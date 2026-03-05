Guerre en Iran : Le Canada pourrait y participer et voici ce que ça veut dire

Mark Carney a affirmé que le Canada allait soutenir ses alliés.

Mark Carney. Droite : un soldat canadien.

Le premier ministre Mark Carney a affirmé que le Canada pourrait participer à la guerre en Iran.

Mark Carney | Facebook, Forces armées canadiennes | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

La guerre en Iran, déclenchée à la suite de frappes américaines et israéliennes le week-end dernier, est toujours en cours. Face à l’intensification du conflit au Moyen-Orient, le premier ministre Mark Carney a affirmé ce mercredi 4 mars qu’il n’excluait pas une participation militaire du Canada. Mais qu’est-ce que cela veut dire, au juste? On fait le point.

À lire également : Guerre en Iran : Voici où est l'essence la moins chère dans le Grand Montréal actuellement

De passage en Australie, le premier ministre canadien a mentionné lors d’un discours qu’on « ne peut jamais exclure catégoriquement une participation » à l’escalade militaire au Moyen-Orient.

« Nous soutiendrons nos alliés », a-t-il ajouté, exhortant les « puissances moyennes » comme le Canada et l’Australie, notamment, à « travailler ensemble » dans un monde dominé par les « puissances hégémoniques ».

« La question qui se pose aujourd’hui aux puissances moyennes comme les nôtres est de savoir si nous établissons les conventions et contribuons à l’élaboration de nouvelles règles qui détermineront notre sécurité et notre prospérité, ou si nous laissons les puissances hégémoniques dicter les résultats dans le nouvel environnement mondial », a soutenu M. Carney lors d’un discours devant les deux chambres du Parlement australien.

« Dans ce meilleur des mondes, les puissances moyennes ne peuvent pas se contenter de construire des murs plus hauts pour s’y retrancher », a-t-il ajouté.

Ce dernier a d’ailleurs estimé que la guerre au Moyen-Orient était « un nouvel exemple de la faillite de l’ordre mondial », implorant « toutes les parties, y compris les États-Unis et Israël, de respecter les règles d’engagement internationales ».

« Le Canada appelle à une désescalade rapide des hostilités et est prêt à aider à atteindre cet objectif », a-t-il lancé aux parlementaires, ajoutant que « le Canada réaffirme que le droit international s’impose aux belligérants ».

Comment fonctionne l’enrôlement militaire au Canada?

Si tu pensais à un enrôlement obligatoire, comme c’était le cas lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, tu peux être rassuré.e.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on n’impose pas une conscription en un claquement de doigts. Il faut passer par un processus légal et adopter une loi, comme les parlementaires canadiens l’ont fait en 1917 avec la Loi du service militaire lors de la Première Guerre mondiale et avec la Loi sur la mobilisation des ressources nationales durant la Seconde Guerre mondiale.

Pour l’instant, les Forces armées canadiennes reposent sur le recrutement volontaire. Ce n'est dondc pas demain la veille que tu iras sauver le soldat Ryan.

From Your Site Articles
gouvernement du canadamark carneyforces armées canadiennesarmée
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Mark Carney says he can't 'rule out' Canadian military involvement in the war in Iran

"We will always stand by and defend our allies when called upon."

Mark Carney got publicly called out by a Liberal MP for his support of Iran strikes (VIDEO)

Liberal MP Will Greaves released a video openly criticizing Carney's stance.

Mark Carney says Canada's support for US strikes on Iran came 'with regret'

He also said the strikes appeared "inconsistent with international law."

Guerre en Iran : Tu voudras vite faire le plein d'essence au Québec et voici pourquoi

Ça n’annonce rien de bon pour ton portefeuille!

Cette aide fédérale de 200 $ sera versée ce mois-ci à certains Québécois : Voici quand

Vérifie si tu es admissible. 💸

Dollarama vend des hauts de sport à 5 $ qui coûtent autour de 25 $ chez L’Équipeur

Des marques de sport connues chez Dollarama!? 🤯

13 des meilleures trouvailles Costco qui valent vraiment le détour en mars 2026

Ça risque de te créer des besoins!

Jusqu'à 2 400 $ versés ce mois-ci avec le Régime de rentes du Québec : Voici quand

Un bon petit montant pour arrondir les fins de mois!

Les Traîtres 3 : les 22 candidats sont dévoilés et tu vas reconnaître quelques visages

Ça commence bientôt! Être « Insta-famous », est-ce que ça aide dans le manoir? 👀

Impôts: L'ARC offre la déclaration automatique pour «mettre plus d'argent» dans tes poches

C'est gratuit et tu pourrais recevoir un remboursement d'impôt plus généreux. 👀

La STM embauche pour des emplois d'été payés de 26,33 $ à 33,75 $/h

Les formations sont payées!

Avertissement de voyage : Une nouvelle règle te coûtera cher pour entrer en Colombie

À prévoir dans ton budget voyage!

12 aliments incontournables au Bulk Barn qui sont moins chers que chez Maxi

Avec des différences allant jusqu'à 40 $ par 100 g, ça vaut le coup d'œil!

Guerre, sinistres : Voici la trousse d’urgence à avoir, selon le gouvernement du Canada

On est jamais trop prudent!