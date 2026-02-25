8 activités 100 % gratuites à faire à Montréal durant le week-end de la Nuit Blanche

Ça s'annonce fun ET gratuit!

Une personne au Biodôme de Montréal. Droite : Un groupe festif.

Nuit Blanche de Montréal : 8 activités à ne pas manquer le week-end du 28 février 2026.

Si tu ne sais pas quoi faire durant le dernier week-end de février à Montréal, sache que la Nuit Blanche s'installe en ville le 28 et te réserve des tonnes d'activités gratuites, plus festives les unes que les autres. Que ce soit en couple, en famille ou avec ta gang, tu peux profiter de partys, de sorties culturelles et d'autres événements, dont plusieurs qui sont habituellement payants. Alors que la liste de la programmation est longue, on a rassemblé huit rendez-vous à ne pas manquer pour te donner une idée de ce qui t'attend.

C'est donc le moment d'en profiter et de visiter les lieux que tu as sur ta bucket list depuis un moment, sans même avoir à ouvrir ton portefeuille. Entre les pistes de danse, les musées qui ouvrent leurs portes, les spectacles et les concerts, tu trouveras sans aucun doute quelque chose pour occuper ta nuit jusqu'au petit matin.

Visiter les musées d'Espace pour la vie

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 28 février 2026 de 19 h à 1 h

Adresse : Espace pour la vie – 4101, rue Sherbrooke E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu souhaites visiter les musées d’Espace pour la vie, sache que lors de la nuit blanche, une programmation spéciale mêlant science, art et musique est à l'affiche. Tu pourras explorer les écosystèmes du Biodôme, visiter les expositions de la Biosphère dans une ambiance festive, vivre une expérience sensorielle avec DJ et installations lumineuses à l’Insectarium, assister aux prestations du trio Silaba Kora dans les serres du Jardin botanique et voir la projection immersive The Dark Side of the Moon au Planétarium.

Accessibilité : Les musées d'Espace pour la vie sont accessibles ou partiellement accessibles aux fauteuils roulants, tu peux t'informer juste ici

Page Facebook de l’événement

Participer à une soirée concert et karaoké 

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 28 février 2026 de 20 h à 1 h

Adresse : Maison de Radio-Canada – 1000, av. Papineau, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Du côté de la Maison de Radio-Canada, un gros concert mettant en vedette le groupe Choses Sauvages est au programme. Tu peux te présenter sur place dès 20 h, pour assister à l’enregistrement en direct de l’émission Cosmopolite animée par Philippe Fehmiu, puis à 22 h, place au concert en question, animé par Nicolas Ouellet. Et il n'y a pas que le groupe qui pourra faire aller ses cordes vocales. Le public est aussi invité à chanter lors d'un karaoké francophone festif dès 23 h, parfait pour chanter les classiques préférés d'ici.

Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite

Page Facebook de l’événement

Plonger dans l'art et la musique à la Place Ville Marie

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 28 février 2026 de 17 h à 1 h

Adresse : Place Ville Marie - Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce samedi, le Musée d’art contemporain de Montréal t’invite à un finissage festif entièrement gratuit à la Galerie de Place Ville Marie. De 17 h à 1 h, tu pourras découvrir l’exposition Éloges de l’image manquante juste avant sa fin, participer à des ateliers créatifs avec l’équipe du MAC et assister à une performance signée MOMENTA.

Plus tard, direction le Cathcart situé juste en face, histoire de te laisser porter par le rythme des cultures club, street dance et afro-descendantes.

Accessibilité : Information non précisée sur la page de l’événement

Page Facebook de l’événement

Aller voir une exposition sur un emblème de la ville

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 28 février 2026 à 20 h

Adresse : Atelier de chronotopies urbaines – 407, boul. de Maisonneuve E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Stade olympique est un emblème de la ville et, ce week-end, tu peux aller voir une exposition qui te propose de plonger dans tout ce qu’il représente pour Montréal. Dans le cadre de la Nuit blanche 2026, l’Atelier de chronotopies urbaines présente Mémoires de stade, qui explore les récits populaires liés à cette icône architecturale, des grandes Expos aux Monster Trucks en passant par les moments marquants de la culture montréalaise.

Tu pourras découvrir ces histoires collectives et réfléchir à la place qu’occupe ce géant de béton dans l’identité de la ville, avec boissons et pop-corn sur place.

Page Facebook de l’événement

Profiter des activités gratuites au Palais des congrès de Montréal

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 28 février 2026 de 17 h à 1 h

Adresse : Palais des congrès de Montréal – 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Palais des congrès te propose un parcours expérientiel gratuit en plein cœur du centre-ville ce samedi. De 17 h à 1 h, tu pourras explorer un univers ludique composé d’installations interactives. Au programme : des jeux géants, une discothèque silencieuse, une murale collective, l’installation Ça Cartoon au Palais! et même des collations gourmandes. De quoi t’occuper toute la soirée, que tu te présentes entre ami.e.s ou en famille.

Accessibilité : Accessivile aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l’événement

T'amuser à la TOHU

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 28 février 2026 de 18 h à 1 h

Adresse : TOHU – 2345, rue Jarry E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : La TOHU t’invite à une Nuit blanche offrant une foule d’activités, à l’intérieur comme à l’extérieur. Sur la patinoire, tu pourras participer aux activités sur glace avec Patinage Québec, puis danser sous les étoiles avec DJ Felix Imbault. À l’extérieur, le spectacle Bouge ton cirque d’hiver par Cirkaz lance la soirée, suivi d’animations circassiennes jusqu’à 23 h 30. Au parc Frédéric-Back, des visites guidées nocturnes en raquettes sont offertes avec départs à 18 h et 20 h. À l’intérieur, maquillage fluo, visite d’exposition et atelier de création d’affiche complètent cette programmation festive à ne pas manquer.

Accessibilité : L'établissement de la TOHU est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

Page Facebook de l’événement

Visiter le musée de Pointe-à-Callière

Prix : Gratuit (capacité limitée pour certaines activités)

Quand : Le samedi 28 février 2026 de 19 h à 1 h

Adresse : Pointe-à-Callière – 350, place Royale, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le musée Pointe-à-Callière t’ouvre ses portes pour une soirée spéciale qui célèbre l’histoire de Montréal à travers des expériences ludiques et immersives. Tu pourras plonger dans l’exposition interactive De ruelle en ruelle et tester ta rapidité dans des jeux, puis explorer les vestiges archéologiques du musée de nuit pour remonter le temps, de l’occupation autochtone jusqu’au Vieux-Montréal d’aujourd’hui.

En plus des expositions, des matchs d’improvisation prennent vie chaque heure dans le hall, avec des comédiennes et comédiens qui inventent des scènes aussi drôles qu’imprévisibles.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de Pointe-à-Callière

Danser jusqu'au matin

Prix : Gratuit avant 1 h | Payant après 1 h (paiement à la porte)

Quand : Le samedi 28 février 2026 de 22 h à 6 h

Adresse : Ausgang Plaza – 6524, rue St-Hubert, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux faire la fête ce week-end, sache que Friktion présente Friki Rave à l’Ausgang Plaza, une soirée dédiée aux sons électroniques latins. La piste de danse vibrera au rythme de morceaux allant du reggaeton, neo-perreo, latin-house et raptor-house, jusqu’à la guaracha et l’electrocumbia. Une occasion de découvrir toute la richesse de la culture électronique latine et de danser jusqu’aux petites heures du matin.

Accessibilité : Accès mobilité réduite - 18 ans +

Site Internet de Montréal en lumière

