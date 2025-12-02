Arnaud et Lauriane s'ouvrent sur leur victoire controversée à OD et la grande finale décevante
Est-ce qu’ils se connaissaient avant l’émission? Ils commentent enfin la rumeur!
Alors que le duo formé par Lauriane et Arnaud a été sacré grand gagnant d’Occupation Double Chypre lors d’une grande finale plutôt inhabituelle diffusée le dimanche 23 novembre, c’est finalement ce dimanche que les fans ont pu voir l’intégralité de ce moment déstabilisant.
Le 30 novembre, le public a enfin assisté à leur couronnement, avec 52 % des votes, découvrant au passage les réactions du duo et des autres participant.e.s de la cohorte. Un moment plutôt bittersweet, selon Lauriane, qui a confié que le public n'est pas le seul pour qui tout s’est terminé assez sec. Pas de temps pour célébrer après le dévoilement de la photo dans l'enveloppe tant convoitée : on devait déjà tourner L’Heure de vérité.
Quelques jours après l’enregistrement de cette émission, et au lendemain de sa diffusion, le « couple » s’est confié sur son passage marquant dans l’aventure OD et sur une victoire qui a fait pas mal jaser.
Lauriane et Arnaud répondent aussi à la rumeur qui a largement circulé : est-ce qu’ils se connaissaient avant l’émission?
Est-ce que quelque chose vous a surpris en écoutant les épisodes?
Arnaud : « C'est sûr que pour nous, de se voir à la télévision, c'est tout le temps un peu confrontant parce que, un, ce n'est pas naturel de se voir à la télévision, de s'entendre parler autant dans un contexte d'émission, surtout une téléréalité. »
Lauriane : « Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais c'est quand même... Il y a beaucoup de situations qui étaient peut-être diminuées, des fois. Les premières fois qu'on a écouté les émissions, on s'est dit : "Crime, il y en a qui se sont épargnés." »
Arnaud : « Ce qu'on a réalisé en écoutant les émissions, c'est que l'émission n'a pas le temps de nuancer l'entièreté des choses qui sont dites ou faites, parce que forcément, il y a 28 candidats, il y a 28 perspectives. L'émission pourrait durer 12 heures, puis on n'aurait pas fait le tour non plus. Je pense que oui, c'était confrontant de voir que, des fois, nos propos ou les situations n'étaient pas nuancés autant qu'on aurait aimé, mais rapidement, quand on comprend comment c'est fait, on réalise que c'est juste parce que c'est par manque de temps, finalement. »
Aurais-tu un exemple de « personnes épargnées » par le montage?
Lauriane : « Je pense surtout à toutes les situations avec Any et Laurie, et Any et Cindy. Après ça, est-ce que c’est parce que nous, on était dans l’aventure, qu’on l’a vécu d’une façon différente? Peut-être. Pour te donner un exemple, à un moment donné, on avait la bouteille, puis Any a tassé le nom à Cindy. Puis nous, dans nos têtes, c’était une grosse situation. C’était vraiment extrême. On l’a vu à la télévision, on a fait : “Crime, ce n’est rien, au final.” [...] On a peut-être vu ça pire que c’était. En même temps, on est enfermés. Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on voit, c’est nous, c’est la maison, c’est les filles. Peut-être que c’est accentué. Dans notre vie, dans notre perspective, c’était beaucoup plus intense que ce qui a été montré à la télévision. »
Arnaud : « On est tellement dans une bulle. Ce qu’on vit, c’est tellement intense que c’est dur pour nous aussi, des fois, d’être rationnels par rapport aux choses qu’on vit. Je pense que c’est Max qui en a parlé dans un podcast récemment… Ce qu’il disait, c’est que, mettons, quand Seb a quitté, quand ils sont venus, Béa puis lui, pour nous dire bye dans la maison des gars, comment Seb a fait ça, c’était vraiment plus dramatique. C’était quand même heavy. »
Lauriane : « En fait, il manque tout de ce moment-là. »
Arnaud : « Ils ne l’ont pas mis à l’écran, et c’est bien normal. Je pense que ce n’était pas nécessairement pertinent pour l’émission, mais nous, ça a fait une forte impression. »
L'Heure de vérité a été condensée en 1 h, mais on sait que le tournage dure environ 5 h. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu?
Lauriane : « Je pense surtout qu’il manquait mes excuses. Je comprends que les gens, présentement, ce qu’ils voient, c’est comme Lauriane avec sa face de b*tch qui dit encore qu’Any n’est pas correcte. Mais, ça n’a pas été montré, mais oui, je me suis excusée. Cette situation-là m’a quand même vraiment affectée. À partir du moment où c’est arrivé, à notre voyage final et dans le chalet des finalistes j’y ai pensé beaucoup. Je sais que j’ai complètement mes torts dans la situation. Je sais que les autres, ça les a blessés aussi. Je dirais que c’est ça qui manque, mettons, à l’Heure de vérité, parce que j’ai peut-être l’air vraiment froide, puis vraiment comme si je m’en foutais, finalement… mais ce n’est pas le cas. »
Qu’avez-vous pensé de la grande finale sans public qui a beaucoup fait réagir. Croyez-vous que l'impact sur la qualité de L’Heure de vérité était réel?
Arnaud : « Moi, je pense que oui. »
Lauriane : « Moi, j’ai envie de dire que non, parce que j’ai l’impression que cette année, les candidats, ce n’était pas la même chose que les autres années. Je pense que les réactions auraient été là quand même. Le monde était quand même assez impliqué, puis même sans ça, je pense qu’on aurait quand même eu une bonne Heure de vérité. »
Arnaud : « En ce qui nous concerne, nous, en tant que candidats, je trouve que le format était peut-être plus propice à avoir des réactions franches, sur le coup, puis vraies. On n’a pas eu le temps de parler avec les exclus avant non plus. Donc, tout ce qu’on s’est dit à l’écran, c’était la première fois qu’on le disait. Si on avait parlé avec les gens avant, ça aurait un peu dilué, finalement, nos sentiments, nos émotions.
« Mais d’un autre côté, c’est vrai que ça aurait été le fun de célébrer avec nos familles, nos amis. Moi, je pense que c’est la seule chose que j’aurais peut-être préférée. »
Comment vivez-vous avec le fait qu’une bonne partie des candidat.e.s de 2025 se disent déçu.e.s de votre victoire?
Lauriane : « Je ne pense pas qu’on a la même opinion là-dessus, nécessairement. Mais ce qui m’a déçue un peu, à OD, c’est que toutes les fois qu’il y avait une bonne nouvelle, c’était aussi malaisant de fêter. On était au voyage final, mais on venait de dire à des couples que leur couple, ça ne valait pas de la marde, un peu.
« Après ça, on a gagné OD, mais devant des gens qui ne voulaient peut-être pas qu’on gagne, nécessairement. On savait qu’il y avait eu un peu des vagues du Québec qui ne voulaient pas nécessairement que ce soit ces trois couples-là en finale. Je pense que ça a été difficile de célébrer à 100 %, puis je pense que c’est là que ça aurait été pertinent, peut-être, d’avoir nos familles, nos amis… parce que là, on est tombés sur une belle nouvelle, mais direct après, c’était L’Heure de vérité, puis tout le monde qui se pogne un peu plus. »
Arnaud : « Sur ce point-là, je te rejoins. Je suis d’accord avec toi sur tout ça. C’est vrai que ça aurait été le fun d’avoir nos amis. Honnêtement, sur le coup, je ne l’ai pas réalisé. C’est vraiment par la suite que je l’ai réalisé. Quand on a vu mes amis, mes amis qui sont venus nous chercher, c’est là que ça m’a frappé : on n’a pas eu le temps de vivre cette belle nouvelle-là. Parce que tout de suite, c’était L’Heure de vérité. Mais c’est un mal pour un bien, dans le sens que L’Heure de vérité était bonne, parce que c’était comme raw, nos émotions. »
Les rumeurs disent que vous vous étiez déjà croisés avant l’aventure. Vous étiez-vous déjà rencontrés
Arnaud : « Non, c’est faux. Mais par contre, ce que je dois donner aux gens, c’est que c’est fou le nombre de fois qu’on aurait pu… Parce que nous, on l’a fait : on a déconstruit un peu pour comprendre pourquoi les gens pensent ça. C’est crazy de penser qu’on ne s’est jamais croisés, parce qu’on travaillait sur la même rue. Elle, elle était au Shaker, puis moi, j’étais dans un bar à Montréal. On travaillait tous les deux sur la rue Saint-Laurent. Elle a déjà vu mon coloc, dans le temps, une couple de fois, je ne sais pas combien de fois, peu importe. C’est fou de penser au nombre d’occasions qu’on a eues de se croiser… mais ce n’est pas arrivé. On ne s’est jamais vus. Même nous, dans l’émission, on l’a nommé. Je pense que c’est à Majorque qu’on a allumé et qu’on a déconstruit ensemble le comment du pourquoi. Non, vraiment, c’est fou de penser qu’on ne s’est jamais croisés. »
On t’a souvent qualifié de plus grand stratège d’OD. Comment expliques-tu qu’à la toute fin, après avoir si bien compris le jeu, tu affirmais encore qu’Anthony et Alexandra allaient gagner, malgré les épisodes où leur couple paraissait mal?
Arnaud : « Mais c’est que nous, c’est une bulle, OD. La seule opinion qu’on a, c’est celle qu’on s’est forgée à travers l’entièreté des trois mois et demi. Moi, je ne me suis pas fié juste à l’émission, parce que je ne peux pas faire ça. Moi, tout ce qu’on a vécu, je le sais. Même un moment super banal à l’aéroport, où ils sont collés pis ils s’aiment donc ben… moi, je l’ai vécu. C’est dur pour moi de décider : qu’est-ce que je garde, qu’est-ce que j’enlève? Je peux juste me fier à ce que moi, j’ai vécu.
« En écoutant l’émission, c’est vrai qu’à un moment, surtout vers la fin, il y a un moment où Antho et Alex se parlent, tu vois que ça accroche un peu. Même moi, je me suis dit : “OK, oui, ça va être perçu comment ?” Pis même, à un moment donné, je pensais que Cindy et Mathis avaient une vraie chance, parce que j’aimais vraiment le narratif de dire que personne n’y croit, pis que ça culmine bien avec le voyage final. Je trouve que les moments qu’ils partagent ensemble sont super beaux à l’écran. »
Toi, Lauriane croyais-tu en vos chances de gagner?
Lauriane : « Moi, en voyant les épisodes, j’y ai cru. Après ça, vers la fin, on dirait que… On a un débrief juste avant la finale, pour nous mettre un peu au parfum : savoir s’il y a eu des rumeurs, si le monde nous a aimés, tout ça. On s’était fait dire qu’il y avait peut-être eu un petit mouvement pour que les gens ne votent pas, que Arnaud avait fait beaucoup parler… À ce moment-là, je m’étais dit : c’est sûr qu’on ne gagne pas, dans le fond. Je penchais peut-être plus vers Mathis et Cindy.
« Mais oui, moi, j’y ai cru quand même, à quelques reprises, qu’on avait nos chances de gagner. J’étais quasiment mal à l’aise de dire : “Oui”, et que finalement, on se fasse détruire, pis que ce soit gênant… alors je pense que je suivais un peu sa vague [à Arnaud]. »
Arnaud : « Elle me l’avait dit, comment elle se sentait, juste avant la finale. À ce moment-là, je me suis dit : honnêtement, si toi tu y crois, je suis qui, moi, pour ne pas y croire? On dirait que, vu que l’autre y croyait, ça m’a fait y croire moi aussi. Mais je restais quand même lucide par rapport à notre position dans le jeu. On a vu la réaction des exclus : lorsqu’ils ont voulu nous mettre des bâtons dans les roues pour se rendre en finale, ils n’ont pas pu le faire, et on a vu leur réaction. Tout ça, mis bout à bout, faisait en sorte qu’on avait peut-être une opinion un peu plus négative de la perception notre couple. »
Où en êtes-vous dans votre relation, un peu plus d’une semaine après la finale et L’Heure de vérité?
Arnaud : « On prend le temps de prendre le temps. C'est vraiment overwhelming de sortir, mais on a passé énormément de temps ensemble avec nos amis respectifs. Hier, on écoutait L’Heure de vérité, on était comme 30 chez mes amis, avec ses amis, avec les miens. C'étaient vraiment de bons moments, tout ça. Puis j'ai hâte de voir la suite, mais bon, on n'est pas un couple, mais presque. J'ai envie de dire qu'on prend le temps, mais ça va avoir une direction qui est super positive. Les Fêtes s'en viennent, puis ça va être de beaux moments aussi en famille, chacun de notre côté, puis ensemble. »
Avez-vous l’intention d’habiter dans le chalet des gagnant.e.s, malgré la distance?
Arnaud : « Là, on tombe dans mon côté plus business. Mais oui, j'ai pris le temps d'y penser, puis j'avais un meeting avec mes amis pour autre chose, puis c'est venu sur le sujet. Mais oui, je pense qu'on prévoit soit de l'habiter ensemble ou de le louer ensemble. Pour l'instant, c'est pas mal ça le seul plan qu'on a. »
Arnaud, si tu étais invité à participer à Big Brother ou aux Traitres, le ferais-tu?
Arnaud : « Demain matin. »
C'est quoi la suite pour vous?
Arnaud : « Je me suis vraiment découvert, je pense, une avenue avec la télévision, la radio, peu importe. C'est quelque chose que je ne savais pas que j'aimais et que j'apprécie beaucoup. Sinon, en termes de projets, les restaurants, tout ça continue. Pour mon deuxième restaurant, ils ont coulé comme les premières fondations. [...] On est allés ensemble mardi dernier, je suis allé lui montrer le Janick, je suis allé lui montrer le deuxième restaurant. On s'enligne vers une ouverture en juin. Il y a beaucoup de travail à faire d'ici là, mais encore une fois, qu'il y a du positif. [...] Le momentum est de notre côté, puis c'est vraiment encourageant de voir ce qui s'en vient.
« Puis, en termes de couple, c'est continuer à bâtir ce qu'on bâtit en ce moment. C'est vraiment positif. Je veux dire, c'est vraiment excitant ce qui s'en vient, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. »
Lauriane : « Moi, j'ai reçu quelques commentaires bof, fait que c'est sur que je laisse retomber ça. »
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
