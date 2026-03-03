Dollarama vend des hauts de sport à 5 $ qui coûtent autour de 25 $ chez L’Équipeur
Des marques de sport connues chez Dollarama!? 🤯
On a tous et toutes un peu sous-estimé le Dollarama à une époque. Le magasin des articles en plastique, des objets qui brisent trop vite et des achats impulsifs à moins de 1 $. Mais quelque chose a clairement changé dans les allées au cours des dernières années. Les prix ont augmenté, permettant au géant canadien d’élargir considérablement son inventaire. Depuis quelque temps, Dollarama adopte une stratégie qui rappelle celle de Winners-HomeSense : acheter des surplus ou des fins de série afin de revendre des produits de qualité à prix réduit. Résultat? Il est maintenant possible de tomber sur des marques qu’on irait normalement chercher chez des détaillants spécialisés… pour moins de 5 $.
En surveillant les nouveaux arrivages en magasin, j’ai repéré plusieurs aubaines très surprenantes au cours des dernières semaines : des couteaux de qualité professionnelle, des shampoings et masques capillaires reconnus, ou encore des produits de marques populaires à prix mini.
Ma plus récente trouvaille se trouvait dans le rayon des vêtements, qui prend de plus en plus d’espace dans les succursales du Québec. Alors qu’on s’attend surtout à y voir des articles sans marque, et des t-shirts un peu quétaine avec un drapeau du Canada ou du Québec, la surprise était immense en découvrant un haut Watson’s, une marque vendue chez le détaillant canadien L’Équipeur, affiché à moins de 5 $, alors que son prix régulier est généralement bien plus élevé.
Des hauts couche de base isotherme à manches longues pour filles, Performance, Watson's à 5 $ au Dollarama.@iza.bee | Narcity Québec
Il faut être à l'affût, puisque l'inventaire varie d'un Dollarama à l'autre. Lors de ma visite à Laval, j'ai pu mettre la main sur des hauts de type couche de base isotherme à manches longues avec une encolure montante pour filles, de la ligne Performance, en noir.
Le haut de Watson's vendu au Dollarama dans la taille 14. @iza.bee | Narcity Québec
En vérifiant sur le site officiel de Watson’s, un modèle très similaire pour femmes, voire identique, est affiché à 38 $ dans le coloris gris.
La composition est la même : 85 % micro polyester et 15 % spandex. Les caractéristiques correspondent également : il s’agit d’un haut au tissu intérieur brossé, conçu pour être porté directement sur la peau, sous un chandail ou une veste. Son extensibilité quadridirectionnelle et son traitement antibactérien en font une option intéressante pour le ski, les activités de plein air ou simplement les journées plus froides.
Le haut couche de base isotherme à manches longues pour filles, Performance sur le site de Watson's à 38 $. Watson's
La coupe masculine ne semblait pas offerte chez Dollarama. Toutefois, le modèle affichant les mêmes caractéristiques est vendu 30 $ chez L’Équipeur.
Évidemment, un produit pour homme est plus coûteux qu'un produit pour fille. Mais 25 $ d'écart pour des caractéristiques identiques? Ça surprend.
Le haut couche de base isotherme à manches longues pour hommes, Performance sur le site de L'Équipeur à 30 $.L'Équipeur
Actuellement, les couches de base à manches longues Performance, unisexes pour jeunes, de la marque Watson, sont affichées à 25 $ chez L’Équipeur. Les caractéristiques du produit ci-dessous diffèrent de celles de celui ci-haut, mais le comparatif est intéressant. Les tailles offertes sont les mêmes, de TP (5-6) à TG (14-16).
Le haut couche de base unisexe Performance sur le site de L'Équipeur à 25 $. L'ÉquipeurDes haut couche de base unisexe Performance sur le site de L'Équipeur à 25 $.
Difficile de trouver mieux à ce prix-là. Si tu tombes dessus dans les allées, ça peut valoir la peine d'en prendre plus d'un pour la saison froide.
Comme toujours avec le Dollarama, l'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre et les stocks sont limités. Ce genre de trouvaille ne reste pas longtemps sur les tablettes, alors ne perds pas de temps si elle t'intéresse.
