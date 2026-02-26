Voici le nombre d'heures que tu dois travailler pour réussir à payer un loyer à Montréal
Les avis d'augmentation de loyer arrivent et tu te demandes si ton salaire va tenir le coup? Tu n'es pas seul.e. Se loger à Montréal représente une part de plus en plus importante du budget des ménages, et la question mérite d'être posée : combien d'heures faut-il réellement travailler chaque mois pour payer son loyer sans dépasser les limites du raisonnable? On a fait le calcul pour toi.
Selon les données les plus récentes de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, le loyer moyen en février 2026 pour un appartement non meublé d'une chambre (3 1/2) atteint 1 615 $, et 2 020 $ pour un 4 1/2 à Montréal.
Pour établir notre scénario, on s'appuie sur la règle fédérale du logement abordable : un ménage ne devrait pas consacrer plus de 30 % de son revenu brut au logement. On part également de l'hypothèse d'une semaine de travail standard de 37,5 heures, soit environ 150 heures par mois.
Pour le salaire, on se base sur les chiffres du plus récent rapport de Statistique Canada, Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants, qui indique que les Québécois.e.s gagnent en moyenne 1 263,36 $ par semaine, soit 5 053,44 $ par mois — ce qui représente environ 33,69 $ l'heure.
Voici combien d'heures tu devrais travailler par mois pour payer ton loyer, selon le quartier ou l'arrondissement :
- Ahuntsic-Cartierville
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 416 $
- Revenu mensuel requis : 4 720 $
- Heures à travailler : environ 140 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 1 790 $
- Revenu mensuel requis : 5 967 $
- Heures à travailler : environ 177 heures par mois
- Ville-Marie
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 849 $
- Revenu mensuel requis : 6 163 $
- Heures à travailler : environ 183 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 544 $
- Revenu mensuel requis : 8 480 $
- Heures à travailler : environ 252 heures par mois
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 403 $
- Revenu mensuel requis : 4 677 $
- Heures à travailler : environ 139 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 1 860 $
- Revenu mensuel requis : 6 200 $
- Heures à travailler : environ 184 heures par mois
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 640 $
- Revenu mensuel requis : 5 467 $
- Heures à travailler : environ 162 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 081 $
- Revenu mensuel requis : 6 937 $
- Heures à travailler : environ 206 heures par mois
- Le Sud-Ouest
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 864 $
- Revenu mensuel requis : 6 213 $
- Heures à travailler : environ 184 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 002 $
- Revenu mensuel requis : 6 673 $
- Heures à travailler : environ 198 heures par mois
- Saint-Laurent
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 594 $
- Revenu mensuel requis : 5 313 $
- Heures à travailler : environ 158 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 113 $
- Revenu mensuel requis : 7 043 $
- Heures à travailler : environ 209 heures par mois
- Le Plateau-Mont-Royal
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 640 $
- Revenu mensuel requis : 5 467 $
- Heures à travailler : environ 162 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 181 $
- Revenu mensuel requis : 7 270 $
- Heures à travailler : environ 216 heures par mois
- Verdun
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 673 $
- Revenu mensuel requis : 5 577 $
- Heures à travailler : environ 166 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 291 $
- Revenu mensuel requis : 7 637 $
- Heures à travailler : environ 227 heures par mois
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 420 $
- Revenu mensuel requis : 4 733 $
- Heures à travailler : environ 141 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 1 919 $
- Revenu mensuel requis : 6 397 $
- Heures à travailler : environ 190 heures par mois
- Westmount
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 651 $
- Revenu mensuel requis : 5 503 $
- Heures à travailler : environ 163 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 453 $
- Revenu mensuel requis : 8 177 $
- Heures à travailler : environ 243 heures par mois
Le constat est clair : avec un horaire standard de 150 heures par mois et le salaire moyen au Québec, seuls quelques arrondissements comme Ahuntsic-Cartierville ou Mercier–Hochelaga-Maisonneuve permettent de louer un 3 1/2 en respectant la règle des 30 %.
Dans des secteurs plus prisés, comme Ville-Marie, Le Sud-Ouest ou Le Plateau-Mont-Royal, il faudrait travailler bien davantage — parfois jusqu'à 180 heures par mois — pour que le loyer soit considéré comme abordable selon le seuil fédéral.
Côté 4 1/2, aucun des arrondissements analysés ne permet de boucler les fins de mois confortablement sur un seul revenu. La situation devient toutefois plus viable lorsque le ménage compte deux revenus, ce qui change radicalement les proportions.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
