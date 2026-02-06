Voici combien tu dois gagner pour acheter une maison ou un condo à Montréal en février 2026

Jamais trop tard pour économiser tes sous, même si le marché se calme un brin.😬

La tour des Canadiens, à Montréal.

Il faut un salaire relativement bas pour se permettre au moins un condo dans la métropole québécoise, en février.

Meunierd | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le marché de l’immobilier résidentiel à Montréal et ses environs s’est moindrement affaibli, comparativement à 2025. Somme toute, si tu rêves de devenir propriétaire dans la métropole, il est essentiel de savoir quel salaire tu dois gagner pour réaliser ton projet et acheter une maison ou un condo. Voici un portrait détaillé basé sur les données les plus récentes du secteur montréalais.

À lire également : Cette maison à vendre au Québec est le prix d'une Honda CRV neuve

Le début d’année révèle un ralentissement notable des transactions immobilières sur l’île de Montréal. Les ventes de propriétés unifamiliales ont chuté de 22 % en janvier 2026 comparativement à janvier 2025, selon les statistiques publiées par l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), ce jeudi 5 février.

Les condos ne sont pas épargnés non plus, avec une diminution de 17 % des transactions sur la même période.

Malgré cette baisse d’activité, les prix demeurent relativement stables. Le prix médian des maisons unifamiliales sur l’île s’établit maintenant à 770 000 $, ce qui représente un léger recul de 3 % par rapport à l’an dernier. Pour les copropriétés, le prix médian reste pratiquement inchangé à 465 000 $.

Le ralentissement dans le Grand Montréal s’explique par une combinaison de facteurs, « soit une offre de propriétés toujours insuffisante, particulièrement dans l’unifamiliale, et un niveau d’inabordabilité élevé qui limite la capacité d’achat d’une partie des ménages », note par communiqué Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

Rappelons qu’il est recommandé de consacrer un maximum de 35 % de ton revenu brut à tes dépenses de logement. Ce montant englobe ton versement hypothécaire, les taxes municipales et scolaires, le chauffage et l'assurance habitation.

Concernant la mise de fonds, tu dois prévoir au minimum 5 % sur la première tranche de 500 000 $, 10 % entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % au-delà de ce montant selon les règles fédérales.

Acheter une unifamiliale à 770 000 $ sur l'île de Montréal

Mise de fonds minimale requise

  • 5 % sur 500 000 $ = 25 000 $
  • 10 % sur 270 000 $ = 27 000 $
    • Total : 52 000 $

Montant à financer

  • 770 000 $ - 52 000 $ = 718 000 $

Paiement hypothécaire mensuel (taux de 5 %, amortissement 25 ans)

  • Environ 4 200 $ par mois

Salaire annuel brut nécessaire (selon le ratio de 35 %)

  • Environ 144 000 $ par année

Acheter un condo à 465 000 $ sur l'île de Montréal

Mise de fonds minimale

  • 5 % de 465 000 $ = 23 250 $

Montant à financer

  • 465 000 $ - 23 250 $ = 441 750 $

Paiement hypothécaire mensuel (taux de 5 %, amortissement 25 ans)

  • Environ 2 580 $ par mois

Salaire annuel brut nécessaire (selon le ratio de 35 %)

  • Environ 88 600 $ par année

« La stabilisation des taux d’intérêt, récemment confirmée par la Banque du Canada, rend le marché plus prévisible pour les acheteurs et pourrait graduellement relancer certains projets d’achat jusqu’ici reportés, sans toutefois éliminer les enjeux liés à l’offre et à l’abordabilité », ajoute Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale, APCIQ.

Ces calculs représentent le strict minimum pour le versement hypothécaire. N'oublie pas d'inclure dans ta planification les autres frais liés à la propriété : taxes municipales et scolaires, chauffage, assurance habitation, entretien, et pour les condos, les frais de copropriété mensuels.

Si ton salaire actuel ne correspond pas encore à ces seuils, plusieurs options s'offrent à toi. Tu pourrais augmenter ta mise de fonds pour réduire tes paiements mensuels, acheter avec un.e conjoint.e pour combiner vos revenus, ou cibler des secteurs moins dispendieux.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

