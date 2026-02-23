Vols annulés, avertissement de voyage: Tout sur la crise au Mexique qui frappe actuellement
Plusieurs endroits au Mexique doivent absolument être évités
L’élimination dimanche du chef d’un puissant cartel mexicain a mené à une montée importante de la violence dans au moins cinq États du Mexique. Le gouvernement du Canada a d’ailleurs émis une récente mise à jour de ces avertissements de voyage alors que des compagnies aériennes ont même commencé à annuler leurs vols vers le pays. On fait le point.
Ce qu’il faut savoir, c’est que l’armée mexicaine a mené ce dimanche 22 février une frappe qui a mené à l’assassinat du chef du cartel Jalisco New Generation, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, aussi connu sous le surnom d’El Mencho.
Il n’en fallut pas plus pour que le cartel riposte à l’attaque militaire. Résultat : de nombreuses routes ont été bloquées et plusieurs véhicules et commerces ont été incendiés dans au moins cinq États du Mexique, dont Jalisco, où se situe la ville prisée des Québécois et Québécoises, Puerto Vallarta.
Ce que dit le gouvernement du Canada
De son côté, Ottawa a signalé sur ses réseaux sociaux qu’un avis de se mettre à l’abri était en vigueur à Puerto Vallarta, demandant à ses ressortissant.e.s de se faire « profil bas », de limiter leurs déplacements et de surveiller les médias locaux et internationaux pour rester informés de la situation.
Dans une mise à jour de ses conseils aux voyageurs et aux voyageuses, le Canada suggère d’éviter tout voyage non essentiel dans plusieurs États du Mexique, dont Jalisco, Guerrero, Michoacán, Sinaloa et Quintana Roo, incluant Cancún.
« La situation en matière de sécurité pourrait se dégrader rapidement dans ces zones et ailleurs au Mexique », peut-on lire, alors que des ordres de confinement sont en vigueur à Jalisco et au Nayarit.
« Des instructions similaires, notamment des couvre-feux, pourraient être émises à très court préavis dans d’autres régions du pays », ajoute-t-on.
Selon Affaires mondiales Canada, un peu moins de 19 000 Canadiennes et Canadiens se trouvent actuellement au Mexique, dont près de 5 000 dans l’État de Jalisco.
Plusieurs vols annulés vers le Mexique
Face au chaos sur place, de nombreuses compagnies aériennes canadiennes ont décidé de suspendre leurs vols vers et en provenance du Mexique.
Air Canada
Air Canada demande à sa clientèle se trouvant dans la zone de rester à leur hôtel ou à leur lieu d’hébergement actuel « jusqu’à nouvel ordre ».
« Veuillez ne pas vous rendre à l’aéroport. Votre sécurité est notre priorité absolue », indique le transporteur sur son site Web.
Air Transat
Du côté d’Air Transat, même son de cloche. Certains vols au départ du Mexique sont perturbés ce lundi et les passagères et passagers concerné.e.s ont été contacté.e.s par courriel.
Pour les vols entre le Canada et Puerto Vallarta les 24 et 25 février, des mesures de flexibilité exceptionnelles permettent de modifier la réservation sans frais ou d’annuler le voyage et d’obtenir un crédit valide 12 mois.
À compter du 26 février, les conditions régulières s’appliquent. Les vols vers les autres destinations au Mexique se déroulent normalement.
Sunwing/WestJet
En raison d’un accès restreint à l’aéroport de Puerto Vallarta, les vols WestJet du 23 février ont aussi été annulés. Les frais de modification sont levés et les voyageurs et voyageuses peuvent obtenir un remboursement selon leur mode de paiement initial.
Les personnes ayant un départ imminent doivent vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport. Des options de réservation flexibles sont offertes pour les voyages prévus jusqu’au 25 février.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.