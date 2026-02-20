Impôts : Voici tout ce que tu dois savoir pour tes déclarations de revenus au Québec

Il y a plusieurs choses à retenir pour la saison des impôts pour 2025 qui commence au Québec.

La saison des impôts est sur le point de débuter et il y a plusieurs points sur les « i » et barres sur les « t » à discuter, que ce soit les différents changements apportés par Revenu Québec ou l’Agence du revenu du Canada (ARC), ou un simple rappel des tranches d’imposition pour l’année 2025. On fait le point pour t’aider à y voir plus clair.

Produire ta déclaration de revenus dans les délais prescrits te permet non seulement d’éviter des pénalités qui pourraient te coûter cher, mais aussi de maximiser ton accès à divers crédits et prestations issus des gouvernements provincial et fédéral.

Bien sûr, le tout est calculé en fonction de tes revenus personnels déclarés si tu vis seul.e ou de ceux de ton ménage.

Du côté de Revenu Québec

Pour l'année d'imposition 2025, le taux d'indexation du régime d'imposition des particulier.ère.s au Québec a été ajusté à 2,85 %.

Voici les paliers de revenu imposable provincial pour 2025 :

  • 14 % sur la tranche imposable de 53 255 $ ou moins ;
  • 19 % sur la tranche imposable entre 53 255 $ et 106 495 $ ;
  • 24 % sur la tranche imposable entre 106 495 $ et 129 590 $ ;
  • 25,75 % sur la tranche imposable supérieure à 129 590 $.

Montant des crédits d'impôts personnels

Plusieurs allocations fiscales ont connu une bonification, dont le crédit d'impôt relatif au montant personnel de base. Ce dernier s'établit à 18 571 $ pour ta déclaration d'impôt de 2025. Pour les néophytes, il s'agit de la somme sur lequel tu ne peux être imposé.e sur cette somme, peu importe que tes revenus totaux soient égaux, inférieurs ou supérieurs.

D'autres montants de crédits d'impôt ont également été ajustés pour l'année fiscale 2025 :

  • Montant pouvant être transféré entre conjoints : 18 571 $
  • Montant accordé pour autres personnes à charge : 5 570 $
  • Montant attribué pour enfant mineur poursuivant des études postsecondaires (par session) : 3 823 $
  • Montant additionnel destiné aux personnes vivant seules (famille monoparentale) : 2 627 $
  • Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques : 4 123 $
  • Montant réservé aux personnes vivant seules : 2 128 $
  • Montant en raison de l'âge : 3 906 $
  • Montant applicable aux revenus de retraite : 3 470 $
  • Seuil déclenchant la réduction du montant en raison de l'âge, pour personne vivant seule, pour revenus de retraite : 42 090 $
  • Seuil de réduction du montant pour prolongation de carrière : 56 500 $

Pour en savoir plus sur les montants des crédits d'impôt personnels

Déductions pour travailleurs et travailleuses

Pour l’année d’imposition 2025, le plafond de cette déduction destinée aux personnes qui travaillent grimpe à 1 420 $, alors qu’il était fixé à 1 380 $ en 2024. Pour savoir combien tu peux réellement réclamer, retiens que la déduction équivaut à 6 % de ton revenu de travail admissible.

Cette mesure vise entre autres les salaires d’emploi, les revenus nets provenant d’une entreprise exploitée en solo ou en société de personnes, le montant net des subventions de recherche, les prestations du Programme de protection des salarié.e.s ainsi que les sommes reçues dans le cadre d’un programme qui favorise le retour ou le maintien en emploi.

À noter : certains revenus ne donnent pas droit à cet avantage fiscal, notamment ceux composés uniquement d’avantages imposables liés à un emploi antérieur.

Pour en savoir plus sur la déduction pour travailleurs et euses

Déduction des cotisations supplémentaires au Régime des rentes du Québec (RRQ)

Les plafonds de cotisations au RRQ ont tous été ajustés pour l'année 2025. En voici quelques exemples à des fins de comparaison :

  • Maximum des gains (salaires) admissibles : 71 300 $
  • Maximum des gains cotisables : 67 800 $
  • Cotisation maximale et cotisation maximale de l'employeur.euse (par personne salariée) : 4 339,20 $

Pour en savoir plus sur les déductions des cotisations supplémentaires au Régime des rentes du Québec (RRQ)

Cotisations au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP)

Toutes les personnes ayant bénéficié du Régime québécois d'assurance parentale durant l'année 2025 sont touchées par ces ajustements :

  • Maximum de revenus assurables : 98 000 $
  • Cotisation maximale de l'employé.e : 484,12 $

Pour en savoir plus sur les cotisations au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP)

Du côté de l'Agence du revenu du Canada

Les mises à jour annoncées en janvier dernier par l'ARC concernent autant les tranches d’imposition que les changements liés à l’accès à ton dossier en ligne.

En 2025, les tranches de revenus imposables ont été indexées à 2,7 % pour suivre la hausse du coût de la vie. Résultat : les seuils de revenus augmentent légèrement, tout comme plusieurs montants liés aux crédits d’impôt non remboursables.

Voici les tranches d’imposition pour 2025 :

  • 14,5 % sur les premiers 57 375 $ de revenu imposable;
  • 20,5 % sur la portion du revenu comprise entre 57 375 $ et 114 750 $;
  • 26 % sur la portion du revenu comprise entre 114 750 $ et 177 882 $;
  • 29 % sur la portion du revenu comprise entre 177 882 $ et 253 414 $;
  • 33 % sur la portion du revenu qui dépasse 253 414 $.
Quant au montant personnel de base fédéral, il a lui aussi été revu à la hausse. Si ton revenu est de 177 882 $ ou moins, le montant personnel de base atteint 16 129 $ en 2025.
À l’inverse, s’il s’élève à 253 414 $ ou plus, ce montant est fixé à 14 538 $. Pour les revenus compris entre ces deux seuils, le montant est réduit de façon progressive.

Le nouveau crédit d’impôt compensatoire

Petite nouveauté pour 2025 annoncée dans la mise à jour économique de novembre dernier : ce nouveau crédit d’impôt compensatoire vise à éviter que les personnes qui réclament des crédits d’impôt non remboursables sur des montants qui dépassent la première tranche de revenu imposable voient leur avantage fiscal diminuer.

Concrètement, cette mesure s’adresse aux contribuables qui demandent des crédits non remboursables sur des montants supérieurs à 57 375 $.

Elle permet de maintenir l’équivalent d’un taux de 15 % sur ces sommes afin de neutraliser l’effet de la baisse du taux d’imposition sur la valeur des crédits.

Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt compensatoire, c'est par ici.

Plus de déductions pour les mesures de soutien aux personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap seront sans doute heureuses d’apprendre que la liste des dépenses admissibles pour les produits et services de soutien a été élargie en 2025.

Voici les nouveaux produits et services admissibles pour l’année d’imposition 2025 :

  • Dispositif d’entrée alternatif;
  • Services d’assistance personnelle;
  • Dispositif de positionnement du lit;
  • Stylo numérique;
  • Chaise de travail ergonomique;
  • Aides à la mémoire ou à l’organisation;
  • Chariot mobile pour ordinateur;
  • Dispositif de navigation;
  • Animal d’assistance.

Pour en savoir plus sur les déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, c'est par ici.

Les dates importantes à retenir

Même si tu es du genre à t’y prendre tôt, la saison des impôts commence officiellement ce lundi 23 février. Voici les dates à noter pour éviter les mauvaises surprises :

  • 2 mars 2026 : date limite pour cotiser à ton Régime enregistré d’épargne retraite pour l’année 2025;
  • 2 mars 2026 : date limite pour que ton employeur te remette ton feuillet T4;
  • 30 avril 2026 : date limite pour produire ta déclaration de revenus et payer tout solde dû sans pénalité;
  • 15 juin 2026 : date limite pour produire ta déclaration si tu es travailleur autonome ou travailleuse autonome.

À noter qu’un solde d’impôt dû par une personne en affaires à son compte doit tout de même être payé au plus tard le 30 avril.

