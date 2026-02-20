Tigre Géant offre des rabais sur ses «dupes» beauté de marques et certains sont moins de 2$
À toi les économies!
Si les produits de beauté peuvent rapidement te confronter à une facture salée à la caisse, pourquoi ne pas éviter de payer 32 $ pour un masque à lèvres viral quand tu peux en trouver un qui lui ressemble pour 4 $ une fois de temps en temps? En ce moment, Tigre Géant propose une vente offrant jusqu'à 50 % de rabais sur une tonne d'articles dupedupe de ceux qu’on voit passer sur TikTok et chez Sephora.
À lire également : J’ai testé les «dupes» de Sol de Janeiro du Tigre Géant et je n’en reviens toujours pas…mais
Masques de nuit style lip sleeping mask, beurres à lèvres, duos avec gloss et masque, huiles brillantes effet miroir, ensembles cadeaux : tu peux trouver des répliques moins chères des produits de La Neige, Sol de Janeiro, Kylie Cosmetics, Fenty Beauty, Summer Fridays, Glow Recipe, Rhode, Touchland, MILK Makeup ou autre à prix encore plus avantageux que d'habitude.
Des masques de nuit et lip kits façon grandes marques en rabais chez Tigre Géant.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Avec la promo, des produits passent de 8 $ à 4 $, des duos tombent à 5 $ au lieu de 10 $, et même des coffrets plus complets sont affichés autour de 7,50 $ plutôt que 10 $. À ce prix-là, c’est le genre d’achat impulsif que tu ne regrettes pas trop, surtout si tu voulais tester un masque de nuit pour des lèvres sans vider ton portefeuille.
Des duos skincare à la pastèque en rabais chez Tigre Géant.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Et ce n’est pas juste pour les lèvres. Il y a aussi des désinfectants pour les mains, des brumes et crème pour le corps ainsi que des soins du visage inspirés des tendances skincare du moment : acide hyaluronique, niacinamide, vitamine E, sérum à l’acide glycolique, crème hydratante et nettoyant gel.
Présentoir rempli de beurres à lèvres Ruby & Millie en solde chez Tigre Géant. Claudia Chrétien | Narcity Québec
Note que certaines offres sont spécifiquement en ligne, et que sur le Web comme en magasin, les rabais sur plusieurs des items sont valides jusqu'au 1er mars 2026.
Bref, si tu aimes les dupes et les trouvailles pas chères, c’est clairement le moment d’aller faire un tour au Tigre Géant. Ta trousse beauté peut avoir l’air des plus luxueuse, sans le prix qui vient avec.