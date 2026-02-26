Voici le nombre d'heures que tu dois travailler pour réussir à payer un loyer à Montréal

Ça sent le temps supplémentaire! 🤯

Vue sur Montréal, en hiver.

Il faut travailler plusieurs heures supplémentaires pour payer un loyer dans certains arrondissements de Montréal.

Lera Kogan | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Les avis d'augmentation de loyer arrivent et tu te demandes si ton salaire va tenir le coup? Tu n'es pas seul.e. Se loger à Montréal représente une part de plus en plus importante du budget des ménages, et la question mérite d'être posée : combien d'heures faut-il réellement travailler chaque mois pour payer son loyer sans dépasser les limites du raisonnable? On a fait le calcul pour toi.

À lire également : L’OQLF s’en prend à un resto de Montréal à cause de ses réseaux sociaux et ça fait réagir

Selon les données les plus récentes de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, le loyer moyen en février 2026 pour un appartement non meublé d'une chambre (3 1/2) atteint 1 615 $, et 2 020 $ pour un 4 1/2 à Montréal.

Pour établir notre scénario, on s'appuie sur la règle fédérale du logement abordable : un ménage ne devrait pas consacrer plus de 30 % de son revenu brut au logement. On part également de l'hypothèse d'une semaine de travail standard de 37,5 heures, soit environ 150 heures par mois.

Pour le salaire, on se base sur les chiffres du plus récent rapport de Statistique Canada, Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants, qui indique que les Québécois.e.s gagnent en moyenne 1 263,36 $ par semaine, soit 5 053,44 $ par mois — ce qui représente environ 33,69 $ l'heure.

Voici combien d'heures tu devrais travailler par mois pour payer ton loyer, selon le quartier ou l'arrondissement :

  • Ahuntsic-Cartierville
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 416 $
      • Revenu mensuel requis : 4 720 $
      • Heures à travailler : environ 140 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 1 790 $
      • Revenu mensuel requis : 5 967 $
      • Heures à travailler : environ 177 heures par mois
  • Ville-Marie
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 849 $
      • Revenu mensuel requis : 6 163 $
      • Heures à travailler : environ 183 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 544 $
      • Revenu mensuel requis : 8 480 $
      • Heures à travailler : environ 252 heures par mois
  • Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 403 $
      • Revenu mensuel requis : 4 677 $
      • Heures à travailler : environ 139 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 1 860 $
      • Revenu mensuel requis : 6 200 $
      • Heures à travailler : environ 184 heures par mois
  • Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 640 $
      • Revenu mensuel requis : 5 467 $
      • Heures à travailler : environ 162 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 081 $
      • Revenu mensuel requis : 6 937 $
      • Heures à travailler : environ 206 heures par mois
  • Le Sud-Ouest
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 864 $
      • Revenu mensuel requis : 6 213 $
      • Heures à travailler : environ 184 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 002 $
      • Revenu mensuel requis : 6 673 $
      • Heures à travailler : environ 198 heures par mois
  • Saint-Laurent
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 594 $
      • Revenu mensuel requis : 5 313 $
      • Heures à travailler : environ 158 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 113 $
      • Revenu mensuel requis : 7 043 $
      • Heures à travailler : environ 209 heures par mois
  • Le Plateau-Mont-Royal
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 640 $
      • Revenu mensuel requis : 5 467 $
      • Heures à travailler : environ 162 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 181 $
      • Revenu mensuel requis : 7 270 $
      • Heures à travailler : environ 216 heures par mois
  • Verdun
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 673 $
      • Revenu mensuel requis : 5 577 $
      • Heures à travailler : environ 166 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 291 $
      • Revenu mensuel requis : 7 637 $
      • Heures à travailler : environ 227 heures par mois
  • Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 420 $
      • Revenu mensuel requis : 4 733 $
      • Heures à travailler : environ 141 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 1 919 $
      • Revenu mensuel requis : 6 397 $
      • Heures à travailler : environ 190 heures par mois
  • Westmount
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 651 $
      • Revenu mensuel requis : 5 503 $
      • Heures à travailler : environ 163 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 453 $
      • Revenu mensuel requis : 8 177 $
      • Heures à travailler : environ 243 heures par mois

Le constat est clair : avec un horaire standard de 150 heures par mois et le salaire moyen au Québec, seuls quelques arrondissements comme Ahuntsic-Cartierville ou Mercier–Hochelaga-Maisonneuve permettent de louer un 3 1/2 en respectant la règle des 30 %.

Dans des secteurs plus prisés, comme Ville-Marie, Le Sud-Ouest ou Le Plateau-Mont-Royal, il faudrait travailler bien davantage — parfois jusqu'à 180 heures par mois — pour que le loyer soit considéré comme abordable selon le seuil fédéral.

Côté 4 1/2, aucun des arrondissements analysés ne permet de boucler les fins de mois confortablement sur un seul revenu. La situation devient toutefois plus viable lorsque le ménage compte deux revenus, ce qui change radicalement les proportions.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
augmentation de loyer loyer à montréal salaire minimum statistique canada location d'appartement hausse du coût de la vie hausse des prix des loyers
Montréal Canada Marché immobilier Marché immobilier Québec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

3 1/2 à louer à Montréal : Voici le salaire idéal pour t'en payer un selon l'arrondissement

Les revenus exigés varient énormément d'un bout à l'autre de la métropole.

Louer un 4 1/2 à Montréal: On a calculé le salaire que tu dois​ gagner pour te le permettre

L'écart entre le secteur au loyer moyen le plus cher et le plus abordable dépasse 900 $/mois.

Voici combien tu dois gagner pour louer un 4 1/2 à Montréal sans crier famine en septembre

Prêt à hypothéquer un rein?

Voici le salaire idéal pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en novembre 2025

As-tu le portefeuille pour habiter Westmount ou Merci-Hochelaga-Maisonneuve?

Dollorama vend ce produit nettoyant viral pour 60 % moins cher que Maxi et Amazon

Pas question de payer le double pour le même produit ménager! 🫧🤯

Ces 9 hôpitaux spécialisés de Montréal sont parmi les meilleurs du genre au monde

Non, l'hôpital St-Vincent de STAT ne fait pas partie du palmarès!

Avertissement de voyage : Le Canada te demande pas mal d'éviter de te rendre au Mexique

Il n'est pas trop tard pour revoir tes plans pour la relâche.

Un masque capillaire de qualité professionnelle à 58 $ se retrouve à 5 $ chez Dollarama

Ils pourraient disparaître aussi vite qu’ils sont arrivés, alors COURS à ta succursale avant que tout s’envole! ✨👀

Ce road trip près du Québec te mène vers des eaux turquoise bordées d’îles et de villages

Ton été s'annonce magique!

Le chalet de «Heated Rivalry» sera bientôt à louer et il est à quelques heures de Montréal

Regarder « Heated Rivalry » DANS le fameux cottage = OUI!

Voici combien les Québécois pensent devoir économiser pour une retraite confortable

Tu vas vouloir commencer à épargner TOUT. DE. SUITE. 🫠

8 activités 100 % gratuites à faire à Montréal durant le week-end de la Nuit Blanche

Ça s'annonce fun ET gratuit!

Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et ça sent l'hiver en prolongation

Patience, parce que les beaux jours vont se faire attendre.

Le populaire fast-food Ashton débarque ENFIN à Montréal et c'est pour bientôt

La Banquise va avoir de la compétition. 👀✨