16 produits de beauté de marques connues beaucoup moins chers au Dollarama qu'en pharmacie
Quand tu payes 39 $ de moins pour EXACTEMENT la même bouteille.
Devanture du Dollarama, Droite :
Des marques connues au Dollarama qui coûtent beaucoup moins cher ailleurs.
On pense souvent aux pharmacies pour renouveler ses essentiels beauté, mais un détour chez Dollarama peut réserver de très bonnes surprises. Entre maquillage, soins capillaires ou pour la peau et produits d’hygiène de marques bien connues, certaines trouvailles s’y vendent à des prix franchement plus doux pour le portefeuille.
Sans promettre des économies sur absolument tout, prendre quelques minutes pour comparer peut valoir la peine, surtout pour des produits qu’on rachète régulièrement. On y retrouve parfois exactement les mêmes articles et marques qu’en pharmacie, mais à prix régulier beaucoup plus avantageux.
Voici donc une sélection de 16 produits de beauté, d’hygiène et de soins corporels de marques populaires que tu peux actuellement payer moins cher au magasin du dollar. L’inventaire varie selon les succursales et il reste judicieux de garder un œil sur les promotions en pharmacie, mais ces trouvailles pourraient bien alléger ta prochaine facture beauté.
Revitalisant Rusk
Revitalisant Rusk en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 990 g, soit environ 0,51 $ pour 100 ml
Prix au Jean Coutu : 19,95 $ pour 1000 ml, soit environ 2 $ pour 100 ml
Le revitalisant Rusk, une marque reconnue dans les salons de coiffure, fait déjà ses preuves pour des cheveux doux et faciles à démêler, mais le vrai bonus, c’est le prix. En choisissant le Dollarama, on économise environ 75 % par rapport à la pharmacie!
Shampoing Rusk
Shampoing Rusk en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 739 ml (25 oz)
Prix chez Walmart : 43,69 $ pour 739 ml (25 oz)
Pour le shampoing Rusk de la gamme Rusk Deepshine Smooth sans sulfate, c'est encore plus surprenant. Le produit,
conçu pour les cheveux colorés et reconnu pour aider à préserver l’éclat de la couleur tout en contrôlant les frisottis, est actuellement vendu pour 43,69 $ au Walmart. Au Dollarama? 4,50 $. Même produit, même emballage, même quantité. Adieu les compromis.
Crème Aqua Rich Bioré
Crème Aqua Rich de la marque Bioré en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 50 ml, soit environ 0,10 $/ml
Prix chez Jean Coutu : 17,99 $ pour 50 ml, soit environ 0,36 $/ml
12,99 $ de différence pour exactement le même produit, ça ne se refuse pas. Même format, même quantité et même promesse d’hydratation légère avec FPS 30, mais une différence de prix marquée. Au Jean Coutu le Bioré UV Aqua Rich revient à plus de trois fois le prix par millilitre. Pour protection solaire de tous les jours, surtout quand on en applique généreusement, la version du Dollarama permet de faire des économies sans changer ses habitudes.
Lingettes démaquillantes Nivea
Lingettes démaquillantes 3 en 1Nivea en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour 20 lingettes, soit environ 0,20 $ l'unité
Prix au Jean Coutu : 13,29 $ pour 40 lingettes, soit environ 0,33 $ l'unité
Pratiques pour retirer maquillage et impuretés en fin de journée, les lingettes démaquillantes 3 en 1 de Nivea dépannent quand on manque d’énergie pour une routine de soins complète. Même si l’emballage diffère en pharmacie, l’usage reste similaire. Comme quoi un paquet plus gros ne signifie pas toujours qu’on en a plus pour son argent, en achetant au magasin du dollar, chaque lingette revient à 20 sous. Au Jean Coutu, le plus gros emballage revient à 33 sous l'unité.
Crème de massage Palmer's
Crème de massage Palmer's en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour 125 g
Prix au Pharmaprix : 7,49 $ pour 125 g
Même si l’emballage indique « pour grossesse », cette crème de massage Palmer's contre les vergetures est utile à toute personne qui veut hydrater et assouplir sa peau. Tu sauves 3,49 $ en optant pour la bannière verte et jaune. Elle est particulièrement adaptée aux femmes enceintes, car sa formule douce respecte la peau sensible.
Brosse à cheveux Wet Brush
Brosse à cheveux de la marque Wet Brush en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour une brosse rose Wet Brush
Prix au Pharmaprix : 17,99 $ pour une brosse noire Wet Brush
La brosse à cheveux de la marque Wet Brush est reconnue pour bien démêler, que ce soit sur cheveux mouillés ou secs. On la trouve souvent sous différents motifs au Dollarama pour 5 $, alors que le même modèle, en noir, coûte 17,99 $ au Pharmaprix. Même si la couleur ou le modèle change, la fonction reste la même, c’est à toi de voir si la couleur vaut une différence de prix de 12,99 $.
Shampooing sec Batiste
Shampooing sec Batiste en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 200 ml
Prix au Jean Coutu : 12,99 $ pour 200 ml
Au magasin du dollar, tu économises environ 62 % sur le shampooing sec Batiste comparé au prix en pharmacie pour exactement le même produit et format, ce qui en fait une bonne raison d’en prendre plusieurs pour les jours pressés ou les soirées improvisées. On le retrouve dans plusieurs fragrances pour s’adapter à tes préférences.
Bandes de nettoyage pour les pores Bioré
Paquet de bandes de nettoyage en profondeur pour les pores de la marque Bioré en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour quatre bandes de nettoyage, soit environ 1,19 $ par bande
Prix au Jean Coutu : 10,99 $ pour huit bandes de nettoyage, soit environ 1,37 $ par bande
Quand les points noirs sont bien visibles, ces bandes Bioré peuvent donner un petit coup de pouce pour nettoyer la peau en profondeur, surtout sur la zone du nez. En choisissant le paquet du Dollo, tu économises environ 0,18 $ par bande comparé au prix régulier en pharmacie. Une petite économie qui s’additionne vite si on les utilise régulièrement.
Masque réparateur pour les pieds Aveeno
Masque réparateur pour les pieds de la marque Aveeno en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour un masque pour les pieds
Prix au Jean Coutu : 5,99 $ pour un masque pour les pieds
L’air froid de l’hiver n’est pas tendre avec notre peau. Le masque réparateur pour les pieds Aveeno peut aider à les rendre un peu plus doux. L’emballage diffère légèrement, mais le produit reste le même, avec avoine et beurre de karité. Au magasin du dollar, tu économises 1,24 $ contre le prix en pharmacie. Parfait pour une soirée à te chouchouter après une longue journée.
Ombre à paupière scintillante liquide Covergirl
Ombre à paupière scintillante liquide Covergirl en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 40 ml
Prix au Walmart : 10,95 $ pour 40 ml
Si tu veux briller un peu pour une soirée festive, cette ombre à paupière liquide scintillante de Covergirl est parfaite. Au Dollo, elle est à 5 $ pour 40 ml, alors que Walmart vend un produit similaire, mais d'une autre couleur, pour 10,95 $. Les teintes au Dollarama sont d'ailleurs plus variées, avec de l’or rose et du bronze, tandis que Walmart n’a que l’argent, c’est l’occasion idéale d’ajouter un peu d’éclat à ton maquillage.
Revitalisant John Frieda
Revitalisant John Frieda en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 250 ml
Prix au Jean Coutu : 14,99 $ pour 250 ml
On a repéré un revitalisant John Frieda à la bannière verte et jaune, même si ce n’est pas exactement le même que ceux qu’on trouve en pharmacie, où il existe plusieurs variantes pour cheveux colorés, bouclés ou secs. Au magasin du dollar, il coûte 5 $ pour 250 ml, alors qu’au Jean Coutu, le même volume revient à 14,99 $. Environ 9,99$ d'économie c'est une différence assez marquée, surtout quand on considère que c’est exactement la même quantité.
Faux Cils magnétiques Ardell
Faux cils et ligneurs liquide magnétique de la marque Ardell en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour une paire de faux cils
Prix au Jean Coutu: 9,49 $ pour une paire de faux cils
Si tu veux tester des faux cils Ardell, le Dollarama peut te faire économiser pas mal : 4,50 $ la paire, contre 9,49 $ au Jean Coutu. Les deux magasins offrent plusieurs styles selon tes goûts, mais au Dollo, tous les cils Ardell sont à 4,50 $ ou moins, et en prime, certains viennent avec une colle magnétique de la même marque. Une bonne façon de se faire plaisir sans trop dépenser et de changer de look selon l’envie.
Revitalisant TRESemmé
Revitalisant TRESemmé en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 488 ml, soit environ 1,02 $ pour 100 ml
Prix au Jean Coutu : 9,99 $ pour 828 ml, soit environ 1,21 $ pour 100 ml
Encore une situation où le grand format n'est pas nécessairement moins cher. Au magasin du dollar, le revitalisant TRESemmé revient à environ 1,02 $ pour 100 ml, contre 1,21 $ au Jean Coutu, ce qui fait une petite économie de 19 ¢ par 100 ml. Pas énorme, mais c’est toujours agréable de payer un peu moins pour le même soin. Parfait pour l’avoir sous la main les jours où les cheveux réclament un peu d’attention.
Gel douche hydratant Softsoap
Gel douche hydratant de la marque Softsoap en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 591 ml
Prix au Jean Coutu : 7,49 $ pour 591 ml
Le gel douche Softsoap hydrate bien la peau et reste abordable : 5 $ au Dollarama contre 7,49 $ en pharmacie. Les fragrances varient selon les magasins, avec des options qui sentent l’été ou rappellent l’hiver, il y en a vraiment pour tous les goûts. Une façon simple de rendre la douche un peu plus agréable à chaque saison.
Dissolvant de vernis à ongles Cutex
Dissolvant de vernis à ongles Cutex en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2,25 $ pour 200 ml
Prix au Jean Coutu : 4,49 $ pour 200 ml
Pour enlever ton vernis sans te compliquer la vie, le dissolvant Cutex est maintenant réputé. Au Dollarama, tu peux mettre la main sur une bouteille à 2,25 $ pour 200 ml, alors qu’au Jean Coutu, il faut débourser 4,49 $ pour le même volume. La différence? Celui de la bannière verte et jaune est « nourishing », tandis que celui de la pharmacie est « strength-shield ».
Mascara Wet n Wild
Mascara Wet n wild en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 3 $ pour 6 ml
Prix au Pharmaprix : 5,49 $ pour 6 ml
Le mascara Wet n Wild est une option très économique au Dollarama. Au Pharmaprix...pas mal moins! Tu économiseras 2,49 $ en te rendant au magasin du dollar sur la formule « méga volume ». Même formule, même efficacité, mais un petit plus dans ton portefeuille.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
