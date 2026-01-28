Des couteaux professionnels généralement vendus à 80 $ se retrouvent à 5 $ au Dollarama

Ils font partie d'une gamme pro faite d'acier recyclé. COURS! (mais pas avec ton couteau dans les mains)🔪✨

Devanture d'une succursale Dollarama au Québec.

Le Dollarama a souvent des arrivages surprenants de grande qualité à mini-prix.

Avant d’investir dans un nouveau couteau de cuisine à prix fort, ou de remplacer ton vieux bloc acheté en rabais pour quelque chose de meilleur, tu devrais peut-être faire un petit détour au Dollarama. Oui, vraiment. Même si le géant est connu pour ses aubaines, notamment grâce à sa politique « tout à moins de 5 $ », il arrive souvent qu’on y croise des articles de grandes marques vendus pour une fraction du prix. Les vrai.e.s fans du Dollo le savent : entre les produits de beauté populaires, les shampoings haut de gamme et les trouvailles de qualité, il arrive qu’on y fasse des découvertes assez surprenantes.

Et cette fois, c’est dans ta cuisine que tu pourrais faire une aubaine incroyable. Entre quelques bricoles, on peut actuellement mettre la main sur de véritables couteaux professionnels. Il s’agit de la ligne Re-generation by Berndes : une gamme de couteaux fabriquée à partir d’au moins 93 % d’acier inoxydable recyclé, conçue en Allemagne et dessinée au Royaume-Uni. Elle est présentée comme telle :

« Notre première gamme de couteaux Re-generation, dotée d’une construction à double rivet pour une apparence et une prise en main professionnelles de haute qualité. Une collection polyvalente qui combine le meilleur des couteaux de style occidental et japonais. »

Les couteaux Re-Generation vendus pour 5 $ au Dollarama.
Au Canada, ces produits de la gamme écoresponsable ne semblent pas être à la vente nulle part, mais tu peux mettre la main sur des produits Berndes pour une coquette somme sur Amazon. Difficile de croire que tu peux en avoir pour seulement 5 $.

C'est bien connu, l'inventaire varie d'un Dollarama à l'autre. À Laval, j'ai pu mettre la main sur deux modèles, dans un emballage minimaliste et chic qui se démarquait d'ailleurs dans les rayons. Il s'agit du couteau de chef 19 cm et le couteau à pain 19 cm.

Le couteau de chef 19 cm de la marque Re-Generation vendu pour 5 $ au Dollarama.
Selon la présentation sur le site Web, la construction full tang (lame qui se prolonge sur toute la longueur et la largeur du manche) avec double rivet assure une solidité et un équilibre remarquables. Les lames, qui bénéficient d'un polissage satiné élégant, sont affûtées en biseau selon un angle plus aigu, offrant un tranchant nettement supérieur. Le manche a été conçu pour le confort et pour réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée.

Chaque couteau a été spécifiquement pensé pour sa fonction, permettant de préparer les aliments avec une précision professionnelle.

Le couteau à pain 19 cm de la marque Re-Generation vendu pour 5 $ au Dollarama.
Bien entendu, j’ai voulu mettre la main sur ces couteaux pour vérifier s’ils sont vraiment à la hauteur des promesses de la marque, et surtout, s’ils valent l’achat. Je dois l’avouer : je ne fais pas partie de celles et ceux qui investissent dans des couteaux haut de gamme. D’habitude, j’achète des ensembles de base au Canadian Tire, et ça fait le travail.

J’ai donc été franchement surprise par la qualité de ce produit, surtout pour son prix. L’emballage soigné et la brillance des lames frappent dès l’ouverture. Elles sont très minces, très tranchantes, et donnent vraiment une impression de luxe.

Je peux le dire sans exagérer : le couteau de chef 19 cm est le meilleur que j’ai utilisé à ce jour. Il a traversé la peau de mes tomates et de mes légumes comme si c’était du beurre. Il faut d’ailleurs le manipuler avec prudence, un accident est vite arrivé avec une lame aussi affûtée. Le couteau peut aller au lave-vaisselle, mais personnellement, je le trouve trop élégant pour prendre ce risque.

À 5 $, ce petit bijou m’a tellement convaincue que j’en ai acheté un deuxième (et un troisième, à garder en réserve). Et je me permets de te dire : cours au Dollo!

Il faut toutefois noter que l'inventaire chez Dollarama varie d'une succursale à l'autre.

dollarama trouvailles dollarama trouvailles
Québec Aubaines Canada
