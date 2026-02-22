6 emplois où postuler avec un sec.5 et qui payent entre 51 507$ et 101 058$/an au Québec
Sors ton CV!
Tu as ton secondaire 5 en poche et tu te demandes quelles portes ça peut t’ouvrir sur le marché du travail? Bonne nouvelle : plusieurs employeurs au Québec recrutent en ce moment pour des postes accessibles avec ce niveau de scolarité, et les salaires sont loin d’être minimum.
À lire également : Hydro-Québec embauche pour des emplois d'été un peu partout et paye jusqu'à 32,39 $/h
Que tu cherches un emploi stable dans la fonction publique, un rôle en sécurité, en transport ou en milieu aéroportuaire, certaines offres affichent des salaires annuels allant de 51 507 $ à plus de 100 000 $.
Agents et agentes stagiaires
Salaire : Entre 80 344 $ à 89 462 $ par année | 85 211 $ à 101 058 $ après 12 mois
Compagnie : L'Agence des services frontaliers
Date limite pour postuler : Le 27 février 2026
Pourquoi tu dois postuler : L’Agence des services frontaliers du Canada recrute des agent.e.s stagiaires partout au pays.
Après la formation et au moins 12 mois en poste, ton salaire peut atteindre jusqu’à 101 058 $ par année. Si tu es bilingue, tu peux aussi recevoir une prime annuelle de 800 $.
La formation comprend 4 semaines en ligne, puis 14 semaines au Collège des services frontaliers à Rigaud, au Québec. Sur place, ton hébergement et tes repas sont fournis, et tu reçois une allocation non imposable.
Pour postuler, tu dois avoir un diplôme d’études secondaires, un permis de conduire valide et être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e. Tu devras aussi réussir des évaluations médicale, psychologique et de sécurité, suivre une formation au maniement des armes à feu et être prêt.e à accepter une affectation partout au Canada.
Côté avantages, tu as accès à une assurance dentaire après trois mois, aux soins de santé et au régime de retraite après six mois, en plus d’une formation rémunérée.
Commis au recrutement
Salaire : Entre 57 217 $ à 61 761 $ par année
Compagnie : Statistique Canada
Date limite pour postuler : Le 7 mars 2026
Pourquoi tu dois postuler : Statistique Canada recrute des commis au recrutement pour le recensement, un peu partout dans la province, dont à Montréal, Laval, Lévis, Rimouski et Drummondville. Le salaire varie entre 57 217 $ et 61 761 $ par année pour des postes temporaires, en présentiel ou en télétravail selon le cas.
Pour postuler, tu dois avoir complété au moins deux ans d’études secondaires, posséder une expérience en milieu administratif et être à l’aise avec les outils informatiques. Tu dois aussi être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e et habiter à moins de 45 km du lieu choisi.
Agent.e.s des pêches
Salaire : Entre 59 518 $ et 85 266 $ par année, formation payée 1000 $ par semaine
Compagnie : Pêches et Océans Canada
Date limite pour postuler : 1er avril 2026
Pourquoi tu dois postuler : Tu veux un emploi stable avec formation payée et un salaire pouvant dépasser 85 000 $ par année? Pêches et Océans Canada recrute des futur.e.s agent.e.s des pêches pour 2025-2026, avec un poste permanent à la clé dans la fonction publique fédérale.
La formation débute par 19 semaines à l’Atlantic Police Academy à l’Île-du-Prince-Édouard, rémunérées 1 000 $ par semaine, puis se poursuit sur le terrain pendant environ 30 mois. Le salaire progresse de 59 518 $ jusqu’à 85 266, plus une indemnité annuelle de 6 500 $.
Au moment de postuler, tu dois préciser les régions où tu accepterais de t’installer, puisque les affectations après la formation peuvent se faire un peu partout au Canada. Tu dois avoir 18 ans, un diplôme d’études secondaires et être citoyen.ne ou résident.e permanent.e.
Préposé.e à la répartition des appels d’urgence
Salaire : 51 507 $ à 76 204 $ par année
Compagnie : Service de police de la Ville de Québec
Date limite : Concours ouvert en continu
Pourquoi tu dois postuler : Si tu as un certain talent pour gérer des situations plus ou moins épineuses, sache que Le SPVQ recrute des préposé.e.s à la répartition des appels d’urgence 911, avec plusieurs postes permanents à combler en 2026 et 2027.
Ton rôle sera de répondre aux appels d’urgence et non urgents, d’évaluer rapidement la situation, de prioriser les interventions et d’orienter les ressources appropriées. Tu dois garder ton calme, communiquer clairement et faire preuve de jugement.
Un diplôme d’études secondaires et deux ans d’expérience pertinente sont requis. Le poste est à temps plein, 35 h par semaine, en présentiel, avec horaires variables. Le salaire varie de 51 507 $ à 76 204 $, avec avantages sociaux et régime de retraite.
Agent.e de répartition – Sûreté et sécurité incendie
Salaire : 30,40 $ à 42,49 $ de l’heure (+ prime de 5 %)
Compagnie : Société de transport de Montréal
Date limite pour postuler : Non spécifiée
Pourquoi tu dois postuler : La STM recrute des agent.e.s de répartition à la salle de contrôle de son réseau, pour des postes permanents et temporaires.
Tu travailleras sur des quarts de huit ou douze heures, de jour, soir ou nuit. Le salaire débute à 30,40 $/h, passe à 31,56 $ après un an et peut atteindre 42,49 $/h après six ans, plus une prime de 5 %.
Un diplôme d’études secondaires et trois ans d’expérience en répartition liée à l’urgence ou à la sécurité sont requis. Une enquête de sécurité est obligatoire. En prime, tu profites d’un régime de retraite et du transport collectif gratuit.
Chef.fe agent.e de piste (Chef préposé.e d’escale) – Aéroport
Salaire :
- 30,25 $ de l’heure au départ (jusqu’à 33,63 $ de l’heure à l’échelon 5), avec possibilité de faire des heures supplémentaires
- Prime de soir : 0,50 $/h entre 18 h et 23 h
- Prime de nuit : 1 $/h entre 23 h et 6 h
Compagnie : Air Canada (Aéroport de Montréal à Dorval)
Pourquoi tu dois postuler : Si tu cherches un poste dynamique où tu peux prendre des initiatives, ce rôle pourrait te convenir. Comme chef préposé.e d’escale, tu superviseras une équipe responsable des opérations au sol, du traitement des bagages à la sécurité, en veillant au respect des horaires.
Au quotidien, tu encadreras le personnel, appliqueras les normes de sécurité et prendras des décisions rapides dans un contexte en constante évolution. Tu participeras aussi aux manœuvres sur l’aire de trafic, comme le guidage ou le remorquage d’avions.
Tu dois connaître les opérations aéroportuaires, avoir un permis valide, pouvoir soulever 32 kg et être disponible pour des horaires variables. Le bilinguisme est un atout. Air Canada offre notamment assurances, régime de retraite et privilèges de voyage.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.