La compé de snow épique Red Bull Heavy Metal débarque à Montréal et c'est 100 % GRATUIT
Oui, il va même y a voir des Olympiens. 👀🔥
Les Jeux olympiques sont peut-être derrière nous, mais les événements de sports d’hiver les plus épiques sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Le 28 février 2026, Montréal se transforme en véritable terrain de jeu pour Red Bull Heavy Metal, l’une des compétitions de snowboard urbain les plus intenses (et franchement impressionnantes) au monde.
Après avoir enflammé plusieurs villes aux États-Unis dans les dernières années, l’événement fait enfin escale dans la métropole québécoise, et ça risque d’être incroyable. Au programme : certains des meilleurs athlètes au monde, des tricks audacieux et une ambiance des plus intenses en plein cœur de la ville. Et le plus beau? C’est totalement gratuit!
« Chaque épreuve est conçue pour tester les limites des planchistes les plus chevronnés », peut-on lire sur le site de l'événement. Oublie les protocoles des JO : les compétitions de Red Bull, c'est de l'adrénaline pure et dure, et on aime pas mal ça!
D'ailleurs, ce serait difficile de trouver un cadre plus symbolique pour les Montréalais.e.s, tandis que le parcours 2026 est aménagé directement sur le site du Parc olympique. Plus précisément, ça se passe à l’Esplanade Pie-IX. Tu peux donc y accéder facilement en métro, et c'est recommandé, parce qu'il risque d'y avoir pas mal de monde.
Plan du parcours à Montréal pour le Red Bull Heavy Montreal le 28 février. Courtoisie de Red Bull
Le circuit se décline en trois zones distinctes. La zone 1 permettra aux snowboarders de faire des manœuvres techniques sur rails plats, avec un gap à franchir et un drop spectaculaire en bout de course. Un équilibre parfait entre technicité et amplitude.
La zone 2 mise sur la hauteur. « Elle sera sans aucun doute l’une des sections les plus impressionnantes du parcours en raison de l’ampleur de l’air que procurent les deux options », explique Red Bull. Les planchistes pourront faire des rotations, des flips et des figures plus excitantes.
Plan du parcours vu de haut, à Montréal, pour le Red Bull Heavy Montreal le 28 février. Courtoisie de Red Bull
La zone 3, pour sa part, sera sans doute un moment fort de la journée : un rail massif, mais qui préserve toute l’essence même du street. Peu d'athlètes réussiront à parcourir toute sa longueur, le défi est immense, mais celles et ceux qui atteindront la section finale en descente auront l’occasion de montrer des tricks aussi complexes que spectaculaires.
La compétition réunira une brochette impressionnante de planchistes de calibre mondial. Du côté des femmes, on retrouvera notamment Laurie Blouin, Olympienne québécoise en snowboard à Milan-Cortina, Beijing 2022 et Pyeongchang 2018 (où elle a raflé l'argent), aux côtés des athlètes internationales Veda Hallen, Mia Langridge, Hinano Sakamoto, Mela Stalker et Gwyneth Park.
Du côté masculin, la liste des têtes d’affiche est solide avec plus d'une vingtaine d'athlètes internationaux : les populaires Zeb Powell, Benny Milam, Kuba Hrones et Luke Winkelmann seront de la partie. Ils seront accompagnés de plusieurs talents d’ici, dont les Olympiens de Milan-Cortina Eli Bouchard et Francis Jobin, ainsi que Darcy Sharpe (Beijing 2022).
À ça s’ajoutent des représentants québécois, comme Sébastien Picard, Laurent Ethier et Simon Renaud. Bref, un line-up assez solide.
Ce sont les athlètes Charles Paquet, Craig McMorris et Conor Neeson qui seront à l’animation.
Les portes ouvrent au public dès 13 h, l'action débute à 14 h et la compétition se conclut à 18 h, suivie d'une remise des prix à 18 h 30.
Pour ceux et celles qui souhaitent continuer le party par la suite, un afterparty officiel de clôture est prévu à 22 h aux « Foufs », le bar culte les Foufounes Électriques.
Red Bull Heavy Metal
Coût : Gratuit
Quand : Samedi 28 février 2026, de 13 h à 19 h (compétition de 14 h à 18 h, remise des prix à 18 h 30)
Adresse : Esplanade Pie-IX – Secteur 400, Parc olympique, Montréal