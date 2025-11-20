Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici le salaire qu'il te faut pour acheter une maison ou un condo à Québec ce mois-ci

Le marché immobilier de la Vieille Capitale est en train de devenir inaccessible.

Vue sur Québec en hiver.
Il faut un salaire de plus en plus élevé pour se permettre l'achat d'une maison à Québec et ses envrions.
Jiawangkun | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu rêves d'acheter ta première maison à Québec, mais tu te demandes si ton revenu est suffisant? Les plus récentes données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) risquent de te surprendre. Ton salaire annuel pourrait devoir être revu à la hausse pour te permettre une propriété dans la capitale nationale.

À lire également : On a comparé le « salaire viable » au Québec au reste du Canada et ça fait pitié

La capitale nationale connaît actuellement un véritable boom immobilier. En octobre dernier, 1 031 ventes ont été conclues dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec — soit 16 % de plus qu'à la même période l'an passé.

Le hic? L'inventaire de propriétés sur le marché a fondu de 16 % comparativement à l'année dernière. Ça signifie moins de choix pour toi et plus de pouvoir de négociation pour les vendeurs.

Côté prix, prépare-toi : une maison unifamiliale se vend maintenant en médiane à 449 900 $ dans la RMR, une hausse spectaculaire de 11 % en un an. Les condos ne sont pas en reste avec un bond de 17 % pour atteindre 315 000 $.

Comme le soulignait récemment Hélène Bégin, économiste-experte à l'APCIQ, la ville de Québec « n'a jamais été aussi inabordable ».

On a fait les calculs pour toi en suivant les règles hypothécaires canadiennes. Selon le fédéral, tes frais de logement ne devraient pas dépasser 35 % de ton revenu brut. Voici combien tu dois gagner annuellement pour te payer une propriété dans la Vieille Capitale.

Pour une maison unifamiliale de 449 900 $

Acheter une maison dans la Vieille Capitale représente un investissement plus important. Voici le portrait financier complet.

Mise de fonds minimale :

Le calcul de la mise de fonds se fait par paliers :

  • 5 % sur les premiers 500 000 $ du prix d'achat
  • 10 % sur la tranche entre 500 000 $ et 1,5 million $
  • 20 % sur le montant dépassant 1,5 million $

Pour une maison à 449 900 $ :

  • 5 % de 449 900 $ = 22 495 $ en mise de fonds

Montant à hypothéquer :

  • 449 900 $ - 22 495 $ = 427 405 $

Paiement hypothécaire mensuel :

Avec un taux d'intérêt de 5 % amorti sur 25 ans :

  • Environ 2 497 $ par mois

Salaire annuel requis :

En appliquant la règle du 35 % :

  • Tu dois gagner environ 85 628 $ par année

Autrement dit, pour te permettre d'acheter une maison unifamiliale au prix médian dans la région de Québec, ton revenu annuel doit frôler les 86 000 $. C'est nettement au-dessus du revenu médian québécois, ce qui explique pourquoi l'accès à la propriété devient de plus en plus difficile pour les jeunes ménages.

Un condo à 315 000 $

Tu vises un condo dans la capitale? Voici ce que ça implique financièrement.

Mise de fonds minimale :

Pour une propriété de moins de 500 000 $, tu dois verser au minimum 5 % du prix d'achat en mise de fonds.

  • 5 % de 315 000 $ = 15 750 $

Montant à hypothéquer :

  • 315 000 $ - 15 750 $ = 299 250 $

Paiement hypothécaire mensuel :

En supposant un taux d'intérêt de 5 % sur 25 ans :

  • Environ 1 750 $ par mois

Salaire annuel requis :

Pour respecter la règle du 35 % maximum de ton revenu brut consacré au logement :

  • Tu dois gagner environ 60 000 $ par année

C'est donc dire qu'avec un salaire annuel de 60 000 $, tu pourrais te qualifier pour l'achat d'un condo au prix médian dans la région de Québec.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
salaire au québecmarché immobilier au québecville de québecapciqassociation professionnelle des courtiers immobiliers du québec
Ville de QuébecArgentCanadaAvis et communiquésMarché immobilierMarché immobilierQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Tu dois gagner CE salaire pour te payer une maison ou un condo à Montréal en octobre 2025

T'es mieux de commencer à économiser tout de suite...

Voici le salaire annuel que tu dois gagner pour devenir propriétaire à Québec en juin 2025

Plus accessible, acheter une maison dans le 418? 🧐

Voici le salaire à gagner pour acheter une maison ou un condo à Montréal en novembre 2025

Jamais trop tôt pour économiser... 🥴

Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo à Québec en septembre 2025

Si déménager dans le 418 peut te permettre de devenir proprio, go!

Ton cellulaire va sonner intensément aujourd'hui au Québec : Voici pourquoi

Ta télé et ta radio se joindront également à la symphonie. 🚨

6 activités entre 0 $ et 15 $ à faire ce week-end pour vraiment plonger dans la magie des Fêtes

La magie de Noël est arrivée! 😍🎄

Cette déco de Noël à 25 $ chez IKEA est LA trouvaille festive pour les petits apparts

La magie de Noël en petit format! ✨

Justin Trudeau a amené Katy Perry au meilleur nouveau restaurant au Québec en 2025

Leur « date » avait pas mal fait jaser! 👀

Le top 100 des meilleurs employeurs du Canada en 2026 est sorti et leurs avantages sont WOW

Plusieurs recrutent au Québec! 👀

Tout ce que tu veux savoir sur Ryan Wedding, le Pablo Escobar canadien recherché par le FBI

Une récompense de 15 M$ est offerte pour le retrouver.

La Défense nationale embauche sans diplôme avec un salaire allant jusqu’à 67 699 $/an

Prépare ton CV!

13 entreprises québécoises classées parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2026

Plusieurs embauchent actuellement!

Les soldes du Vendredi fou d'Amazon Canada sont lancés et voici 14 des meilleurs deals

Les aubaines vont jusqu'à 89% de rabais!

Justin Trudeau fait « de gros efforts » pour voir Katy Perry et entretenir sa relation

Il a tout de même un brin plus de temps que lorsqu'il dirigeait un pays.😏