Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées
C'est le temps d'être stratégique pour payer moins d'impôt l'an prochain. 👀
Ne fais pas le saut, mais la saison des impôts approche pas mal plus vite qu’on le voudrait. Si tu te demandes si tu vas payer plus d’impôts en 2026, sache que l’Agence du revenu du Canada (ARC) vient de mettre à jour ses tranches d'imposition et ses taux pour l’an prochain. Avec un peu de chance, ces changements fiscaux pourraient même donner un petit répit à ton portefeuille.
Il faut savoir qu’au Canada (et au Québec également), les impôts sont définis selon un système d’imposition progressif, et ce, pour tout le monde. Pour 2026, chaque tranche a vu être indexée de 2 %.
Le tout a été revu en fonction de l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Les hausses des seuils des tranches d’imposition entreront en vigueur le 1er janvier de l’année applicable.
Rappelons que le gouvernement de Mark Carney a annoncé lors de son arrivée au pouvoir, au printemps dernier, une diminution graduelle du taux d’imposition de la première braquette, passant de 15 % à 14,5 % le 1er juillet 2025. Or, en 2026, ce pourcentage s’abaissera à 14 %.
Voici les tranches d’imposition et les taux pour chacune en 2026 au fédéral :
- 14 % sur les premiers 58 523 $
- 20,5 % sur la portion de revenu au-delà de 58 523 $ jusqu’à 117 045 $
- 26 % sur la portion de revenu au-delà de 117 045 $ jusqu’à 181 440 $
- 29 % sur la portion de revenu au-delà de 181 440 $ jusqu’à 258 482 $
- 33 % sur la portion de revenu au-delà de 258 482 $
Un montant de base en hausse
Le montant personnel de base (MPB) est un crédit non remboursable qui réduit l’impôt que paient la plupart des Canadien.ne.s peu importe leur revenu total. Pour 2026, il a également été ajusté, au grand bonheur des personnes qui ont de faibles revenus.
En 2026, l’ARC annonce quel MPB maximal sera de 16 452 $, comparativement au 16 129 $ prévu pour 2025.
Voici un exemple d’impôt fédéral que tu devrais payer si tu avais un salaire annuel de 150 000 $ en 2025 :
- 0 % sur les premiers 16 452 $, soit le MPB = 0 $
- 14 % sur les 42 071 $ suivants (58 523 $ – 16 452 $) = 5 889,94 $
- 20,5 % sur les 58 522 $ suivants (117 045 $ – 58 523 $) = 11 997,01 $
- 26 % sur les 32 955 $ restants (150 000 $ – 117 045 $) = 8 568,30 $
- Impôt fédéral total : 26 455,25 $
N’oublie pas que ceci ne couvre que l’impôt fédéral. L’impôt provincial, les crédits et les déductions auxquels tu as droit viendront modifier le montant final.
Que tu sois salarié.e ou travailleur.euse autonome, c’est un bon moment pour vérifier ce qui sera retenu à la source d’ici la fin de l’année et revoir tes stratégies d’épargne. Un petit check up de ton REER, ton CELI ou ton CELIAPP peut vraiment t’aider à optimiser ton remboursement d’impôt et à garder plus d’argent dans tes poches.
