Sommaire

Le MAPAQ suspend le permis de ces 2 restaurants du Grand Montréal

Ils cumulent à eux deux plus de 40 000 $ d’amendes depuis 2023.🤯

Une devanture de restaurant. Droite : une devanture de resto.

Deux restaurants du Grand Montréal ont vu leur permis de restauration être suspendu par le MAPAQ récemment.

Google Maps
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu as beau te rendre à ton établissement préféré pour dévorer ton repas favori maintes fois par mois, tu ne sais pas nécessairement ce qui se passe en cuisine côté propreté. Pour diverses raisons, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a été forcé de suspendre le permis de deux restaurants du Grand Montréal pour 30 jours.

À lire également : Entre 11 000 $ et 26 300 $ d’amendes de salubrité pour ces 7 restaurants au Québec en 2025

Le premier resto en lice est Les Jardins Chow Mein, qui a pignon sur rue à Saint-Lambert. Bien que les raisons qui ont poussé le MAPAQ à suspendre son permis ne sont pas divulguées, les données publiques du ministère stipulent que l’établissement a cumulé plusieurs condamnations au cours des dernières années pour des infractions liées à l’hygiène, notamment.

Entre juillet 2022 et octobre 2024, le restaurant spécialisé en mets asiatiques a été reconnu coupable à quatre reprises. Trois dossiers concernent des problèmes de salubrité des lieux, notamment, alors que l’autre concerne l’exploitation du restaurant alors que le permis était suspendu ou annulé.

Les amendes imposées s’élèvent à 1 500 $, 3 000 $, 5 000 $ et 10 000 $, pour un total de 19 500 $ en un peu plus de deux ans. Les jugements ont été rendus entre septembre 2023 et novembre 2025, avec des publications étalées de février 2024 à novembre 2025.

Le second établissement à avoir vu son permis être suspendu est OJO Sushi, situé sur le boulevard Lacordaire à Montréal. Il a accumulé plusieurs condamnations en 2023, toutes jugées en novembre 2024, sauf une rendue en février 2025.

Il a été reconnu coupable à sept reprises. Plusieurs infractions concernent l’exploitation d’un restaurant sans être titulaire d’un permis valide, une situation relevée à au moins trois occasions distinctes. D’autres dossiers portent sur des problèmes de salubrité.

Les amendes imposées sont de 500 $, 1 500 $, 2 000 $ à deux reprises, 5 500 $ et 6 000 $ à deux reprises, pour un total de 23 500 $.

Comment ça marche, les suspensions de permis?

Les inspecteurs et inspectrices du MAPAQ peuvent visiter un établissement de manière aléatoire ou à la suite d’une plainte. Si une plainte vise un établissement alimentaire, une représentante ou un représentant du ministère effectue une visite afin de vérifier si les règles d’hygiène et de salubrité sont respectées.

Si un risque élevé pour la santé publique est constaté, l’exploitant ou l’exploitante doit corriger la situation immédiatement.

Lorsque ce n’est pas possible sur-le-champ, le ministère peut suspendre le permis, comme cela s’est produit dans les dossiers des Jardins Chow Mein et OJO Sushi

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

