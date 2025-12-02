Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Dollarama vend des produits de «skincare» coréens à mini-prix et voici nos trouvailles

À 4 $ ou 5 $ ça vaut la peine d’essayer!

La façade d'un Dollarama. Droite : Une main qui tient un pot de marque gelée The Crème Shop.

Dollarama vend des produits de « skincare » coréens.

Jeff Whyte | Dreamstime, @iza.bee | Narcity Québec
Éditrice Junior

Dans les dernières années, les produits coréens pour la peau ont souvent fait le buzz, et on en voit de plus en plus sur les tablettes de magasins spécialisés, mais aussi en pharmacie. Cela dit, ce ne sont pas les seuls détaillants à répondre à la demande. Eh oui, tu peux faire des trouvailles bien étonnantes au Dollarama, incluant la marque coréenne The Crème Shop.

À lire également : 19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama en novembre

Que tu sois dans une phase Hello Kitty, que tu cherches une meilleure routine de soins ou que tu adores tester de nouvelles routines de skincare, plusieurs items mignons et vraiment pratiques affichés entre 4 $ et 5 $ viennent de faire leur apparition au magasin du dollar.

Bo\u00eete jaune contenant trois masques faciaux d\u00e9cor\u00e9s d\u2019une grenouille anim\u00e9e.

Ensemble de trois masques en feuille enrichis en collagène.
@iza.bee | Narcity Québec

On a notamment déniché un ensemble de trois masques enrichis en collagène, ce qui promet une peau rebondie et éclatante.

Tu peux également trouver des masques en gelée au melon d'eau, ce qui est parfait si ta peau est sèche ou sensible. Sa formule mise surtout sur des ingrédients hydratants, comme la glycérine et le dipropylene glycol, qui attirent et retiennent l’eau dans la peau pour un effet repulpé au réveil. On y retrouve aussi de l’huile de pépins de melon d’eau, reconnue pour calmer et nourrir la peau en douceur. Résultat : un masque léger qui aide à garder le teint frais et lumineux sans laisser de fini collant.

Le plus beau dans tout ça? Sur le site de la marque, le même contenant coûte 15 $!

Pots de masque gel\u00e9e rose sur une tablette.

Un soin de nuit hydratant fabriqué en Corée.
@iza.bee | Narcity Québec

Même si les masques ont la cote lors de nos hivers québécois, tu pourrais aussi être tenté.e par la brume fixatrice et base My Melody. Un produit deux-en-un : tu peux l’utiliser avant ton maquillage pour lisser et après pour fixer. Le combo argile kaolin et fraise promet un effet matifiant léger, sans assécher.

Brume rose de pr\u00e9paration et de finition My Melody dans un emballage transparent.

Une brume matifiante à l’argile kaolin et à la fraise.
@iza.bee | Narcity Québec

En faisant un tour au Dollo, tu pourrais aussi faire le plein de serviettes exfoliantes pour la douche, ou encore un pot de 80 tampons exfoliants, que tu peux utiliser de plusieurs manières. Le prix de ce même pot sur Amazon? 32,97!

Pas question de payer ce prix quand tu peux mettre la main dessus à une fraction du coût.

80 tampons exfoliants The Cr\u00e8me Shop au Dollarama.

Dollarama vend des lots de 80 tampons exfoliants The Crème Shop.
@iza.bee | Narcity Québec

L’inventaire change vite chez Dollarama, alors si tu croises ces produits The Crème Shop, ça vaut la peine de fouiller un peu plus les allées. Tu pourrais tomber sur d’autres petites perles K-beauty à prix mini.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt

Éditrice junior

