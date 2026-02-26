Voici combien les Québécois pensent devoir économiser pour une retraite confortable
Tu vas vouloir commencer à épargner TOUT. DE. SUITE. 🫠
Rêver d’une retraite au soleil, de voyages sans horaire ou simplement d’un quotidien sans stress financier, ça a un prix. Et ce prix ne cesse de grimper. En 2025, les Canadiens et Canadiennes estiment qu’il faut en moyenne économiser 1,7 million de dollars pour vivre une retraite confortable, comparativement à 1,54 million $ en 2024. Mais où se situent les Québécois et Québécoises?
À lire également : Impôts : Investir dans le REER de ton conjoint peut être à ton avantage et voici pourquoi
Selon une récente étude de la BMO, rendue publique ce 24 février, la cible est un peu plus basse au Québec, mais reste tout de même majeure et demande de franchir le cap psychologique du million de dollars pour décrocher.
Actuellement, 36 % des quelque 1 500 adultes à travers le Canada entre le 4 et le 10 novembre 2025 estiment avoir peu de chances d’atteindre leur objectif d’épargne-retraite. L’an dernier, cette proportion était de 29 %.
Entre la hausse du coût de la vie et l’incertitude économique, plusieurs doutent de leur capacité à mettre assez de côté et cet on le constate d'une région à l'autre.
En Colombie-Britannique, la somme jugée nécessaire grimpe à 2 201 000 $, soit la plus élevée au Canada. À l’inverse, dans les provinces atlantiques, l’objectif moyen est de 928 000 $. Le Québec, avec ses 1 237 000 $, se situe sous la moyenne nationale, mais bien au-delà de ce que plusieurs ont actuellement en banque.
Une épargne insuffisante
Selon la BMO, il est recommandé d’épargner environ 10 % de son revenu pour la retraite. Pourtant, la réalité est bien différente pour une grande partie de la population. Les personnes sondées par la Banque de Montréal sont 28 % qui mettent de côté moins de 5 % de leurs revenus, alors que 38 % épargnent entre 5 % et 10 % et que 21 % réussissent à dépasser le cap des 10 %.
Quand on traduit ces pourcentages en dollars, le portrait devient encore plus parlant. Chaque mois, 10 % économisent moins de 100 $, 23 % entre 100 $ et 499 $, 10 % entre 500 $ et 999 $, et 12 % plus de 1 000 $.
« Décider du montant à épargner pour la retraite est un choix personnel qui dépend de nombreux facteurs, mais raisonner en termes de pourcentage peut faciliter la planification à long terme », soutient par communiqué Margaret Leong, conseillère en placement principale et gestionnaire de portefeuille, BMO Gestion privée.
La quoi? La retraite? Connais pas.
Entre l’objectif de plus d’un million de dollars et les montants réellement mis de côté, l’écart peut sembler vertigineux pour plusieurs épargnants et épargnantes. Et si la retraite ne venait jamais?
Après tout, 14 % des personnes qui ne sont pas encore à la retraite affirment ne jamais vouloir arrêter de travailler.
Chez les baby-boomers qui sont encore sur le marché du travail, cette proportion grimpe à 27 %. On parle aussi de 20 % chez les membres de la génération X, 18 % chez les millénariaux et millénariales et 15 % chez la génération Z.
Pour plusieurs, la retraite ne rime plus avec arrêt complet, mais plutôt avec travail à temps partiel, projets personnels ou nouvelles passions rémunérées.
Une chose est certaine : que l’on vise 1,2 million ou 1,7 million, la retraite confortable semble coûter de plus en plus cher. Reste à voir si les Québécois et les Québécoises réussiront à suivre le rythme.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026 ›
- Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées ›
- 8 prestations et crédits d’impôt versés aux Québécois en mars 2026 ›
- Certains Québécois peuvent faire faire leurs impôts gratuitement en 2026 et voici qui ›
- Tu peux faire tes impôts à partir de cette semaine au Québec : Voici quoi savoir ›
- Relevé 31 : Voici la date limite que ton proprio doit respecter en 2026 pour tes impôts ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec ›
- Impôts : Voici tout ce que tu dois savoir pour tes déclarations de revenus au Québec ›
- Voici quand tu recevras ton remboursement d’impôt en 2026 selon le gouvernement ›
- Voici quelles dépenses sont toujours déductibles d'impôt pour le télétravail en 2026 ›
- 6 avantages de placer un peu de sous dans ton REER chaque année ›
- Impôts : Investir dans le REER de ton conjoint peut être à ton avantage et voici pourquoi ›