Guerre en Iran : Le Canada pourrait y participer et voici ce que ça veut dire
Mark Carney a affirmé que le Canada allait soutenir ses alliés.
La guerre en Iran, déclenchée à la suite de frappes américaines et israéliennes le week-end dernier, est toujours en cours. Face à l’intensification du conflit au Moyen-Orient, le premier ministre Mark Carney a affirmé ce mercredi 4 mars qu’il n’excluait pas une participation militaire du Canada. Mais qu’est-ce que cela veut dire, au juste? On fait le point.
De passage en Australie, le premier ministre canadien a mentionné lors d’un discours qu’on « ne peut jamais exclure catégoriquement une participation » à l’escalade militaire au Moyen-Orient.
« Nous soutiendrons nos alliés », a-t-il ajouté, exhortant les « puissances moyennes » comme le Canada et l’Australie, notamment, à « travailler ensemble » dans un monde dominé par les « puissances hégémoniques ».
« La question qui se pose aujourd’hui aux puissances moyennes comme les nôtres est de savoir si nous établissons les conventions et contribuons à l’élaboration de nouvelles règles qui détermineront notre sécurité et notre prospérité, ou si nous laissons les puissances hégémoniques dicter les résultats dans le nouvel environnement mondial », a soutenu M. Carney lors d’un discours devant les deux chambres du Parlement australien.
« Dans ce meilleur des mondes, les puissances moyennes ne peuvent pas se contenter de construire des murs plus hauts pour s’y retrancher », a-t-il ajouté.
Ce dernier a d’ailleurs estimé que la guerre au Moyen-Orient était « un nouvel exemple de la faillite de l’ordre mondial », implorant « toutes les parties, y compris les États-Unis et Israël, de respecter les règles d’engagement internationales ».
« Le Canada appelle à une désescalade rapide des hostilités et est prêt à aider à atteindre cet objectif », a-t-il lancé aux parlementaires, ajoutant que « le Canada réaffirme que le droit international s’impose aux belligérants ».
Comment fonctionne l’enrôlement militaire au Canada?
Si tu pensais à un enrôlement obligatoire, comme c’était le cas lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, tu peux être rassuré.e.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on n’impose pas une conscription en un claquement de doigts. Il faut passer par un processus légal et adopter une loi, comme les parlementaires canadiens l’ont fait en 1917 avec la Loi du service militaire lors de la Première Guerre mondiale et avec la Loi sur la mobilisation des ressources nationales durant la Seconde Guerre mondiale.
Pour l’instant, les Forces armées canadiennes reposent sur le recrutement volontaire. Ce n'est dondc pas demain la veille que tu iras sauver le soldat Ryan.