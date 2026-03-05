Guillaume Lemay-Thivierge sera de retour à la barre de cette émission populaire de TVA

Le comédien avait été « cancel » au printemps 2024.

Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin

Le comédien Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin seront de retour à la barre de « Si on s’aimait encore », à TVA.

Si on s’aimait | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Après une absence de près de deux ans du petit écran, Guillaume Lemay-Thivierge sera de retour à la barre de la populaire émission Si on s’aimait encore, qui en est à sa troisième saison. Le tout se fera en compagnie de sa partenaire de toujours, Émily Bégin.

C’est ce qu’a annoncé Groupe TVA ce jeudi 5 mars en vue du début de la saison, prévu le 6 avril prochain. L’ex-psychologue et experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin sera également de retour afin d’aider les quatre duos sélectionnés à venir à bout de leurs problèmes de couple.

Il faut dire qu’il ne s’agit pas d’un réel « comeback » pour le couple formé de Bégin et Lemay-Thivierge. En entrevue avec l’Agence QMI de Québecor, la directrice générale de la programmation linéaire et numérique de Groupe TVA et d’illico+, Nathalie Fabien, a confirmé que les épisodes de la future saison ont été tournés à l’automne 2023, avant que n’éclate l’histoire du bouleau impliquant le comédien.

Pour rappel, en mars 2024, Guillaume Lemay-Thivierge était passé dans le tordeur de l’opinion publique après avoir créé une controverse pour des propos racistes entourant un bouleau en pleine forêt et le mot en « n ».

Le scandale avait fait perdre à l’animateur de 50 ans ses contrats à l’animation de Si on s’aimait ainsi que de Chanteurs masqués.

La production affirme s’être demandée si elle devait diffuser ou non le contenu déjà tourné et gardé en banque. Or, puisque l’émission ne tourne pas autour du couple qui commente les différentes histoires d’amour, mais plutôt autour de Louise Sigouin et de ses rencontres avec les participant.e.s, elle a finalement conclu qu’elle devait aller de l’avant.

Lors de Si on s’aimait célébrités, diffusé l’an dernier, Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge avaient été remplacés par Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau.

La troisième saison de Si on s’aimait encore sera diffusée quotidiennement à partir du 6 avril prochain, sur les ondes de TVA et sur TVA+.

