Allocation canadienne pour enfants : Des Québécois recevront jusqu'à 666 $ cette semaine

N’oublie pas que le montant dépend de tes revenus!

De l'argent canadien.

Les parents du Québec recevront très bientôt l'allocation canadienne pour enfants dans leur compte bancaire.

Izabelle Bee
Éditeur Junior, Nouvelles

Le prochain versement de l'allocation canadienne pour enfants arrive cette semaine dans les comptes bancaires des familles québécoises. Cette prestation fédérale, administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), représente un coup de pouce financier mensuel apprécié par des milliers de parents à travers la province, mais également dans le reste du pays.

Cette prestation mensuelle non imposable accompagne les familles canadiennes dès l'arrivée d'un nouveau-né et continue jusqu'au 18e printemps de l'enfant.

Le système est conçu pour simplifier la vie des parents : une fois l'inscription faite, les paiements arrivent automatiquement chaque mois, en fonction du revenu du ménage.

Dans la plupart des situations, l'inscription se fait sans tracas. Lorsque tu déclares la naissance de ton bébé auprès de l'état civil,, ton dossier est automatiquement transmis à l'ARC. L'agence analyse ensuite ton admissibilité et débute les versements.

Le critère principal? Tu dois être la personne qui s'occupe principalement des soins et de l'éducation au quotidien de l'enfant.

Montants disponibles cette semaine

Le calcul de ta prestation dépend directement de ta situation familiale: le nombre d'enfants dont tu as la charge, leur âge respectif, ainsi que les revenus totaux de ton foyer. Ces sommes peuvent vraiment alléger le budget familial mensuel.

Les familles avec un revenu net de 2024 sous le seuil de 37 487 $ reçoivent les montants maximums suivants:

  • Enfants âgés de 0 à 5 ans: 666,41 $ par mois (totalisant 7 997 $ pour l'année)
  • Enfants de 6 à 17 ans: 562,33 $ mensuellement (6 748 $ annuellement)

Même si tes revenus dépassent ce plafond, tu peux quand même être admissible! Le montant diminue graduellement selon ton revenu, mais plusieurs familles avec des salaires plus élevés continuent de recevoir l'allocation, simplement en montant réduit.

Dans les cas de garde partagée où chaque parent assume au moins 40% du temps de garde, le montant total est séparé équitablement. Chaque parent obtient alors la moitié de la prestation calculée selon sa situation financière personnelle.

Ajustement prévu en juillet

Un ajustement automatique se produira en juillet 2026, basé sur tes déclarations de revenus de 2025. À partir de cette date, les familles éligibles pourront obtenir jusqu'à 679,75 $ mensuellement pour chaque enfant de moins de 6 ans. Le montant pour les enfants de 6 à 17 ans demeurera inchangé à 562,33 $ par mois.

Calendrier des versements 2026

Cette semaine, le 20 février, marque le prochain dépôt. Voici l'ensemble des dates de versement prévues pour le reste de l'année:

  • 20 mars 2026
  • 20 avril 2026
  • 20 mai 2026
  • 19 juin 2026
  • 20 juillet 2026
  • 20 août 2026
  • 18 septembre 2026
  • 20 octobre 2026
  • 20 novembre 2026
  • 11 décembre 2026

Particularité à noter : lorsque le montant annuel calculé pour ta famille est inférieur à 240 $, l'ARC effectue un versement unique en juillet plutôt que des paiements mensuels. Si c'est ton cas, tu as déjà touché l'intégralité de ton allocation en juillet 2025.

Pour obtenir tous les détails sur l'allocation canadienne pour enfants, consulte le site officiel.

