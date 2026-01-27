8 prestations et crédits d’impôt versés aux célibataires du Québec en février 2026
Tu as le droit à des aides financières, même si tu vis en solo ou es un parent monoparental!💰
Entre le loyer, l’épicerie et les factures qui s’accumulent, chaque dépôt compte. En février, plusieurs crédits d’impôt et prestations émises notamment par l’Agence du Revenu du Canada (ARC), Revenu Québec et Retraite Québec seront versés aux personnes célibataires admissibles au Québec. Selon ta situation, ces aides peuvent représenter un sérieux coup de pouce financier.
Selon la définition gouvernementale, tu es considéré.e comme célibataire si tu ne vis pas avec un.e conjoint.e de fait. Cette catégorie inclut aussi les personnes séparées, divorcées ou veuves qui vivent seules ou uniquement avec leurs enfants.
Il est donc important de vérifier ton admissibilité dans Mon dossier pour les citoyennes et citoyens de Revenu Québec ainsi que dans Mon dossier pour les particuliers de l’Agence du revenu du Canada. Tu pourrais avoir droit à des montants que tu ne soupçonnais même pas.
Allocation-logement
Si ton logement représente une part trop importante de ton revenu, l’Allocation-logement peut alléger la pression.
Ce programme de Revenu Québec s’adresse principalement aux personnes seules âgées de 50 ans et plus, ainsi qu’aux parents monoparentaux, sous des plafonds de revenu précis.
Montant mensuel : Entre 100 $ et 170 $ selon ta situation financière, jusqu’au 30 septembre 2026
Date du versement : Durant les cinq premiers jours de février
Allocation canadienne pour enfants
Si tu élèves seul.e un ou plusieurs enfants, cette aide fédérale peut représenter un appui financier important. L’allocation canadienne pour enfants vise à soutenir les parents admissibles, dont les familles monoparentales, dans les dépenses liées au quotidien de leurs enfants.
Tu peux y avoir droit si tu as fourni une preuve de naissance et que tu assumes principalement les soins et l’éducation d’un enfant de moins de 18 ans qui habite avec toi.
Le montant versé dépend surtout de deux facteurs : l’âge de tes enfants et le revenu familial net ajusté. Pour les familles dont les revenus sont plus limités, ce versement mensuel peut réellement faire une différence sur le budget.
Si ton revenu net familial pour 2024 est inférieur à 37 487 $, voici les montants maximaux auxquels tu pourrais avoir droit :
- 7 997 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans, soit 666,41 $ par mois
- 6 748 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans, soit 562,33 $ par mois
En cas de garde partagée, chaque parent reçoit la moitié du montant accordé en situation de garde complète, selon son propre revenu familial net ajusté.
L’Agence du revenu du Canada considère qu’il y a garde partagée lorsque :
- Ton enfant partage son temps de façon relativement équilibrée entre toi et l’autre parent, soit entre 40 % et 60 %;
- L’enfant habite principalement chez toi;
- L’enfant séjourne temporairement chez toi, par exemple durant les vacances d’été.
Date du versement : 20 février
Consulte les détails de l’allocation canadienne pour enfants
Allocation famille
À la naissance d’un enfant, l’inscription à l’Allocation famille se fait automatiquement par l’entremise du Directeur de l’état civil. Une demande demeure toutefois nécessaire en cas d’adoption, d’immigration ou d’obtention récente de la citoyenneté canadienne au Québec.
Toutes les familles ayant des enfants de moins de 18 ans qui vivent sous leur toit peuvent recevoir cette aide financière, y compris les parents qui élèvent seul.e.s leurs enfants.
Jusqu’en juin 2026, le montant annuel maximal atteint 3 006 $ par enfant, tandis que le montant minimal se situe autour de 1 196 $. Le calcul est basé sur le revenu familial déclaré et cette somme n’est pas imposable.
À partir de juillet 2026, ces montants seront bonifiés pour atteindre respectivement 3 068 $ et 1 221 $ par enfant.
Retraite Québec effectue habituellement quatre versements par année. Il est toutefois possible de demander des paiements mensuels afin de mieux répartir l’aide sur l’ensemble de l’année.
- Paiements mensuels : Jusqu'à 255,66 $
Date du versement : 2 février
La prime au travail
Cette aide financière du gouvernement du Québec vise à encourager les personnes seules et les familles monoparentales qui reçoivent de l’aide sociale à intégrer ou réintégrer le marché du travail.
Pour être admissible, tu dois avoir déclaré au moins 2 400 $ de revenus d’emploi lors de ta plus récente année fiscale. En 2026, ce sont donc les revenus de 2024 qui sont pris en compte.
Une personne vivant seule peut recevoir jusqu’à 1 152 $ par année, tandis qu’un parent qui élève seul ses enfants peut toucher un montant annuel pouvant atteindre 2 980 $.
Certaines conditions limitent toutefois l’accès à cette aide. Par exemple, les personnes célibataires inscrites à temps plein aux études n’y sont généralement pas admissibles, à moins d’avoir un enfant à charge.
Le programme cesse aussi de s’appliquer si ton revenu annuel dépasse 23 857 $ pour une personne seule ou 42 136 $ pour une famille monoparentale.
Le montant de base peut aller jusqu’à 248,33 $ par mois. Selon ta situation, un boni mensuel additionnel pouvant atteindre 200 $ peut s’ajouter, pour une période maximale de 12 mois consécutifs.
Date du versement : Au plus tard le 15 février (si tu as demandé des versements anticipés)
Sécurité de la vieillesse
Les aîné.e.s âgé.e.s de 65 ans et plus qui respectent les critères d’admissibilité reçoivent leur paiement régulier de la pension de la Sécurité de la vieillesse. Cette aide gouvernementale s’adresse aux personnes âgées qui répondent aux exigences liées à la résidence au Canada, peu importe leur parcours professionnel.
Pour la période de janvier à mars, les montants ont été augmentés de 0,3 %, afin de refléter la hausse de l’Indice des prix à la consommation.
Montants versés en février 2026 :
- Entre 65 et 74 ans : jusqu’à 742,31 $, si le revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu’à 816,54 $, si le revenu de 2024 est inférieur à 154 196 $
Pour vérifier ton admissibilité ou consulter l’historique de tes paiements, tu peux te rendre dans Mon dossier pour les particuliers sur le site de l’Agence du revenu du Canada ou dans Mon dossier pour les citoyennes et citoyens sur le portail de Revenu Québec.
Date du versement : 25 février
Consulte tous les renseignements sur la pension de la Sécurité de la vieillesse.
Crédit d'impôt pour solidarité
Ce crédit d’impôt remboursable du gouvernement du Québec s’adresse aux personnes dont le revenu est faible ou moyen. Pour être admissible, tu devais avoir vécu seul.e ou uniquement avec des personnes mineures pendant toute l’année civile.
Tu n’y as toutefois pas droit dans certaines situations, notamment si :
Tu as passé plus de 183 jours en détention au cours de l’année 2024;
Retraite Québec t’a versé une Allocation famille en décembre 2024, sauf si tu as atteint l’âge de 18 ans ce mois-là;
Toi ou ton conjoint ou ta conjointe aviez le statut de demandeur ou demandeuse d’asile.
La fréquence des paiements dépend du montant total auquel tu as droit :
- 800 $ ou plus : 12 versements mensuels, de juillet 2025 à juin 2026;
- Entre 241 $ et 799 $ : 4 versements trimestriels, versés en juillet, octobre, janvier et avril;
- 240 $ ou moins : un seul versement effectué en juillet 2025.
Pour être admissible, ton revenu au 31 décembre 2024 ne devait pas dépasser 63 259 $ si tu vis seul.e ou es parent unique, ou 68 992 $ si tu vis en couple.
Date du versement : 5 février
Régime canadien de soins dentaires
Le Régime canadien de soins dentaires offre ce mois-ci un soutien financier aux ménages admissibles dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $, afin de couvrir une partie de leurs frais dentaires. Si tu réponds aux critères, tu as normalement reçu une communication comprenant un code de demande unique ainsi que les étapes à suivre pour t’inscrire.
Le montant accordé est déterminé en fonction de trois facteurs principaux : les frais dentaires réellement engagés, la grille tarifaire établie par le Régime et ton revenu familial net ajusté.
Le remboursement est versé une fois la réclamation analysée, selon la date de soumission et les délais de traitement. Il n’y a donc pas de calendrier de paiements fixe.
Consulte les détails complets du Régime canadien de soins dentaires.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Les personnes retraitées ayant cotisé au Québec au fil de leur carrière reçoivent en février leur versement mensuel du Régime de rentes du Québec.
Cette rente constitue une source de revenus stable à la retraite. Elle est habituellement versée à compter de 65 ans, mais il est possible d’en faire la demande dès 60 ans, avec une réduction du montant, ou de la reporter jusqu’à 72 ans afin d’obtenir une bonification.
Montants maximaux selon l’âge auquel la rente est demandée :
- À 65 ans, soit 100 % de la rente maximale : 1 507,65 $
- À 60 ans, soit 64 % de la rente maximale : 964,90 $
- À 72 ans, soit 158,8 % de la rente maximale : 2 394,15 $
À noter que si tu continues à travailler après 65 ans, tu peux choisir de cesser tes cotisations au RRQ. Ton employeur mettra également fin à sa contribution, ce qui peut augmenter ton revenu net.
Date du versement : 27 février
Explore toute l'information sur le Régime de rentes du Québec.
