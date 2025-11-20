Voici le salaire qu'il te faut pour acheter une maison ou un condo à Québec ce mois-ci
Le marché immobilier de la Vieille Capitale est en train de devenir inaccessible.
Tu rêves d'acheter ta première maison à Québec, mais tu te demandes si ton revenu est suffisant? Les plus récentes données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) risquent de te surprendre. Ton salaire annuel pourrait devoir être revu à la hausse pour te permettre une propriété dans la capitale nationale.
La capitale nationale connaît actuellement un véritable boom immobilier. En octobre dernier, 1 031 ventes ont été conclues dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec — soit 16 % de plus qu'à la même période l'an passé.
Le hic? L'inventaire de propriétés sur le marché a fondu de 16 % comparativement à l'année dernière. Ça signifie moins de choix pour toi et plus de pouvoir de négociation pour les vendeurs.
Côté prix, prépare-toi : une maison unifamiliale se vend maintenant en médiane à 449 900 $ dans la RMR, une hausse spectaculaire de 11 % en un an. Les condos ne sont pas en reste avec un bond de 17 % pour atteindre 315 000 $.
Comme le soulignait récemment Hélène Bégin, économiste-experte à l'APCIQ, la ville de Québec « n'a jamais été aussi inabordable ».
On a fait les calculs pour toi en suivant les règles hypothécaires canadiennes. Selon le fédéral, tes frais de logement ne devraient pas dépasser 35 % de ton revenu brut. Voici combien tu dois gagner annuellement pour te payer une propriété dans la Vieille Capitale.
Pour une maison unifamiliale de 449 900 $
Acheter une maison dans la Vieille Capitale représente un investissement plus important. Voici le portrait financier complet.
Mise de fonds minimale :
Le calcul de la mise de fonds se fait par paliers :
- 5 % sur les premiers 500 000 $ du prix d'achat
- 10 % sur la tranche entre 500 000 $ et 1,5 million $
- 20 % sur le montant dépassant 1,5 million $
Pour une maison à 449 900 $ :
- 5 % de 449 900 $ = 22 495 $ en mise de fonds
Montant à hypothéquer :
- 449 900 $ - 22 495 $ = 427 405 $
Paiement hypothécaire mensuel :
Avec un taux d'intérêt de 5 % amorti sur 25 ans :
- Environ 2 497 $ par mois
Salaire annuel requis :
En appliquant la règle du 35 % :
- Tu dois gagner environ 85 628 $ par année
Autrement dit, pour te permettre d'acheter une maison unifamiliale au prix médian dans la région de Québec, ton revenu annuel doit frôler les 86 000 $. C'est nettement au-dessus du revenu médian québécois, ce qui explique pourquoi l'accès à la propriété devient de plus en plus difficile pour les jeunes ménages.
Un condo à 315 000 $
Tu vises un condo dans la capitale? Voici ce que ça implique financièrement.
Mise de fonds minimale :
Pour une propriété de moins de 500 000 $, tu dois verser au minimum 5 % du prix d'achat en mise de fonds.
- 5 % de 315 000 $ = 15 750 $
Montant à hypothéquer :
- 315 000 $ - 15 750 $ = 299 250 $
Paiement hypothécaire mensuel :
En supposant un taux d'intérêt de 5 % sur 25 ans :
- Environ 1 750 $ par mois
Salaire annuel requis :
Pour respecter la règle du 35 % maximum de ton revenu brut consacré au logement :
- Tu dois gagner environ 60 000 $ par année
C'est donc dire qu'avec un salaire annuel de 60 000 $, tu pourrais te qualifier pour l'achat d'un condo au prix médian dans la région de Québec.
