L'Agence des services frontaliers embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 101 058 $/an

La formation est aussi très bien payée! 🤑

Une pancarte de l'Agence des services frontaliers du Canada.

L'Agence des services frontaliers du Canada embauche et ça paie jusqu'à 101 058 $/an.

Elovkoff | Dreamstime
Éditrice Junior

Tu cherches une job payante qui sort de l’ordinaire, sans passer par l’université? L’Agence des services frontaliers du Canada recrute des agent.e.s stagiaires un peu partout au pays. Après la formation et une période d’au moins douze mois en poste, le salaire peut grimper jusqu’à 101 058 $ par année, ce qui en fait une option vraiment intéressante si tu veux une carrière stable et bien rémunérée.

Concrètement, ton rôle consiste à faciliter les échanges commerciaux et les déplacements, tout en empêchant l’entrée de marchandises interdites ou de personnes inadmissibles au pays. En gros, tu fais partie de la première ligne de défense du Canada aux frontières.

Avant d’entrer en poste, il faut suivre le programme de formation de base : quatre semaines d’apprentissage à distance, puis quatorze semaines au Collège des services frontaliers à Rigaud, au Québec. Sur place, l’hébergement et les repas sont fournis, et tu reçois même une allocation non imposable pour tes dépenses personnelles.

Une fois la formation complétée, tu es affecté.e à un point d’entrée pour au moins douze mois comme stagiaire. Si tout se passe bien, tu peux ensuite être promu.e agent.e des services frontaliers, avec un salaire pouvant atteindre 101 058 $. Les personnes bilingues reçoivent aussi 800 $ de plus par année, ce qui n’est pas négligeable.

Pour postuler, il faut avoir un diplôme d’études secondaires, un permis de conduire valide sans restriction et être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, que tu sois au pays ou à l’étranger. Tu devras aussi réussir différentes évaluations (psychologique, médicale et de sécurité) et compléter la formation au maniement des armes à feu. Et surtout, il faut être prêt.e à accepter une affectation n’importe où au Canada, même dans des points d’entrée plus éloignés.

L’ASFC cherche des personnes intègres, capables de garder leur calme, de prendre des décisions rapidement et de bien communiquer, même sous pression. Côté avantages, tu as accès à une assurance dentaire après trois mois, aux soins de santé et au régime de retraite après six mois, en plus d’une formation rémunérée avec logement et repas inclus.

Si ça t’intéresse, tu as jusqu’au 27 février 2026 à 23 h 59 pour soumettre ta candidature en ligne.

Agents et agentes stagiaires  

Salaire : Entre 80 344 $ à 89 462 $ par année | 85 211 $ à 101 058 $ après 12 mois

Compagnie : L'Agence des services frontaliers

C'est ici pour postuler


