allocation en janvier, avril, juillet et octobre.
Voici les dates de versement prévues :
- 5 janvier 2026
- 1er avril 2026
- 2 juillet 2026
- 1er octobre 2026
Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants
Cette aide peut vraiment dépanner les familles dont le parent, seul ou en couple, a payé des frais de garde pour un.e enfant de moins de 16 ans l’année dernière.
En 2026, certaines familles peuvent recevoir jusqu’à 78 % de leurs frais de garde en crédit d’impôt. Le taux remboursé diminue graduellement selon le revenu familial. Par exemple, un revenu allant jusqu’à 25 305 $ donne droit au taux maximal de 78 %, alors qu’un revenu dépassant 122 290 $ ramène ce taux à 67 %.
Les plafonds des frais admissibles augmentent aussi en 2026. Ils atteignent 12 525 $ pour les enfants de moins de 7 ans, 17 145 $ pour les enfants handicapés et 6 305 $ pour les autres enfants.
La liste complète des établissements admissibles au crédit est accessible sur le site de Revenu Québec.
Sous certaines conditions, tu pourrais recevoir le crédit d'’impôt par versements mensuels anticipés.
Pour plus d'informations sur le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, c'est par ici.
Crédit d’impôts relatifs à la prime au travail
Cette prestation émise par le gouvernement du Québec a pour objectif d’encourager les personnes à quitter l’aide sociale pour intégrer le marché du travail.
Pour y avoir droit, une personne seule ou une famille monoparentale doit gagner au moins 2 400 $ par année, tandis qu’un couple, avec ou sans enfants, doit dépasser les 3 600 $ de revenu annuel.
Le montant maximal de la prime au travail générale pour un couple avec enfants augmente de 3 983,50 $ par année à 4 057 $, soit une hausse de 73,50 $. En 2026, une personne seule peut recevoir jusqu’à 1 207 $, alors qu’une famille monoparentale peut obtenir jusqu’à 3 122 $.
Certaines personnes ne sont toutefois pas admissibles. Les célibataires étudiant à temps plein n’y ont pas droit, sauf s’ils et elles ont un enfant à charge.
Montant des versements
- 338 $ par mois
Dates de versement en 2025
- Au plus tard le 15e jour de chaque mois
Prestation d’aide sociale
Les personnes qui bénéficient du programme d'Aide sociale du gouvernement du Québec verront leurs prestations mensuelles augmenter, en 2026.
À noter que le montant obtenu variera selon la présence ou l’absence de contraintes temporaires à l’emploi, le type d’hébergement, et tes revenus. Si tu as un.e conjoint.e, tu peux aussi en bénéficier, sous certaines conditions.
En 2025, la prestation annuelle de base passe de 9 408 $ à9 600 $, soit une hausse de 192 $. Ce seront donc des versements mensuels d’un maximum de 800 $.
Pour plus d’informations sur la prestation d’aide sociale, c’est par ici.
Crédit d’impôt pour solidarité
Ce crédit d'impôt remboursable du gouvernement du Québec a pour but d’aider toutes les personnes à faible ou à moyen revenu. Dès juillet 2026, les personnes célibataires pourront recevoir jusqu’à 1281 $ par année.
Montant du versement
- Jusqu’à 106,75 $ par mois à partir de juillet 2026, selon les revenus de l’année 2025.
La façon dont l’argent est versé dépend du total auquel tu as droit :
- 240 $ ou moins : un seul dépôt, envoyé en juillet;
- Entre 241 $ et 799 $ : des versements chaque trimestre
- Plus de 800 $ : des versements mensuels qui se poursuivent jusqu’en juin 2026.
À noter que Revenu Québec enverra un nouvel avis de détermination pour les versements de juillet 2026 à juin 2027 en fonction de tes revenus de l’année précédente, une fois que tu auras fait tes impôts!
Dates des versements
Ce crédit est versé dans les cinq premiers jours du mois. Voici les dates à retenir de juillet 2026 à juin 2027 :
- 3 juillet 2026;
- Date du paiement unique pour les personnes ayant une somme due de moins de 240 $;
- Date du premier paiement trimestriel pour les personnes dont la somme due est entre 241 $ et 799 $;
- 5 août 2025;
- 4 septembre 2026;
- 5 octobre 2026;
- Date du deuxième paiement trimestriel pour les personnes dont la somme due est entre 241 $ et 799 $;
- 5 novembre 2026;
- 4 décembre 2026;
- 5 janvier 2027;
- Date du troisième paiement trimestriel pour les personnes dont la somme due est entre 241 $ et 799 $;
- 5 février 2027;
- 5 mars 2027;
- 5 avril 2027;
- Date du quatrième et dernier paiement trimestriel pour les personnes dont la somme due est entre 241 $ et 799 $;
- 5 mai 2027;
- 4 juin 2027.
