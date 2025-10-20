L'Agence des services frontaliers embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 89 462 $/an
Et c’est juste la formation! 🤑
Si tu veux un emploi au cœur de la sécurité du pays et un bon salaire sans passer par l’université, l’Agence des services frontaliers du Canada recrute des agents et agentes stagiaires partout au pays. Le salaire peut atteindre près de 90 000 $ par année, et le poste offre des avantages intéressants dès la formation.
Ton rôle? Faciliter le commerce et les déplacements tout en empêchant l’entrée au Canada de marchandises interdites ou de personnes inadmissibles. En clair, tu deviens la première ligne de défense à la frontière.
Pour y arriver, tu devras d’abord suivre le Programme de formation de base des agents : quatre semaines d’apprentissage à distance, suivies de quatorze semaines au Collège des services frontaliers à Rigaud, au Québec. Pendant ce séjour, tes repas et ton hébergement sont fournis, et tu reçois une allocation non imposable pour couvrir tes dépenses.
Après cette étape, tu rejoindras un point d’entrée comme stagiaire pour une période d’au moins douze mois. Si tu réussis ton perfectionnement, tu pourras être promu.e agent ou agente des services frontaliers avec un salaire qui peut grimper jusqu’à 101 058 $. En prime, les personnes bilingues reçoivent 800 $ supplémentaires par année.
Pour être admissible, il faut détenir un diplôme d’études secondaires, un permis de conduire valide sans restriction, et être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, au pays ou à l’étranger. Tu devras aussi réussir une série d’évaluations : examen psychologique, médical et de sécurité, ainsi que la formation au maniement des armes à feu. La condition la plus importante? Être prêt.e à accepter une affectation n’importe où au Canada, y compris dans des points d’entrée plus petits ou éloignés (un atout qui pourrait même jouer en ta faveur, si c'était justement ton but).
L’ASFC recherche des personnes intègres, capables de garder leur sang-froid, de prendre des décisions rapides et de communiquer efficacement. Les recrues profitent d’un régime complet d’avantages sociaux : assurance dentaire après trois mois, soins de santé et régime de retraite après six mois.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 27 février 2026 à 23 h 59 pour déposer leur candidature.
Agents et agentes stagiaires
Salaire : Entre 80 344 $ à 89 462 $ par année
Compagnie : L'Agence des services frontaliers
