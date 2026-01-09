Des chocolats vendus par Costco rappelés pour risque de contamination à la salmonelle
Vérifie ton garde-manger! ⚠️🍫
Si tu as acheté une boîte de chocolats du Costco récemment, tu devrais peut-être vérifier ton garde-manger avant de te laisser tenter par une petite douceur. Ce jeudi 8 janvier, le géant américain a partagé un rappel alimentaire important sur son site Internet, tandis que certains produits chocolatés contenant des pistaches pourraient être contaminés à la Salmonella.
Eh oui, encore les pistaches contaminées, dont on entend parler depuis des mois.
Cette fois, il s'agit de produits de la marque Peace by Chocolate. Ce rappel fait suite à une action initiée par l'un des fournisseurs d'ingrédients approuvés de l'entreprise, Tootsi Impex Inc., concernant un lot spécifique de pistaches.
Selon un avis envoyé à la clientèle de Costco, les produits visés étaient inclus dans les coffrets variés Peace by Chocolate vendus sur Costco.ca entre le 7 septembre 2025 et le 3 décembre 2025.
Des chocolats vendus par Costco pourraient contenir la salmonelle. Costco Canada
Deux produits sont concernés par ce rappel : La « Classic Box » 15 chocolats fourrés assortis (160 g) ainsi que « The Peace Maker Specialty Bars — The Harmony Bar »(92 g).
Ces articles étaient inclus dans le Peace by Chocolate Small Bestsellers Box (article Costco #1949347) et le Peace by Chocolate Medium Bestsellers Box (article Costco #1949350).
Les produits « Classic Box » visés peuvent être identifiés par ces codes de lot et dates de péremption :
- LOT #25284 — Meilleur avant 2026OC11
- LOT #25297 — Meilleur avant 2026OC24
- LOT #25247 — Meilleur avant 2026SE04
- LOT #25251 — Meilleur avant 2026SE08
- LOT #25329 — Meilleur avant 2026NO25
Les produits « Harmony Bar » visés peuvent être identifiés par ces codes de lot et dates de péremption :
- LOT #25245 — Meilleur avant 2027FE28
- LOT #25322 — Meilleur avant 2027MA18
- LOT #25300 — Meilleur avant 2027AL22
- LOT #25280 — Meilleur avant 2027AL06
- LOT #25281 — Meilleur avant 2027AL06
Les aliments contaminés par la salmonelle peuvent sembler et sentir parfaitement normaux tout en représentant un risque pour ta santé.
Chez les personnes en bonne santé, l'infection se manifeste généralement par des symptômes passagers : fièvre, maux de tête, nausées, vomissements, crampes abdominales et diarrhée. Toutefois, les cas graves peuvent entraîner des complications sérieuses, comme des infections du sang nécessitant une hospitalisation.
Certaines personnes sont particulièrement vulnérables : les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et celles dont le système immunitaire est affaibli.
Aucun autre produit des coffrets variés Peace by Chocolate n'est visé par ce rappel, et tout code de lot autre que ceux mentionnés ci-dessus n'est pas touché.
Si tu as ces produits chez toi, ne les consomme pas. Tu peux retourner soit les produits visés seulement, soit le coffret varié complet dans un entrepôt Costco pour obtenir un remboursement complet.
Pour plus d'informations, tu peux contacter Peace by Chocolate par courriel à QA@peacebychocolate.ca ou par téléphone au 1-855-970-1414, poste 0.
