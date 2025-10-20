Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

L'Agence des services frontaliers embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 89 462 $/an

Et c’est juste la formation! 🤑

La bannière d'un contrôle frontalier de L'Agence des services frontaliers du Canada.

Emploi payant au Canada : L'Agence des services frontaliers embauche et ça paie jusqu'à 89 462 $/an.

Illuminaphoto | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu veux un emploi au cœur de la sécurité du pays et un bon salaire sans passer par l’université, l’Agence des services frontaliers du Canada recrute des agents et agentes stagiaires partout au pays. Le salaire peut atteindre près de 90 000 $ par année, et le poste offre des avantages intéressants dès la formation.

À lire également : Le gouvernement du Canada embauche à Montréal sans études à l’uni et paye jusqu’à 42,51 $/h

Ton rôle? Faciliter le commerce et les déplacements tout en empêchant l’entrée au Canada de marchandises interdites ou de personnes inadmissibles. En clair, tu deviens la première ligne de défense à la frontière.

Pour y arriver, tu devras d’abord suivre le Programme de formation de base des agents : quatre semaines d’apprentissage à distance, suivies de quatorze semaines au Collège des services frontaliers à Rigaud, au Québec. Pendant ce séjour, tes repas et ton hébergement sont fournis, et tu reçois une allocation non imposable pour couvrir tes dépenses.

Après cette étape, tu rejoindras un point d’entrée comme stagiaire pour une période d’au moins douze mois. Si tu réussis ton perfectionnement, tu pourras être promu.e agent ou agente des services frontaliers avec un salaire qui peut grimper jusqu’à 101 058 $. En prime, les personnes bilingues reçoivent 800 $ supplémentaires par année.

Pour être admissible, il faut détenir un diplôme d’études secondaires, un permis de conduire valide sans restriction, et être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, au pays ou à l’étranger. Tu devras aussi réussir une série d’évaluations : examen psychologique, médical et de sécurité, ainsi que la formation au maniement des armes à feu. La condition la plus importante? Être prêt.e à accepter une affectation n’importe où au Canada, y compris dans des points d’entrée plus petits ou éloignés (un atout qui pourrait même jouer en ta faveur, si c'était justement ton but).

L’ASFC recherche des personnes intègres, capables de garder leur sang-froid, de prendre des décisions rapides et de communiquer efficacement. Les recrues profitent d’un régime complet d’avantages sociaux : assurance dentaire après trois mois, soins de santé et régime de retraite après six mois.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 27 février 2026 à 23 h 59 pour déposer leur candidature.

Agents et agentes stagiaires  

Salaire : Entre 80 344 $ à 89 462 $ par année

Compagnie : L'Agence des services frontaliers

C'est ici pour postuler


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

emplois bien payéssalaire québec moyenagence des services frontaliers du canadagouvernement du canada
QuébecCanadaArgent

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

